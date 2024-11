Monsha’at：Biban 2024 通过超过 106 亿里亚尔的协议加速沙特创业格局转型

利雅得,沙特阿拉伯, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 Biban24 论坛的第四天,沙特阿拉伯 Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha 'at) 宣布了 16 项总价值超过 106 亿里亚尔的协议,朝着重塑沙特创业格局的目标又迈出了重要的一步。

为了继续努力赋能沙特企业家、改善沙特中小企业基础设施,Monsha’at 还正式宣布了一系列协议,为沙特阿拉伯快速增长的企业家群体分配可观的金融投资组合。 其中包括与 Tayseer Finance 合作的价值 31 亿里亚尔的投资组合;以及与 Lendo 公司合作的价值 20 亿里亚尔的投资组合。 Monsha’at 还宣布了与 Tarmeez Capital 合作的 10 亿里亚尔投资组合。 这些合作协议完全着眼于为中小企业提供通往成功的跳板,并促进更无缝、更方便地获得关键工具和资源。

The National Commercial Bank (沙特国家商业银行,简称 NCB) 还宣布新开 15 家分行,用于专门支持中小企业。 另外,阿拉伯银行(Arab Bank)推出了“anb 数字”平台,旨在使中小企业能够在线提交融资申请、获得初步批准、签署合同。

沙特旗舰中小企业论坛 Biban24 第四天:强调技能提高和能力建设,举办了一系列研讨会和讲习班。 这些讲习班和研讨会涵盖了各种主题和兴趣领域,旨在使这一地区及其他地区的参与者、与会者和企业家能够获得所有重要的洞见、资源和联系信息。

此次盛会由沙特阿拉伯 Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha’at) 组织,在利雅得前沿展览与会议中心 (Riyadh Front Exhibition & Conference Center) 举行。 会议以 Global Destination for Opportunities 为主题,旨在推动沙特本地和国际企业家创业生态系统的成长和发展。

为了实现这一目的以及 Vision 2030 目标,此次论坛将让参观者和与会者沉浸在有利于创新的氛围中,邀请参加者探索 9 个关键领域或者说“入口”, 包括“使能”、“快速成长企业”、“融资与投资”、“初创企业”、“创新”、“电子商务”、“开始”、“特许经营”和“市场”入口。

这些入口属于专门领域,企业和企业家将有机会在这些领域探索如何更上一层楼并发挥出自己的商业潜力。

