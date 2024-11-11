EBC Financial Group 於智利註冊商標，鞏固其在拉丁美洲的影響力

聖地牙哥，智利, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣佈已於智利成功註冊其商標，成為鞏固 EBC 在拉丁美洲的影響力，以及深化其對負責任的市場擴張及投資者保障承諾的里程碑。 這項策略性舉措反映出 EBC 致力於維護品牌的誠信，並且於南美洲其中一個最具活力的金融市場建立值得信賴的影響力。





擴大 EBC 在拉丁美洲的影響力

智利急速增長的外匯市場，以及近期監管方面的改進令當地成為 EBC 擴張的重要區域。 智利主要的監管機構 The Financial Market Commission (CMF) 對市場行為實施了更嚴格的準則，為該國的金融生態系統開創了新的局面，以遏止金融市場的不當行為並加強問責制度。 鑑於投資者保障及透明度水平都有所提高，智利已成為負責任金融交易的中心樞紐。

在一個迅速發展的市場中，EBC 的商標註冊成為保障其知識產權的關鍵措施。 智利正努力執行更高的金融誠信準則，並將該國建立成為區內的監管典範，EBC 為確保其品牌影響力所作出的努力，符合行業對拉丁美洲營運透明度和知識產權保障的更廣泛期望。

在智利建立商標保護是 EBC 在該地區持續擴展的基石，該地區的監管機構正逐步專注於提高市場的安全程度。 隨著 EBC 足跡的擴張，這種正式的品牌認可不僅可避免在智利的侵權行為，更為該公司以負責任方式服務拉丁美洲客戶的目標提供了支援。 鑑於 EBC 正積極於其他拉丁美洲國家確保獲得類似的保障，這個基礎為該公司的更廣泛策略提供支援。 由於區內的金融監管環境日趨成熟，這些步驟確保 EBC 將繼續成為獲得認可、值得信賴的機構。

透過金融教育與實務培訓，提升拉丁美洲投資者的能力

EBC 對支援拉丁美洲投資者的承諾，並不限於確立法律保障。 EBC 近期於哥倫比亞、墨西哥、智利及阿根廷等主要拉丁美洲市場舉辦了一系列交易研討會，目的是透過提供先進的交易知識及策略見解，為新進及具經驗投資者作好裝備。 在這些研討會中，經驗豐富的 EBC 交易人員在基本及技術分析、交易心理學和有效策略實施等議題上分享了重要的指引，同時為 EBC 的平台和工具作出了即場示範，以提升交易決策。

這項舉措符合 EBC 的更廣泛目標，即建立一個將交易者與行業專家聯繫起來的全球網絡，為他們提供有計劃有步驟的金融教育，令他們有信心駕馭複雜的市場環境。 EBC 對精通交易方面的重視，反映出其致力建立一個社群，讓投資者可以取得所需的資源及工具，在一個具有架構、獲得支援的環境中實現其潛能。

環球合作夥伴及教育倡議

除了擴展其拉丁美洲的業務外，EBC Financial Group 亦透過策略合作夥伴關係和教育推廣，促進在全球的參與。 EBC 與牛津大學經濟學系聯手合作，繼續對該學府的「What Economists Really Do」系列給予贊助，系列展示出經濟學如何為全球面對的一些最迫切挑戰提供解決方案。 即將於 2024 年 11 月 14 日在牛津大學基督堂學院 (Christ Church College)舉辦的宏觀經濟與氣候專題項目中，EBC 承諾支持推動社區參與及社會變革、通過公眾教育填補資訊差距以促進可持續、知識驅動型社會的倡議。

EBC 亦是 FC Barcelona（巴塞隆拿足球會）的官方外匯合作夥伴。 這項為期三年半的合作夥伴關係於 2024 年 4 月展開，涵蓋範圍包括亞太區、拉丁美洲、中東及非洲等地區，將 EBC 對透明度及保障投資者的承諾，與 FC Barcelona 尊重、具有抱負並為社區帶來影響的價值觀連成一線。

EBC 於西甲 (LaLiga) 舞台上的影響力，已大大提高品牌於萬眾矚目的賽事中，例如在大中華地區等市場的能見程度，將品牌與全球主要地區的不同受眾聯繫起來。 這種曝光率增強了 EBC 在體育社群中的能見程度，突顯其致力成為金融界與體育界之間橋樑的承諾。 EBC 與 FC Barcelona 等舉世知名的球會攜手合作，加強它在新受眾之間的影響力，以支援其為聯繫世界各地球迷和交易者的使命。

在發達與新興市場發展環球品牌

EBC Financial Group 現已於智利註冊其商標，該集團已為進一步的全球擴張做好準備，以堅定不移的方式履行提供可靠、高效率和具競爭力金融服務的使命。 到目前為止，EBC Financial Group 已於香港、台灣、英國、印尼、馬來西亞、印度、日本、新加坡、智利及秘魯等多個主要市場成功註冊商標。 在拉丁美洲取得的這項成果，鞏固了 EBC 的環球品牌影響力，確保全球各地的客戶可從最高的金融誠信準則中受益。

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關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位，在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾屢獲殊榮，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支援牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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EBC Financial Group 在智利的官方商標註冊 EBC Financial Group 成功於智利註冊其商標，鞏固了公司在拉丁美洲的影響力及保障投資者的工作。

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