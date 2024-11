Los Chicos Criollos Lanzan D10S SUCIO — Un Homenaje Feroz al Caos del Rey Argentino

CMNWLTH Record Label Los Chicos Criollos Los Chicos Criollos logo D10S SUCIO (Out Now) D10S SUCIO Tracklist

D10S SUCIO explora la vida turbulenta de Maradona a través de letras potentes y ritmos crudos, fusionando raíces argentinas con hip-hop puro.

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Kingdom Kome y Ché Uno, el dúo poderoso detrás de Los Chicos Criollos, están de vuelta con D10S SUCIO, disponible ahora bajo CMNWLTH. Este álbum sumerge a los oyentes en los altibajos de la leyenda argentina Diego Maradona, una figura cuya vida fue tan turbulenta como gloriosa. Como Maradona, D10S SUCIO desafía a los oyentes a mirar más allá de la gloria y adentrarse en los rincones más oscuros de la fama, la lucha y la supervivencia.

D10S SUCIO no es un tributo pulido, sino un homenaje explosivo a la complejidad de Maradona. El álbum se adentra tanto en el español como en el inglés, tejiendo escenas que honran sus raíces argentinas mientras canalizan la intensidad cruda del hip-hop. Temas como La Tercera capturan el orgullo feroz de Argentina, mientras otros, como Burundanga con CrimeApple, llevan a los oyentes a un mundo oscuro de ambición y consecuencias.

Con colaboradores como Estee Nack, Mir Nicolas y Thirstin Howl the 3rd, D10S SUCIO no teme profundizar. Kingdom Kome y Ché Uno aportan una energía confrontacional a cada tema, respaldados por los ritmos de destacados productores como RUEN, Onaje Jordan y Vago. Sencillos como Pelicula $hit preparan el escenario desde el principio, demostrando que Los Chicos Criollos están aquí para hacerse escuchar.

En D10S SUCIO, Kingdom Kome y Ché Uno muestran por qué son una de las voces más frescas del hip-hop. Este álbum no busca complacer; se trata de mantenerse real. Cada tema desafía estereotipos, optando por letras y ritmos que reflejan una vida donde el triunfo nunca está garantizado. Desde Milonga de Los Dioses hasta Cuna a La Tumba, cada canción trae una mezcla intensa de historia y ritmo que es imposible ignorar.

Sigue a Los Chicos Criollos en TheCMNWLTH.co para contenido exclusivo, fechas de gira y actualizaciones, mientras D10S SUCIO establece un nuevo estándar para el hip-hop latino.

Los Chicos Criollos

Los Chicos Criollos, un grupo de rap compuesto por los talentosos Kingdom Kome y Ché Uno, representan un paradigma de habilidad lírica y síntesis cultural en el mundo del hip-hop. Surgidos de una conexión impulsada por un joven rapero argentino, la alianza entre Kingdom Kome y Ché Uno va más allá de una simple colaboración, evolucionando hacia un proyecto musical completo con su primer trabajo conjunto en 2023.

Su estilo musical es testimonio de sus habilidades como letristas y poetas, dominando tanto el inglés como el español. A diferencia de muchos en el género, su transición entre idiomas es fluida, mostrando una capacidad natural para crear canciones en inglés puro, español o una mezcla armoniosa de ambos en una misma pista. Esta versatilidad lingüística, junto con su naturaleza competitiva, garantiza una evolución constante de su música, manteniéndola siempre auténtica y orgánica.

Su álbum debut, homónimo “Los Chicos Criollos”, lanzado en 2023, ha sido un hito significativo. Incluye temas como “Golazo” con Cousin Feo de Death at the Darby y “Shootouts in Rosario”, que destacan su fusión única de influencias latinas y hip-hop. El éxito del álbum ha resonado especialmente en Europa y América Latina, notablemente en Colombia, Argentina y México, marcando una sólida entrada en la escena musical internacional.

Sus dinámicas actuaciones ya han dejado huella en Miami, y están planificando una gira exhaustiva en 2024 que abarcará Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. Se espera que esta gira refuerce aún más su presencia e impacto en la comunidad global del hip-hop con su próximo álbum, “D10S Sucio”, programado para lanzarse en 2024 a través de CMNWLTH. Este álbum rinde homenaje al legendario Diego Maradona, una figura profundamente arraigada en la cultura e historia argentinas, resaltando la conexión del grupo con su herencia.

Como puristas del hip-hop y estudiantes del género, Kingdom Kome y Ché Uno aportan sus perspectivas y trayectorias únicas, creando un rico tapiz de sonido y narrativa. Su respeto mutuo por los elementos del hip-hop y su afinidad por el Polo, reflejada en su asociación con LoLife Argentina, enriquecen su colaboración.

Los Chicos Criollos rápidamente han labrado su propio nicho, atrayendo a una audiencia diversa que abarca continentes. Su trabajo resuena profundamente con oyentes que aprecian la fusión de narrativas profundas y expresiones genuinas. Con su innovador debut y sus prometedores proyectos futuros, no solo son un grupo musical, sino un fenómeno cultural. Mezclando lo tradicional con lo contemporáneo, encarnan el espíritu de la innovación y la búsqueda incesante de la excelencia artística, preparados para dejar una marca imborrable en el escenario mundial.

CMNWLTH

CMNWLTH es una compañía de medios visionaria dedicada a elevar el contenido creativo y llevarlo al éxito mediante distribución estratégica y marketing innovador. Con un sólido portafolio que abarca música, asociaciones de marca y plataformas digitales, CMNWLTH opera un sello discográfico y ofrece una gestión integral de artistas. La empresa es orgullosamente autosuficiente, brindando una gama completa de servicios que incluyen distribución digital, marketing de eventos, activaciones, desarrollo de contenido, curaduría, publicidad, relaciones públicas y servicios creativos. Este enfoque integral convierte a CMNWLTH en un motor clave para dar forma al futuro de la industria creativa.



Los Chicos Criollos - D10S SUCIO (Vista Previa)

