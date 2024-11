推動私募基金責任投資 塞內卡台灣加入ESG數據融合倡議

加速私募股權基金落實責任投資與提升ESG報告透明度

TAIPEI, TAIWAN, November 12, 2024 / EINPresswire.com / -- 新加坡商塞內卡台灣分公司 (Seneca ESG)宣布加入「 ESG數據融合倡議 」(ESG Data Convergence Initiative, EDCI),該倡議由私募股權市場業界推動,並由 波士頓諮詢公司 (BCG)主導,目標將企業營運相關之環境、社會及公司治理(ESG)報告等指標,建立一致的比較基準,進一步提升私募基金的透明度,並協助企業簡化ESG數據的收集過程。這項倡議回應了私募市場中對一致且可比較的ESG指標需求,使一般合夥人(GPs)和投資組合公司更便捷地評估和評比ESG表現,並為有限合夥人(LPs)提供更有價值的投資組合資訊。Seneca ESG為企業提供永續資料管理軟體服務,加入EDCI後將能協助客戶通過其平台向EDCI提交ESG數據,EDCI/Seneca ESG的客戶即可使用標準化的核心指標,包括溫室氣體排放量、淨零承諾、可再生能源使用、董事會及高層多元性、員工安全及員工參與度,讓有限合夥人能以數據為基礎,比較投資組合的永續績效,推動ESG實踐。「加入EDCI後,Seneca ESG希望攜手私募基金管理人落實責任投資,並強化其ESG報告透明度的承諾」,Seneca ESG創辦人暨執行長哈鵬遠(Jonathan Ha)表示。「標準化的ESG核心指標能讓所有利害關係人更清楚地衡量永續成效,克服以往指標眾多且難以追溯的挑戰。」為了進一步提高數據的可及性,EDCI與波士頓諮詢公司(BCG)合作,向GPs和LPs提供匿名基準,讓其相較於同儕基準進行對比,並確保私募股權投資組合中標準化報告成為常態。「很高興看到Seneca ESG加入EDCI,協助其客戶直接透過Seneca ESG的平台提交ESG數據給EDCI」,BCG合夥人兼董事Ben Morley表示。關於新加坡商塞內卡台灣分公司(Seneca ESG)新加坡商塞內卡台灣分公司提供適用於大型企業、中型市場公司和金融機構的軟體解決方案,幫助其實現減碳與ESG數據管理、合規管理、目標設定與追蹤、利害關係人溝通、基準分析及持續改進。關於EDCI ESG數據融合倡議(EDCI)EDCI是由私募股權業界主導的倡議,旨在為私募股權中的ESG數據建立標準化框架。該倡議由全球主要投資者合作創建,並由波士頓諮詢公司(BCG)整合,為一般合夥人和投資組合公司提供ESG表現的基準,並為有限合夥人提供更高透明度及跨投資項目的比較。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.