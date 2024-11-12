XS.com荣获Smart Vision峰会最具影响力全球品牌大奖
Business News/ -- 继成功参加 2024 年埃及Smart Vision投资峰会之后，XS.com 自豪地宣布荣获“最具影响力全球品牌”这一殊荣。这一荣誉彰显了 XS.com 在全球金融科技和金融服务行业中卓越的品牌影响力与地位。
2024年11月9日至10日，2024年埃及Smart Vision投资峰会在开罗尼罗河Ritz-Carlton酒店成功举办，汇聚了来自中东及北非地区及全球各地的顶尖金融专家与行业人士。与会者就投资未来及金融创新解决方案展开了深度讨论，营造了一个充满活力的知识交流氛围。
作为全球金融科技与金融服务领域的领导者，XS.com展示了其先进的交易技术，并参与了多场圆桌论坛，重点介绍了其在全球金融市场在线交易方面的创新思路。
“获得‘最具影响力全球品牌’奖，是对我们在全球金融科技与金融服务行业中的品牌影响力以及我们为客户提供卓越交易体验的认可。”XS.com中东及北非地区总监Shadi Salloum表示，“这一荣誉体现了我们对卓越的不懈追求和推动金融服务行业创新的承诺。”
这一奖项突显了XS.com致力于为交易者和投资者提供先进技术、深度机构流动性和卓越客户服务的承诺。在庆祝荣获这一重要荣誉的同时，XS.com重申其将继续致力于为在线交易树立新的质量标杆，提供独特的价值。
XS.com感谢Smart Vision团队的精心筹办，感谢所有参与者和合作伙伴的支持。这家屡获殊荣的经纪商期待在未来继续与交易者互动，并通过协作推动金融行业的增长和创新。
Smart Vision全球首席执行官兼创始人Mohammed Elnozamy博士表示：“我很高兴宣布XS.com在2024年埃及Smart Vision投资峰会上荣获‘最具影响力全球品牌’奖。这一奖项见证了XS.com在在线交易领域树立新质量标杆的卓越表现和努力。”
作为不断致力于加强交易服务的一部分，全球多资产经纪商XS.com始终专注于提升行业标准，为交易者提供强大平台，以应对当今复杂的市场环境。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
XS Editorial Team
2024年11月9日至10日，2024年埃及Smart Vision投资峰会在开罗尼罗河Ritz-Carlton酒店成功举办，汇聚了来自中东及北非地区及全球各地的顶尖金融专家与行业人士。与会者就投资未来及金融创新解决方案展开了深度讨论，营造了一个充满活力的知识交流氛围。
作为全球金融科技与金融服务领域的领导者，XS.com展示了其先进的交易技术，并参与了多场圆桌论坛，重点介绍了其在全球金融市场在线交易方面的创新思路。
“获得‘最具影响力全球品牌’奖，是对我们在全球金融科技与金融服务行业中的品牌影响力以及我们为客户提供卓越交易体验的认可。”XS.com中东及北非地区总监Shadi Salloum表示，“这一荣誉体现了我们对卓越的不懈追求和推动金融服务行业创新的承诺。”
这一奖项突显了XS.com致力于为交易者和投资者提供先进技术、深度机构流动性和卓越客户服务的承诺。在庆祝荣获这一重要荣誉的同时，XS.com重申其将继续致力于为在线交易树立新的质量标杆，提供独特的价值。
XS.com感谢Smart Vision团队的精心筹办，感谢所有参与者和合作伙伴的支持。这家屡获殊荣的经纪商期待在未来继续与交易者互动，并通过协作推动金融行业的增长和创新。
Smart Vision全球首席执行官兼创始人Mohammed Elnozamy博士表示：“我很高兴宣布XS.com在2024年埃及Smart Vision投资峰会上荣获‘最具影响力全球品牌’奖。这一奖项见证了XS.com在在线交易领域树立新质量标杆的卓越表现和努力。”
作为不断致力于加强交易服务的一部分，全球多资产经纪商XS.com始终专注于提升行业标准，为交易者提供强大平台，以应对当今复杂的市场环境。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的专业机构之一，专注于从事全球和本地资本市场领域的培训、技能开发以及组织国际会议。
在阿拉伯地区的金融行业以及资本市场，Smart Vision在培训以及专业领域名列前茅。
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