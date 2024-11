UgoWork reconnu dans la catégorie Technologie propre du palmarès 2024 Fast 50™ de Deloitte

Distinction pour une croissance exceptionnelle et un engagement envers l’innovation durable au Canada

QUÉBEC, 11 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UgoWork™, un fournisseur de premier plan de solutions avancées de stockage d'énergie pour les véhicules de manutention , s'est démarquée en atteignant une impressionnante 12e place dans la catégorie Technologies propres du programme Fast 50™ de Deloitte pour 2024. Ce prix récompense les plus grands innovateurs canadiens qui allient impact environnemental positif et forte croissance. UgoWork se distingue par son engagement à offrir des solutions de technologies propres novatrices, consolidant ainsi sa volonté de durabilité et d'excellence.

Philippe Beauchamp, PDG d’UgoWork, a commenté : « Être reconnu comme un leader dans le domaine de la technologie propre est un moment marquant pour nous, car cela met en lumière non seulement notre croissance, mais aussi notre engagement envers l'innovation écoresponsable. Nous remercions nos clients pour leur confiance en notre technologie, ce qui motive notre désir d’avoir un impact environnemental positif. Cette réalisation n’aurait pas été possible sans l’engagement de notre équipe à promouvoir des solutions durables, et nous sommes impatients de continuer à avancer ensemble vers un avenir plus responsable. »

« Ces entreprises visionnaires provoquent une vague de disruption dans le secteur des technologies propres, redéfinissant les industries et remettant en question les normes traditionnelles », a souligné Anders McKenzie, responsable du programme National Technology Fast 50 chez Deloitte Canada. « En exploitant des technologies de pointe et des modèles d'affaires innovants, ces lauréats ouvrent de nouvelles perspectives et nous propulsent vers un avenir plus durable. Leurs solutions novatrices répondent non seulement à des enjeux environnementaux pressants, mais créent également d'énormes opportunités économiques. Alors que nous naviguons dans une époque de changements sans précédent, ces entreprises exceptionnelles sont à l'avant-garde de la disruption et de la transformation du paysage des technologies propres. »





Pour être admissibles dans la catégorie Technologie propre, les candidats doivent satisfaire les mêmes critères que ceux de la catégorie Technologie Fast 50, avec des revenus minimaux de 50 000 $ en 2020 et de 5 millions $ en 2023. Les entreprises gagnantes sont ensuite classées selon leur pourcentage de croissance des revenus sur cette période.

La majorité des revenus doit provenir de produits ou services ayant un impact environnemental positif dans des domaines tels que la réduction des émissions de carbone, la circulation des ressources (réduction, réutilisation et recyclage) ou la préservation et la sécurité environnementale.

À propos du programme Technology Fast 50 de Deloitte

Le programme Technology Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de récompenses technologiques au Canada. Il reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories distinctes : Technologie Fast 50, Entreprises leaders de l'industrie, Technologies propres et Entreprises à surveiller. Le programme reconnaît également les entreprises technologiques prospères aux États-Unis et au Canada en partenariat avec le programme nord-américain Technology Fast 500. Les commanditaires du programme pour 2024 sont RBCx, Osler, EDC, CCI, T MX, Clarity et Lafond. Pour plus d'informations, visitez le site www.fast50.ca .

À propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l’industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, une surveillance continue des produits en opération et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l’industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l’entreprise offre ses programmes de gestion avancés de l’énergie, qui sont efficaces et éprouvés partout en Amérique du Nord à de nombreuses entreprises du Fortune 500. Visitez ugowork.com.

ugowork.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7de7e756-ddce-40b8-a993-ab228352b592/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/380f948e-eb88-456e-8692-8552b9c7a732

DEMANDE DES MÉDIAS Jean-François Marchand Directeur marketing et succès client jf.marchand@ugowork.com

Philippe Beauchamp et Jonathan Jabra – Cérémonie Deloitte Fast 50 Philippe Beauchamp et Jonathan Jabra lors de la remise des prix Fast 50 de Deloitte. Remise des prix Deloitte Fast 50 Jonathan Jabra tenant le trophée UgoWork reçu pour son classement au Deloitte Fast 50, avec le logo Fast 50 en blanc au bas de l'image.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.