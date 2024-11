קרן ההגנה של Bitget הגיעה לממוצע של 424 מיליון דולר, עלייה של 40% מההתחייבות הראשונית שלה

ויקטוריה, סיישל, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, פרסמה את הערכת השווי האחרונה של קרן ההגנה שלה לאוקטובר 2024. הקרן, הגנה חיונית לבורסה, מציינת את הצעדים המתמשכים של הפלטפורמה להבטחת נכסי המשתמשים ולשמירה על יציבות פיננסית. לאורך אוקטובר, חוותה קרן ההגנה עמידות בולטת, כאשר הערכת השווי הגבוהה ביותר שנרשמה הגיעה ל-473 מיליון דולר ב-30 באוקטובר. הממוצע החודשי עמד על 424 מיליון דולר, בעוד שהשווי הנמוך ביותר של הקרן היה 391 מיליון דולר ב-11 באוקטובר. טווח הערכות זה מראה את יכולתה של Bitget לקיים את קרן ההגנה שלה בתוך תנאי שוק משתנים.

קרן ההגנה של Bitget הושקה ב-2022 בשווי התחלתי של 300 מיליון דולר מתוך מטרה להציע רמת אבטחה נוספת למשתמשים המנווטים בשוק הקריפטוגרפי. יוזמה זו נועדה לספק גיבוי פיננסי עקבי ושקוף המגן על הנכסים הדיגיטליים של המשתמשים, ללא קשר לדינמיקה בשוק. מאז הקמתה מבטיחה Bitget שקרן ההגנה תישאר בעקביות בערך גבוה מהערך ההתחלתי שלה, ומחזקת את היציבות הפיננסית של הפלטפורמה ומחויבותה לסביבת מסחר בטוחה.

הערכת השווי היציבה של קרן ההגנה לאורך אוקטובר 2024 מדגישה את הגישה של Bitget לשמירה על נכסים, גם כששווקי הקריפטו העולמיים עוברים תנודתיות. על ידי שמירה על הקרן הרבה מעל רף 300 מיליון הדולר, Bitget מסמנת את מוכנותה להתמודד עם אתגרים בלתי צפויים בתעשייה, ובכך תומכת באמון המשתמשים בפלטפורמה שלה. המאמץ המתמשך להגנה על נכסים הוא חלק בלתי נפרד מהמטרה של Bitget לספק סביבה אמינה למשקיעים קריפטוגרפים.

"ב-Bitget, אנו מתמקדים מאוד ביצירת סביבה מאובטחת שבה משתמשים יכולים לעסוק בביטחון, בידיעה שהנכסים שלהם מוגנים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "דו"ח ההגנה החודשי שלנו מראה את ההתמקדות המתמשכת שלנו בחוסן פיננסי ושקיפות. אנו שואפים לקבוע סטנדרט לאמון ואבטחה בתעשיית הקריפטוגרפית. הבטיחות של המשתמשים שלנו נשארת בראש סדר העדיפויות שלנו כאשר אנו מנווטים במרחב הקריפטוגרפי ביחד".

בנוסף לקרן ההגנה, הטמיעה Bitget מנגנון הוכחת אחזקה (PoR), מנגנון המוסיף שכבה נוספת של שקיפות לפעילותה. הוכחת האחזקה מתעדכנת מדי חודש ומבטיחה יחס רזרבה של 1:1 לנכסי המשתמש. מבנה זה מאפשר למשתמשים לוודא שהאחזקות שלהם מגובות באופן מלא, מה שמגביר את האמון בתהליכי ניהול הנכסים של הפלטפורמה. PoR משמש כמרכיב קריטי במסגרת האבטחה של Bitget, ומציע למשתמשים רישום שקוף וניתן לאימות של עתודות הנכסים של הפלטפורמה.

הדו"ח החודשי של קרן ההגנה הוא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של Bitget לשמור על תקשורת פתוחה עם המשתמשים שלה, המאפשרת להם להישאר מעודכנים לגבי האיתנות הפיננסית של הפלטפורמה והאמצעים שלה להגנה על נכסים. הדיווחים השוטפים על קרן ההגנה, לצד העדכונים החודשיים של הוכחת העתודות, מראים את מחויבותה של Bitget לשקיפות ולהעצמת המשתמשים בתחום הקריפטו.

כחלק ממחויבותה לאבטחת משתמשים, Bitget מעודדת משתמשים לעיין בדו"ח הערכת שווי קרן ההגנה לאוקטובר 2024 ולחקור את פרטי הוכחת העתודות הזמינים בפלטפורמת Bitget. משאבים אלה נגישים למי שמעוניין להבין את אמצעי ההגנה הפיננסיים של Bitget ואת מחויבותה להגנה על נכסים.

למידע נוסף על אמצעי האבטחה ונוהלי השקיפות של Bitget, משתמשים יכולים לבקר בקרן ההגנה כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים האולימפיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי.

