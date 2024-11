Monsha’at: Biban 2024 mempercepat transformasi kewirausahaan Saudi dengan perjanjian senilai lebih dari SAR 10,6 miliar

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Small and Medium Enterprises General Authority Kerajaan Arab Saudi, Monsha’at, telah mengambil langkah penting lainnya untuk membentuk kembali lanskap kewirausahaan Arab Saudi, menyusul pengumuman 16 perjanjian senilai lebih dari SAR 10,6 miliar pada hari keempat Biban24.

Dengan memperluas upaya berkelanjutannya untuk memberdayakan para wirausaha Saudi dan memperkuat infrastruktur UKM Kerajaan Saudi, Monsha’at secara resmi juga mengumumkan berbagai pilihan perjanjian untuk mengalokasikan portofolio keuangan substansial untuk mendanai komunitas wirausaha Arab Saudi yang berkembang pesat. Ini termasuk portofolio senilai SAR 3,1 miliar, melalui kerja sama dengan Tayseer Finance; serta portofolio senilai SAR 2 miliar dengan Lendo Company. Monsha’at juga mengumumkan portofolio senilai SAR 1 miliar dengan Tarmeez Capital. Perjanjian ini sepenuhnya ditujukan untuk memberikan batu loncatan menuju kesuksesan bagi UKM dan memfasilitasi akses lebih lancar dan siap pakai ke alat bantu dan sumber daya penting.

National Commercial Bank (NCB) juga mengumumkan peluncuran 15 cabang baru yang dikhususkan untuk mendukung UKM. Selain itu, Arab Bank meluncurkan “anb digital”, platform yang dibuat untuk memungkinkan UKM mengajukan permohonan pembiayaan, menerima persetujuan awal, dan menandatangani kontrak secara elektronik.

Hari keempat Biban24 — forum UKM unggulan Kerajaan Saudi — juga menekankan pada peningkatan keterampilan dan pengembangan kapasitas, dengan berbagai seminar dan lokakarya yang diselenggarakan. Mencakup berbagai subjek dan bidang yang diminati, lokakarya dan seminar ini diselenggarakan untuk memberdayakan para peserta, hadirin, dan wirausaha dari wilayah ini dan sekitarnya dengan akses ke semua wawasan, sumber daya, dan koneksi yang penting.

Diselenggarakan oleh Monsha’at, Small and Medium Enterprises General Authority Kerajaan Arab Saudi, acara ini diselenggarakan di Riyadh Front Exhibition & Conference Center. Diselenggarakan dengan tema Global Destination for Opportunities, pertemuan ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekosistem kewirausahaan Saudi bagi para wirausaha lokal dan internasional.

Sejalan dengan sasaran ini — dan tujuan Vision 2030 — forum ini akan membenamkan para pengunjung dan hadirin dalam suasana yang kondusif bagi inovasi, ketika para peserta diundang untuk menjelajahi 9 area utama, atau “Pintu”. Ini termasuk Pintu “Pemberdayaan”, “Perusahaan yang Berkembang Cepat”, “Pendanaan dan Investasi”, “Perusahaan Rintisan”, “Inovasi”, “E-commerce”, “Rintisan”, “Waralaba”, dan “Pasar”.

Pintu-pintu ini merupakan area khusus tempat para pebisnis dan wirausaha akan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi cara mencapai level selanjutnya dan mewujudkan potensi bisnis mereka.

