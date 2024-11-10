Bitget 保障基金平均值達到 4.24 億美元，較初始價值增長 40%

維多利亞，塞舌爾, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 就其保障基金發佈了 2024 年 10 月的最新估值。 該基金是交易所的重要保障，顯示平台為保護用戶資產和維護金融穩定而持續採取措施。 在整個 10 月份，保障基金保持極強韌性，10 月 30 日達到創紀錄的最高估值 4.73 億美元。 基金的月均值為 4.24 億美元，而最低值出現在 10 月 11 日，錄得 3.91 億美元。 這個估值範圍顯示了 Bitget 在市場波動的情況下仍可維持保障基金價值的能力。



Bitget 保障基金於 2022 年推出，初始價值為 3 億美元，旨在為加密貨幣市場的用戶提供額外的安全保障。 該計劃持續提供具透明度的財務支援，以保護用戶的數碼資產，無懼市場波動。 自成立以來，Bitget 一直確保其保障基金的價值持續遠高於初始值，從而增強了平台的財務穩定性以及實現對安全交易環境的承諾。

即使全球加密貨幣市場經歷波動，保障基金在 2024 年 10 月仍保持穩定估值，彰顯 Bitget 保護資產的方式行之有效。 Bitget 可以維持基金的估值遠高於 3 億美元，為應對行業中不可預見的挑戰做好充足準備，從而增強用戶對其平台的信心。 這種持續保護資產的工作是 Bitget 為加密貨幣投資者提供可靠環境的目標之一。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 非常注重建立安全的環境，讓用戶可以安心進行交易，因為他們知道自己的資產受到保護。 我們的月度保護報告顯示公司一貫注重財務韌性和資訊透明度。 我們的目標是為加密貨幣業界設立有關信任和安全的標準。 當大家共同探索加密貨幣的發展空間時，用戶安全仍然是我們的首要任務。」

除了保障基金之外，Bitget 還有準備金證明 (PoR)，這是以另一種方式增加營運透明度的機制。 準備金證明每月更新一次，確保平台準備金與用戶資產的比例為 1:1。 這種機制使用戶能夠確認其持有的資產得到充分保障，從而增強對平台資產管理措施的信任。 準備金證明是 Bitget 安全架構的重要組成部分，為用戶提供具透明度且可驗證的平台資產準備金記錄。

保障基金月度報告是 Bitget 與用戶保持公開溝通的廣泛策略之一，讓他們能夠及時了解平台的財務健康狀況及保護資產的措施。 保障基金的定期報告以及每月更新的準備金證明，彰顯 Bitget 致力實現對加密貨幣業界資訊透明度和用戶賦權的承諾。

Bitget 鼓勵用戶在 Bitget 平台上查看 2024 年 10 月的保障基金估值報告和準備金證明的詳情，了解公司全力以赴保障用戶安全。 有興趣了解 Bitget 的財務保障和資產保護承諾的人士可以存取這些資源。

如需查看有關 Bitget 安全措施和透明度實踐的詳情，用戶可以前往此處了解保障基金。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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