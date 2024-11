Monsha’at: El segundo día de Biban 2024 eleva el nivel del espíritu empresarial saudí con la puesta en marcha de acuerdos por valor de más de 1350 millones de riales saudíes

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En el segundo día del foro Biban24 se firmaron 20 acuerdos por valor de más de 1350 millones de riales saudíes. En consonancia con Vision 2030, estas alianzas y acuerdos se pusieron en marcha para fortalecer la próspera comunidad de empresarios de Arabia Saudí y hacer avanzar el espíritu empresarial en el Reino y más allá.

En el segundo día del encuentro inmersivo Biban puso en relieve el crecimiento de Arabia Saudí como centro mundial de inversiones, con el anuncio por parte del Social Development Bank (SDB) de varios acuerdos clave con destacadas entidades locales y regionales entre algunos de los aspectos más destacados de otro día lleno de acontecimientos en el foro.

El SDB firmó alianzas y acuerdos estratégicos con destacados organismos y organizaciones como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Sanidad y el Albilad Bank. El SDB colaborará estrechamente con estas entidades para capacitar y financiar a los empresarios de los sectores industrial, sanitario y tecnológico. Además, el SDB colaborará con cada una de las partes para proporcionar acceso a servicios de pago electrónico a fin de lograr la sostenibilidad financiera de las asociaciones y ayudar a los autónomos.

La innovación nunca ha sido tan esencial para superar el conjunto único de retos a los que se enfrentan las pymes y los empresarios de todo el mundo. El fomento de un entorno propicio en el que los inversores, las empresas y los empresarios estén capacitados para innovar y ser pioneros en empresas, colaboraciones y acuerdos verdaderamente revolucionarios es clave para liberar el potencial de las nuevas empresas emergentes, de la región y del ecosistema mundial de las pymes en su conjunto. Biban24 se focaliza por completo en conseguir precisamente eso, proporcionando una plataforma significativa para conseguir un éxito continuado.

El mayor evento de este tipo en el Reino, Biban24, el foro insignia de las startups y las pymes, se celebrará del 5 al 9 de noviembre de 2024 en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center.

Organizado por Monsha’at, la Autoridad General de la Pequeña y Mediana Empresa del Reino de Arabia Saudí, el encuentro de este año se celebrará bajo el lema Destino global para oportunidades (Global Destination for Opportunities).

