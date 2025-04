Bitget קיבלה רישיון ספקית שירותי נכסים דיגיטליים (DASP) באל סלבדור לאחר אישור ה-BSP

ויקטוריה, איי סיישל, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, קיבלה רישיון לשמש כספקית שירותי נכסים דיגיטליים (DASP) מהוועדה הלאומית לנכסים דיגיטליים (CNAD) של אל סלבדור, והרחיבה את המסגרת הרגולטורית שלה במדינה. התפתחות זו מגיעה לאחר רכישה מוקדמת יותר ב-2024 של רישיון לשמש כספקית שירותי Bitcoin (BSP). אל סלבדור היא אחת מתחומי השיפוט החלוציים בהם מעבירים חקיקה מקיפה התומכת באינטגרציה של Bitcoin ונכסים דיגיטליים אחרים אל תוך האקו סיסטם הפיננסי שלה כדי שיתפקדו כמטבע רשמי במדינה. היא מתחילה להתבסס כמרכז לעסקים קריפטוגרפים גלובליים.

לאחר קבלת רישיונות ה-DASP וה-BSP, Bitget השיגה את היכולת להציע מגוון רחב של שירותי נכסים דיגיטליים באל סלבדור. רישיון ה-DASP מכסה פעולות כמו מסחר בספוט ובנגזרות, הימורים ומוצרים פיננסיים אחרים מבוססי תשואות לצד תשתית המאפשרת גישה לפתרונות חיסכון והשקעה מבוססי קריפטוגרפיה. הבהירות הרגולטורית באזור מאפשרת לפלטפורמות גלובליות להתרחב תחת מבנה משפטי מוגדר היטב, ומציעה למשתמשים רמה גבוהה יותר של שקיפות תפעולית ואמצעי הגנה ברמה מוסדית.

"ב-Bitget אנחנו מתמקדים בכניסה למדינות עם מסגרת קריפטוגרפית מוסדרת ובהן לספק את השירותים הטובים ביותר שלנו, כאשר אנו מתרחבים באסטרטגיית הרגולציה הגלובלית שלנו", אמר הון נג (Hon Ng), מנהל משפטי ראשי ב-Bitget. "אנו שמחים שנוכל להציע מגוון מוצרים באמצעות רישיון זה, ואנו מתכבדים באמון של הוועדה הלאומית לנכסים דיגיטליים של אל סלבדור. אל סלבדור מקדימה רבים עם הגישה המתקדמת והשקופה שלה ל-Bitcoin ולרגולציה של נכסים דיגיטליים, מה שהופך אותה לתחום שיפוט אטרקטיבי עבור חברות Web3 באיכות טובה שמטרתן לפעול באחריות בקנה מידה גדול. Bitget תמשיך לתמוך בתחומי שיפוט שמציעים מסגרות עבודה ברורות שתומכות בפיתוח של כלכלה קריפטוגרפית בטוחה ויעילה".

הסביבה הרגולטורית של אל סלבדור זכתה לתשומת לב כסביבה שמושכת חברות קריפטוגרפיה גלובליות. ישויות קריפטוגרפיות פופולריות כבר העבירו פעולות אסטרטגיות למדינה. אסטרטגיית הרישוי של Bitget מתיישרת עם השינוי המתהווה הזה המאפשרת לפלטפורמה לספק את שירותיה ללא כל הפרעה. מבנה זה מאפשר לפלטפורמה לספק מענה לביקוש בשווקים הקמעונאיים והמוסדיים כאחד עם זריזות משפטית ותפעולית רבה יותר.

ההתפתחות משקפת מגמות מתמשכות בתחרות בתחום השיפוט בין מדינות המבקשות למשוך חדשנות בנכסים דיגיטליים. ה-CNAD של אל סלבדור הפך פעיל יותר ויותר בהערכה ואישור של ספקי שירותים, מה שמאותת על בשלות רגולטורית רחבה יותר באזור. כאשר חברות מנווטות בסטנדרטים גלובליים מתפתחים, הרישיונות של Bitget מספקים גשר לצמיחה חוצת גבולות ויכולת להציע מוצרים פיננסיים תואמים למשתמשים שלה ברחבי העולם.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3d0313a-2dcc-4a9f-b25c-150a8b077d28

