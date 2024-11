Monsha'at (사우디 중소기업청): Biban24 포럼 이틀 째 맞아 13억 5,000만 사우디 리얄 이상의 계약 체결되며 사우디 기업가 정신에 대한 더욱 높은 기대치 설정

사우디아라비아 리야드, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 비반24 포럼 (Biban24 포럼: 사우디아라비아의 중소기업에 힘을 실어주고 기업가 정신 육성을 위해 열리는 최대 규모의 포럼, Biban은 아랍어로 '문 (doors)'을 의미함)의 둘째 날에 13억 5,000만 사우디아라비아 리얄 이상 가치에 해당하는 총 20건의 계약이 체결되었다. 사우디의 비전 2030 (Vision 2030) 정책에 따라 이번에 이루어진 파트너십과 협약은 사우디아라비아의 번창하는 기업가 커뮤니티에 힘을 북돋워주고 사우디아라비아를 비롯한 전 세계의 기업가 정신 진흥을 위해 시작되었다.

참가자들의 몰입감 넘치는 참여를 유도한 Biban 모임 2일차에는 글로벌 투자 허브로서 사우디아라비아의 성장 전망에 대한 관심이 집중되었으며, 사회개발은행(SDB: Social Development Bank)이 현지 및 지역 주요 기관과의 주요 협약을 발표한 것은 포럼의 또 다른 하이라이트 중 하나였다.

SDB는 사우디의 산업부, 보건부, 알빌라드 은행 (Albilad Bank)과 같은 주요 기관 및 단체들과 파트너십 및 전략적 협약을 체결하였다. SDB는 이들 기관과 긴밀히 협력함으로써 산업, 보건 및 기술 분야의 기업가들에게 권한을 부여하고 자금 지원에 나서게 된다. 또한 SDB는 각 파트너와 협력하여 협회의 재정적 지속 가능성을 달성하고 프리랜서 지원을 위해 전자 결제 서비스에 대한 액세스를 제공하게 된다.

전 세계 중소기업과 기업가들이 직면하고 있는 특유의 문제를 극복하기 위해서는 혁신이 그 어느 때보다 절실한 상황이다. 투자자, 기업, 기업가가 혁신을 이루어내고 진정으로 획기적인 기업, 파트너십, 협약을 개척할 수 있는 환경을 조성하는 것은 유망한 스타트업, 지역, 글로벌 중소기업 생태계 전체의 잠재력을 여는 열쇠로 평가된다. Biban24는 지속적인 성공을 위한 의미 있는 디딤돌을 제공함으로써 이를 실현하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

사우디아라비아에서는 최대 규모의 스타트업 및 중소기업 포럼인 Biban24는 2024년 11월 5일부터 9일까지 리야드 프론트 전시 및 컨퍼런스 센터에서 열리고 있다.

사우디아라비아 중소기업청인 몬샤트(Monsha'at)가 주최하는 올해의 모임은 ' 기회 포착을 위한 글로벌 행선지' ( Global Destination for Opportunities)라는 주제로 개최되었다

