XS.com榮獲Smart Vision高峰會最具影響力全球品牌大獎
Business News/ -- 繼成功參加 2024 年埃及Smart Vision投資高峰會之後，XS.com 自豪地宣佈榮獲“最具影響力全球品牌”這一殊榮。這一榮譽彰顯了 XS.com 在全球金融科技和金融服務行業中卓越的品牌影響力與地位。
2024年11月9日至10日，2024年埃及Smart Vision投資高峰會在開羅尼羅河Ritz-Carlton酒店成功舉辦，彙聚了來自中東及北非地區及全球各地的頂尖金融專家與行業人士。與會者就投資未來及金融創新解決方案展開了深度討論，營造了一個充滿活力的知識交流氛圍。
作為全球金融科技與金融服務領域的領導者，XS.com展示了其先進的交易技術，並參與了多場圓桌論壇，重點介紹了其在全球金融市場線上交易方面的創新思路。
“獲得‘最具影響力全球品牌’獎，是對我們在全球金融科技與金融服務行業中的品牌影響力以及我們為客戶提供卓越交易體驗的認可。”XS.com中東及北非地區總監Shadi Salloum表示，“這一榮譽體現了我們對卓越的不懈追求和推動金融服務行業創新的承諾。”
這一獎項突顯了XS.com致力於為交易者和投資者提供先進技術、深度機構流動性和卓越客戶服務的承諾。在慶祝榮獲這一重要榮譽的同時，XS.com重申其將繼續致力於為線上交易樹立新的品質標杆，提供獨特的價值。
XS.com感謝Smart Vision團隊的精心籌辦，感謝所有參與者和合作夥伴的支持。這家屢獲殊榮的經紀商期待在未來繼續與交易者互動，並通過協作推動金融行業的增長和創新。
Smart Vision全球執行長兼創始人Mohammed Elnozamy博士表示：“我很高興宣佈XS.com在2024年埃及Smart Vision投資高峰會上榮獲‘最具影響力全球品牌’獎。這一獎項見證了XS.com在線上交易領域樹立新品質標杆的卓越表現和努力。”
作為不斷致力於加強交易服務的一部分，全球多資產經紀商XS.com始終專注於提升行業標準，為交易者提供強大平台，以應對當今複雜的市場環境。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
XS Editorial Team
2024年11月9日至10日，2024年埃及Smart Vision投資高峰會在開羅尼羅河Ritz-Carlton酒店成功舉辦，彙聚了來自中東及北非地區及全球各地的頂尖金融專家與行業人士。與會者就投資未來及金融創新解決方案展開了深度討論，營造了一個充滿活力的知識交流氛圍。
作為全球金融科技與金融服務領域的領導者，XS.com展示了其先進的交易技術，並參與了多場圓桌論壇，重點介紹了其在全球金融市場線上交易方面的創新思路。
“獲得‘最具影響力全球品牌’獎，是對我們在全球金融科技與金融服務行業中的品牌影響力以及我們為客戶提供卓越交易體驗的認可。”XS.com中東及北非地區總監Shadi Salloum表示，“這一榮譽體現了我們對卓越的不懈追求和推動金融服務行業創新的承諾。”
這一獎項突顯了XS.com致力於為交易者和投資者提供先進技術、深度機構流動性和卓越客戶服務的承諾。在慶祝榮獲這一重要榮譽的同時，XS.com重申其將繼續致力於為線上交易樹立新的品質標杆，提供獨特的價值。
XS.com感謝Smart Vision團隊的精心籌辦，感謝所有參與者和合作夥伴的支持。這家屢獲殊榮的經紀商期待在未來繼續與交易者互動，並通過協作推動金融行業的增長和創新。
Smart Vision全球執行長兼創始人Mohammed Elnozamy博士表示：“我很高興宣佈XS.com在2024年埃及Smart Vision投資高峰會上榮獲‘最具影響力全球品牌’獎。這一獎項見證了XS.com在線上交易領域樹立新品質標杆的卓越表現和努力。”
作為不斷致力於加強交易服務的一部分，全球多資產經紀商XS.com始終專注於提升行業標準，為交易者提供強大平台，以應對當今複雜的市場環境。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
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