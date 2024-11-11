通过在智利注册商标，EBC金融集团加强了其品牌影响力，并进一步提升了在拉美对投资者的保护。 EBC金融集团通过金融教育，提供实操交易研讨会和培训课程，进一步体现支持投资者成长并支持他们在金融市场建立信心的承诺。 EBC 金融集团成为巴塞罗那足球俱乐部在亚太、拉丁美洲、中东和非洲的官方外汇合作伙伴，强化在金融领域的领导地位。

EBC金融集团在智利成功注册商标，强化其在拉美的扩展，并与智利推动金融诚信的监管政策同步。

CHILE, November 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集团欣然宣布，其商标已在智利成功注册。这一里程碑事件拓展了EBC在拉丁美洲的业务布局，彰显了企业在市场扩张及保护投资者权益等方面的全球承诺，同时体现EBC始终维护品牌诚信，并在南美最具活力的金融市场之一，建立值得信赖的品牌形象。

EBC金融集团：在拉美拓展影响力

因智利外汇市场发展迅速，同时监管逐渐增强，EBC将其作为扩展业务的重要地区。智利金融市场委员会（CMF）作为该国的主要监管机构，已推出更严格的市场行为准则，遏制金融不当行为并增强问责制，以重塑金融生态。随着投资者保护和透明度标准的不断提升，智利已成为高标准的金融交易中心。

EBC 在智利注册商标，是其在快速发展的市场中保护知识产权的关键措施。智利致力于执行更高标准的金融诚信服务，并将自身打造为拉丁美洲的监管典范，EBC 为确保其品牌影响力所做的努力，契合拉丁美洲金融业对运营透明度和知识产权保护的更广泛期望。

拉丁美洲的监管机构日渐重视加强市场安全，EBC在智利建立商标保护，为企业在整个地区的持续扩展奠定了基础。随着 EBC 的业务范围不断扩大，这一权威的品牌认证，不仅可以防止在智利可能面临的侵权行为，还支持企业以负责任的方式服务拉美投资者，充分支持 EBC 全球化战略，同时确保EBC在其他拉美国家获得类似的保护。随着该地区金融监管格局的成熟，EBC将进一步成为全球认可的、值得信赖的企业。

以金融教育及实用培训 赋能拉美投资者

EBC对支持拉美投资者的承诺，不仅限于充分的法律保护。日前，EBC在包括哥伦比亚、墨西哥、智利和阿根廷等在内的主要拉美市场，举办了一系列交易研讨会，旨在为交易新手和经验丰富的投资者，提供先进的交易知识和战略见解。在相关研讨会上，EBC的资深交易员分享了关于基本面和技术分析、交易心理及有效策略执行的重要指导，并现场演示了EBC平台和工具的使用，以提升投资者决策能力。

这一举措与 EBC全球愿景契合，即建立一个全球金融生态综合体，将交易者与行业专家联系起来，为他们提供系统性的金融教育，使他们能够自信驾驭复杂的市场。EBC 对交易爱好者的关注，反映了其致力于建立一个社区，让投资者在一个结构化、支持性的环境中，获得发挥潜力所需的资源和工具。

全球合作与教育倡议

除在拉丁美洲扩展，EBC金融集团还通过战略合作和教育推广活动，对话多元可能。EBC与牛津大学经济学系持续合作，赞助牛津“经济学家都干了什么”系列，展示了经济学如何为世界最紧迫的挑战，提供解决方案。即将于2024年11月14日在牛津基督教堂学院举行的“经济增长与气候韧性的平衡 ”研讨会，探讨如何利用气候经济学挖掘投资机遇之余，进一步体现了EBC支持推动社区参与和社会变革的活动，通过公共教育弥合信息差距，促进可持续、知识驱动的社会发展。

EBC同时是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，为期3.5年的合作伙伴关系覆盖亚太、拉丁美洲、中东和非洲，将EBC在透明度和投资者保护方面的承诺，与巴萨尊重、努力和鼓舞全球心怀梦想之人的价值观相结合。

EBC在西甲舞台上的亮相，为其在大中华区等市场的高端比赛中强化了知名度，使该品牌与巴萨全球主要地区的不同受众建立联系。这种曝光增强了EBC在体育界的品牌形象，突显了其在金融与体育领域间架起桥梁的承诺。通过与全球知名品牌如巴塞罗那足球俱乐部的合作，EBC不仅加强了其在广泛受众中的影响力，还支持了其与全球球迷和投资者建立联系的使命。

在成熟与新兴市场中 提升全球品牌影响力

EBC金融集团现已在智利注册商标，为进一步的全球扩展做好了准备，始终坚持为客户提供可靠、高效和具有竞争力的金融服务。迄今为止，EBC金融集团已在多个关键市场获得商标注册，包括香港、台湾、英国、印尼、马来西亚、印度、日本、新加坡、智利和秘鲁。在拉美的这一成就，进一步增强了EBC的全球品牌影响力，确保全球客户享受最高标准的金融诚信服务。

有关EBC的更多信息，请访问： https://www.ebc.com.

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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