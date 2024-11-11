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全新 Versace Home 旗舰店于西安正式启幕

MILANO, MILANO, ITALY, November 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- V E R S A C E H O M E 隆 重 宣 布 ， 与 佳 驰 美 邑 合 作 开 设 的 旗 舰 店 于 西 安 隆 重 启 幕。
作 为 中 国 西 北 地 区 的 首 家 旗 舰 店 ， 这 间 占 地 3 0 0 平 方 米 的 家 居 展 厅 位 于 商 场 一 楼 ，依 街 而 建 。 自 然 光 线 与 店 内 陈 列 相 呼 应 ， 古 典 风 格 与 摩 登 风 采 共 同 定 义 该 展 厅 的 优 雅 氛 围 ， 亦 与 V E R S A C E H O M E 的 隽 永 设 计 相 辅 相 成 。 自 然 光 弥 漫 在 空 间 中 ， 令 每 处 设 计 细 节 愈 发 耀 眼 。 步 入 展 厅 ， D I S C O V E RY 沙 发 与 L A G R E C A 扶 手 椅 的 包 围 线 条 相 互 呼 应 ； 以 其 独 特 亮 光 黑 檀 木 工 艺 而 闻 名 的 S T I L E T TO 咖 啡 桌 ， 亦 是 创 造 舒 适 家 居 氛 围 的 不 二 之 选 。

探 索 完 客 厅 区 域 ， 紧 接 着 便 是 餐 厅 区 ， D I S C O V E RY 餐 桌 置 于 其 中 ， 环 绕 着
M E D U S A T R O N O 餐 椅 ， 客 人 可 在 此 一 览 展 厅 外 的 风 景 。

卧 室 区 域 令 人 倍 感 舒 心 ， L A M E D U S A 床 、 M ED A L L I O N 床 头 柜 、 G R E C A
VA N I T Y 妆 台 和 Z E N S AT I O N A L 沙 发 陈 列 其 中 ， 营 造 私 密 而 舒 心 的 氛 围 。

全 新 V E R S A C E H O M E 西 安 旗 舰 店 于 2 0 2 4 年 11 月 8 日 正 式 启 幕 。

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