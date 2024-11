Monsha’at: معرض Biban 2024 يساهم في تسريع التحول الريادي في السعودية مع الإعلان عن اتفاقيات تتجاوز قيمتها 10.6 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ”منشآت“ Monsha’at بخطوة هامة نحو إعادة رسم معالم قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن 16 اتفاقية بقيمة تتجاوز 10.6 مليار ريال سعودي في اليوم الرابع من معرض "بيبان 24" (Biban 2024).

وفي إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال السعوديين وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أعلنت منشآتMonsha’at رسمياً عن إبرام جملة من الاتفاقيات. وتهدف هذه العقود إلى تخصيص محافظ مالية كبيرة لتمويل مجتمع رواد الأعمال السعودي الذي يشهد نمواً سريعاً في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الاتفاقيات تخصيص محفظة مالية بقيمة 3.1 مليار ريال سعودي، بالتعاون مع شركة Tayseer Finance، بالإضافة إلى محفظة بقيمة 2 مليار ريال سعودي مع Lendo Company. كما أعلنت منشآت Monsha’at عن محفظة بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة Tarmeez Capital. من شأن هذه الاتفاقيات أن تزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرصة لتحقيق النجاح المنشود والوصول بسهولة إلى الأدوات والموارد الحيوية اللازمة.

ومن جهته، أعلن بنك National Commercial Bank عن إطلاق 15 فرعًا جديدًا متخصصًا في دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، أطلق Arab Bank منصة ”anb digital“، وهي منصة تمّ إنشاؤها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم الطلبات للحصول على التمويل وعلى الموافقات المبدئية وتوقيع العقود إلكترونياً.

كما شدّد اليوم الرابع من منتدى ”بيبان 24“ Biban 2024- وهو المنتدى الرائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة - على ضرورة صقل المهارات وبناء القدرات، من خلال استضافة سلسلة من الندوات وورش العمل. وشملت هذه الورش والندوات مجموعة متنوعة من الموضوعات والمجالات، لتمكين المشاركين والحضور ورواد الأعمال في المنطقة وخارجها من اكتساب الرؤى الهامة والوصول إلى الموارد اللازمة وتعزيز أواصر العلاقات.

الجدير بالذكر أنّ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" Monsha’at تنظم هذا الحدث في مركز الرياض للواجهات للمعارض والمؤتمرات. ويسعى هذا الملتقى الذي يقام تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، إلى دفع عجلة نمو وتطوير منظومة ريادة الأعمال السعودية لرواد الأعمال في البلاد وخارجها.

وتماشيًا مع هذا الهدف – ومع أهداف رؤية السعودية 2030 - سيتيح المنتدى للزوار والحضور فرصة مواتية لإطلاق العنان لابتكاراتهم، حيث ستتم دعوة المشاركين لاستكشاف 9 مجالات رئيسية أو ما يُعرف ب"الأبواب". وتشمل هذه الأبواب مجالات عدة من بينها "التمكين"، و"الشركات سريعة النمو"، و"التمويل والاستثمار"، و"الشركات الناشئة"، و"الابتكار"، و"التجارة الإلكترونية"، و"الانطلاق"، و"الامتياز التجاري"، و"السوق".

تعتبر هذه الأبواب مجالات متخصصة تتيح للشركات ورواد الأعمال استكشاف كيفية الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال وتحقيق الإمكانات الكاملة لأعمالهم.

