Novo DeepInsight "a próxima fase" da FUJIFILM

Explore as profundezas dos ultrassons nos diagnósticos precoces.

RATINGEN, Alemanha, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FUJIFILM Healthcare Europe orgulha-se de lançar a próxima fase do DeepInsight, uma tecnologia de ultrassons inovadora que apoia o diagnóstico precoce e exato, o tratamento e a gestão de acompanhamento para profissionais de imagiologia.

A nossa solução de imagiologia potenciada com IA foi concebida para médicos e especialistas em radiologia que necessitam de ter acesso a informações detalhadas de imagiologia e ter a capacidade de proporcionar uma experiência de digitalização otimizada aos pacientes.

Rico em contraste e resolução espacial, o nosso inovador sistema de ultrassons concentra-se em melhorar a exatidão do diagnóstico, juntamente com eficiências de digitalização que acrescentam valor aos profissionais de saúde e aos pacientes.

"Procurando o desenvolvimento de soluções fáceis de utilizar, a FUJIFILM Healthcare Europe disponibiliza a próxima fase em tecnologia de diagnóstico com a nossa mais recente atualização do DeepInsight.

Seja qual for o desafio clínico, a nossa solução inovadora baseada em IA, com nova tecnologia de formação de feixes, tem a flexibilidade para satisfazer as expectativas desafiantes ao longo do percurso do paciente, desde o diagnóstico até ao apoio ao tratamento e gestão de acompanhamento, para benefício do paciente".

– Anne-Laure Jet, Responsável de produtos de ultrassons europeia

MELHORAR A EXATIDÃO DO DIAGNÓSTICO

A atualização recentemente lançada para a solução de ultrassons DeepInsight oferece uma qualidade de imagem melhorada, enfatizando as estruturas dos tecidos com uma gradação rica. A nossa sofisticada tecnologia de formação de feixes permite uma maior visibilidade de estruturas de tecidos complexos, apoiando os médicos com informações mais detalhadas e melhorando a tomada de decisões clínicas no processo, desde o diagnóstico até ao tratamento.

APOIAMOS EXAMES MENOS DEMORADOS

Com uma experiência de digitalização otimizada e uma maior exatidão da imagem, a tecnologia apresentada neste novo lançamento apoia os especialistas em imagiologia na prestação de serviços de deteção e exame menos demorados aos pacientes, contribuindo para o diagnóstico precoce e melhores resultados para os pacientes. As novas funcionalidades fáceis de utilizar simplificam a operação dos aparelhos de ultrassons, permitindo um maior foco na experiência do paciente durante os procedimentos.

APRENDIZAGEM PROFUNDA INOVADORA PARA O BEM-ESTAR DO PACIENTE

Anne-Laure Jet, Responsável de produtos de ultrassons europeia, afirmou: "O nosso novo sistema baseado em IA* foi desenvolvido utilizando uma aprendizagem profunda para suplantar as exigências do utilizador e contribuir para o desenvolvimento da saúde e bem-estar do paciente."

Com tecnologia que melhora a qualidade da imagem, a nova versão da solução de ultrassons DeepInsight da FUJIFILM proporciona resultados de imagiologia mais claros, garantindo ao mesmo tempo o bem-estar do utilizador e do paciente durante os procedimentos, para ajudar os departamentos de radiologia a proporcionarem uma melhor experiência ao paciente.

* A tecnologia foi desenvolvida utilizando tecnologia de aprendizagem automática de IA. O desempenho e a exatidão do sistema não altera automaticamente após a implementação.

COMPATIBILIDADE COM SONDA CMUT (Arietta® 750DeepInsight e 850DeepInsight)

O recentemente otimizado DeepInsight foi concebido tendo em mente a compatibilidade. Dá apoio aos profissionais de saúde na utilização da nossa sonda patenteada e de alta potência, com a inovadora Tecnologia de bolacha de silício CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers, Transdutores Capacitivos de Ultrassons Micromaquinados). Incluindo uma largura de banda de frequência mais ampla de 22-2 MHz, permite uma correspondência acústica ideal com o corpo humano, aumentando a qualidade e a exatidão dos resultados de imagiologia numa vasta gama de procedimentos com ultrassons.

"Estamos entusiasmados por apresentarmos a nossa mais recente tecnologia de ultrassons, que oferece uma clareza e exatidão de imagiologia mais profundas, capacitando os profissionais de saúde a apoiarem diagnósticos mais exatos e a otimizar os cuidados prestados aos pacientes".

– Maria Paola Aquilone, Responsável do marketing europeu para os sistemas de ultrassons

Já disponível!

O novo DeepInsight "a próxima fase" estará disponível para os Arietta® 750 e 850 DeepInsight, na Europa a partir de 9 de novembro de 2024.

Junte-se a nós em Nápoles

Venha ver o DeepInsight "a próxima fase" AO VIVO no stand 18-19 do Congresso EUROSON 2024. De 9 a 11 de novembro, em Nápoles.

Fujifilm, Orgulhosamente ao seu lado

Ao celebrar recentemente o seu 90.º aniversário como inovadora a nível global na área dos cuidados de saúde e imagiologia, as soluções de tecnologia médica inovadoras da Fujifilm são concebidas para melhorar a acessibilidade dos pacientes aos serviços de cuidados de saúde, com diagnóstico precoce e tratamentos médicos que proporcionam um impacto positivo contínuo na nossa sociedade. Com os nossos conhecimentos, paixão e inspiração, capacitamos os profissionais de saúde a fazerem uma grande diferença no seu trabalho diário, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Juntos, enriquecemos vidas e colocamos mais sorrisos no mundo!

Saiba mais

Visite o site da Fujifilm Healthcare Europe: https://global.fujifilm.com/en/all-regions/eu

Contacte-nos

Quer saber mais sobre este produto ou quer colocar uma questão à nossa equipa?

Contacte-nos aqui:

Maria Paola Aquilone (Responsável do marketing europeu para os sistemas de ultrassons)

maria.paola.aquilone@fujifilm.com

Anne Laure Jet (Responsável de produto europeia)

anne-laure.jet@fujifilm.com

Orgulhosamente ao seu lado,

A sua equipa da Fujifilm Healthcare Europe

Uma foto a acompanhar este anúncio está disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/232bd753-18ac-4524-a2cf-79f097bc703c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.