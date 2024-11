Monsha'at: Hari Kedua Biban 2024 menetapkan standar tinggi bagi kewirausahaan Arab Saudi dengan peluncuran perjanjian senilai lebih dari 1,35 miliar Riyal Saudi

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 20 perjanjian senilai lebih dari 1,35 miliar Riyal Saudi telah ditandatangani pada hari kedua forum Biban24. Sejalan dengan Visi 2030, kemitraan dan perjanjian ini diluncurkan untuk memberdayakan komunitas wirausaha yang tengah berkembang di Arab Saudi serta memajukan kewirausahaan di Kerajaan Arab Saudi dan sekitarnya.

Hari kedua pertemuan Biban yang mendalam ini menegaskan pertumbuhan Arab Saudi sebagai pusat investasi global. Social Development Bank (SDB) mengumumkan sejumlah perjanjian utama dengan entitas lokal dan regional terkemuka, yang menjadi salah satu dari sejumlah sorotan pada hari penting dalam forum ini.

SDB menandatangani perjanjian strategis dan kemitraan dengan lembaga dan organisasi terkemuka, seperti Kementerian Industri, Kementerian Kesehatan, dan Albilad Bank. SDB akan bekerja sama dengan entitas ini untuk memberdayakan serta mendanai para wirausaha yang bergerak dalam sektor industri, kesehatan, dan teknologi. SDB juga akan berkolaborasi dengan setiap mitra untuk memberikan akses ke layanan pembayaran elektronik demi mencapai keberlanjutan keuangan bagi berbagai asosiasi serta mendukung para pekerja lepas.

Inovasi ini begitu penting untuk mengatasi rangkaian tantangan unik yang tengah dihadapi UKM dan wirausaha di seluruh dunia. Memupuk lingkungan yang mendukung, tempat para investor, bisnis, dan wirausaha diberdayakan untuk berinovasi serta merintis perusahaan, kemitraan, dan perjanjian yang benar-benar menghadirkan terobosan adalah kunci untuk membuka potensi – potensi perusahaan rintisan yang naik daun, wilayah ini, serta ekosistem UKM secara keseluruhan. Biban24 sangat siap melakukannya, dengan memberikan batu loncatan bermakna demi meraih kesuksesan abadi.

Sebagai acara terbesar dalam ranahnya di Kerajaan Arab Saudi, Biban24 — forum unggulan bagi perusahaan rintisan dan UKM — digelar mulai 5 hingga 9 November 2024 di Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Diselenggarakan oleh Monsha'at, Otoritas Umum untuk Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi, pertemuan tahun ini akan digelar dengan mengusung tema Destinasi Peluang Global (Global Destination for Opportunities).

https://bibanglobal.sa/

