Monsha'at: Biban 2024 beschleunigt Transformation des saudischen Unternehmertums mit Vereinbarungen im Wert von über 10,6 Mrd. SAR

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Small and Medium Enterprises General Authority des Königreichs Saudi-Arabien, Monsha'at, hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Umgestaltung der saudischen Unternehmenslandschaft unternommen, nachdem am vierten Tag der Biban24 16 Vereinbarungen im Wert von mehr als 10,6 Mrd. SAR bekanntgegeben worden waren.

Monsha'at weitet seine laufenden Bemühungen zur Stärkung saudischer Unternehmer und der KMU-Infrastruktur des Königreichs aus und kündigte außerdem offiziell eine Vielzahl von Vereinbarungen an, um umfangreiche Finanzportfolios für die Finanzierung der schnell wachsenden saudischen Unternehmergemeinschaft bereitzustellen. Dazu gehören ein Portfolio im Wert von 3,1 Mrd. SAR in Zusammenarbeit mit Tayseer Finance sowie ein Portfolio im Wert von 2 Mird. SAR mit Lendo Company. Monsha'at kündigte außerdem ein Portfolio in Höhe von 1 Mrd. SAR mit Tarmeez Capital an. Diese Vereinbarungen sind voll und ganz darauf ausgerichtet, KMU den Weg zum Erfolg zu ebnen und einen nahtlosen und einfachen Zugang zu wichtigen Instrumenten und Ressourcen zu ermöglichen.

Die National Commercial Bank (NCB) kündigte außerdem die Eröffnung von 15 neuen Filialen an, die auf die Unterstützung von KMU spezialisiert sind. Darüber hinaus hat die Arab Bank die Plattform „anb digital“ eingeführt, die es KMU ermöglicht, Finanzierungsanträge einzureichen, vorläufige Genehmigungen zu erhalten und Verträge elektronisch zu unterzeichnen.

Auch am vierten Tag der Biban24 – dem wichtigsten KMU-Forum des Königreichs – lag der Schwerpunkt auf Weiterbildung und Kapazitätsaufbau, wobei eine Reihe von Seminaren und Workshops angeboten wurden. Diese Workshops und Seminare deckten eine Vielzahl von Themen und Interessensgebieten ab und wurden abgehalten, um Teilnehmern, Besuchern und Unternehmern aus der Region und darüber hinaus Zugang zu wichtigen Erkenntnissen, Ressourcen und Kontakten zu verschaffen.

Die Veranstaltung wird von Monsha'at, der Small and Medium Enterprises General Authority des Königreichs Saudi-Arabien, organisiert und findet im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Global Destination for Opportunities“ (Globales Ziel für Chancen) und konzentriert sich darauf, das Wachstum und die Entwicklung des saudischen unternehmerischen Ökosystems für lokale und internationale Unternehmer voranzutreiben.

Im Einklang mit diesem Ziel – und den Zielen der Vision 2030 – wird das Forum Besucher und Teilnehmer in eine Atmosphäre eintauchen lassen, die Innovationen fördert, wobei die Teilnehmer eingeladen sind, neun Schlüsselbereiche oder „Türen“ zu erkunden. Dazu gehören die Türen „Befähigung“, „Schnell wachsende Unternehmen“, „Finanzierung und Investition“, „Startup“, „Innovation“, „E-Commerce“, „Start“, „Franchise“ und „Markt“.

Diese „Türen“ sind spezialisierte Bereiche, in denen Unternehmen und Unternehmer die Möglichkeit erhalten, zu erkunden, wie sie die nächste Stufe erreichen und ihr Geschäftspotenzial ausschöpfen können.

https://bibanglobal.sa/

Kontakt:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.