November 11, 2024 CREATE MORE expected to spur economic growth in PH --Gatchalian Senator Win Gatchalian said the enactment of CREATE MORE is expected to create a?ripple effect in the country's economic development. "With more foreign direct investments that CREATE MORE is expected to generate, more Filipinos will have better employment opportunities that will, in turn, redound to stronger domestic consumption, one of the major drivers of the local economy," said Gatchalian, chair of the Senate Committee on Ways and Means and principal author and sponsor of the measure. Gatchalian made the statement following the President's signing of Republic Act ___, amending certain provisions of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act. According to Gatchalian, numerous incentives provided under CREATE MORE are expected to enhance the country's competitiveness in attracting foreign investors. He explained that CREATE MORE aims to provide clarity on the application of VAT zero-rating on local purchases and VAT exemption on importation of goods and services. As provided by the measure, VAT zero-rating and exemption will now apply to goods and services clearly linked to the registered project or activity. This includes essential services like janitorial, security, financial, consultancy, marketing, and even administrative functions such as human resources, legal, and accounting services. In addition, the measure also introduces a fixed 2% Registered Business Enterprise Local Tax, or RBELT, based on gross income to simplify the tax process for businesses. "Kapag ang mga negosyong nahihikayat natin na mamuhunan sa ating bansa ay yumayabong, nagreresulta ito sa mas magandang kalidad ng buhay, mas abot-kayang halaga ng pamumuhay, at mas maayos na imprastraktura para sa lahat ng Pilipino," he said. "Sa pamamagitan ng CREATE MORE, ang mga proyekto at aktibidad na may malaking pakinabang sa ating bansa -- tulad ng mga food security-related activities, green ecosystems, health-related activities, at defense-related activities -- ay mabibigyan ng suporta at insentibo. Kapag ang mga sektor na ito ay umunlad, tiyak na magbubunga ito ng mga positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Mula sa pagbaba ng presyo ng mga produkto hanggang sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, makikita natin ang positibong epekto ng CREATE MORE sa ating pang-araw-araw na buhay," he added. CREATE MORE inaasahang magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas --Gatchalian Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang pagsasabatas ng CREATE MORE ay inaasahang magbibigay ng malaking epekto sa kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa. "Kasabay ng mas maraming foreign direct investment na inaasahang papasok dahil sa CREATE MORE, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho na siya namang magpapalakas sa domestic consumption, isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng lokal na ekonomiya," sabi ni Gatchalian, chair ng Senate Committee on Ways and Means at pangunahing may-akda at sponsor ng batas. Ang pahayag ni Gatchalian ay kasunod ng paglagda ng Pangulo sa Republic Act ___, na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) Act. Ayon kay Gatchalian, ang mas maraming insentibo sa ilalim ng CREATE MORE ay inaasahang magpapalakas sa competitiveness ng bansa sa pag-akit ng mga dayuhang mamumuhunan. Ipinaliwanag niya na ang CREATE MORE ay naglalayong magbigay ng kalinawan sa aplikasyon ng VAT zero-rating sa mga local purchases at VAT exemption sa pag-import ng mga produkto at serbisyo. Nakasaad din sa batas na ang VAT zero-rating at exemption ay ilalapat na ngayon sa mga produkto at serbisyo na malinaw na may kaugnayan sa nakarehistrong proyekto o aktibidad. Kabilang dito ang mahahalagang serbisyo tulad ng janitorial, seguridad, pananalapi, consultancy, marketing, at maging ang mga administratibong function tulad ng human resources, legal, at accounting services. Bukod dyan, ang batas ay nagpapakilala din ng isang nakapirming 2% Registered Business Enterprise Local Tax, o RBELT, batay sa kabuuang kita upang pasimplehin ang proseso ng pagbubuwis para sa mga negosyo. "Kapag ang mga negosyong nahihikayat natin na mamuhunan sa ating bansa ay yumayabong, nagreresulta ito sa mas magandang kalidad ng buhay, mas abot-kayang halaga ng pamumuhay, at mas maayos na imprastraktura para sa lahat ng Pilipino," aniya. "Sa pamamagitan ng CREATE MORE, ang mga proyekto at aktibidad na may malaking pakinabang sa ating bansa -- tulad ng mga food security-related activities, green ecosystems, health-related activities, at defense-related activities -- ay mabibigyan ng suporta at insentibo. Kapag ang mga sektor na ito ay umunlad, tiyak na magbubunga ito ng mga positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Mula sa pagbaba ng presyo ng mga produkto hanggang sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, makikita natin ang positibong epekto ng CREATE MORE sa ating pang-araw-araw na buhay," dagdag niya.

