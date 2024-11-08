Duck Creek Technologies 将在孟买举办第三届 “One Duck Creek-India Inclusion Summit”

此次峰会的主题是“塑造未来：工作中的包容、归属感和幸福感”，将聚焦于社区建设、健康和职业发展

孟买，印度, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies是一家引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商，公司将在孟买举办其第三届 “One Duck Creek-India Inclusion Summit” (One Duck Creek - 印度包容性峰会) 。 此次为期两天的活动聚焦于营造一个积极促进包容性、归属感和幸福感的工作环境，这体现了 Duck Creek 致力于培养多元化和有韧性的劳动力团队的承诺。

峰会特色包括沉浸式小组讨论、丰富的交流机会以及亲身体验的文化庆典活动，如排灯节庆典。这些都与 Duck Creek 的使命相契合，即打造一个让每位个体在个人和职业层面都感到被支持、被重视和感到投入的环境。

“One Duck Creek-India Inclusion Summit 体现了我们致力于营造让每个人都感到受重视并获得力量的工作场所。 当我们在孟买相聚时，我们深刻体会到了团结多样的声音、经历和才能所带来的力量。 此次峰会既强化了我们对营造包容性文化的承诺，又作为催化剂，促进了我们公司内部以及印度技术社区更深层次的合作与创新。”Duck Creek Technologies 工程副总裁 Gowri Sivaprasad 表示。

继去年活动取得成功后，今年的包容性峰会将深入探讨由 Duck Creek 多元化、公平与包容咨询委员会 (DEI Advisory Board)、员工体验委员会 (Employee Experience Council)、员工资源小组 (Employee Resource Group) 以及其他重要的 One Duck Creek 公司内部计划所引领的富有意义的话题。 Duck Creek 执行领导团队将主持一场员工大会，分享公司的最新消息，并鼓励公司内部开展公开对话。 Duck Creek Gives Back 活动邀请参与者支持 Life Lab Foundation，该基金会致力于将学习与娱乐相结合，激发新一代学习者的热情。

“我们非常兴奋能在孟买与我们的团队重聚，共同庆祝公司在打造充满活力和包容性的全球文化方面所做的持续努力。”Duck Creek Technologies 的 DE&I (多元化、公平与包容)、参与和文化全球总监 Amy Bayer 表示。 “One Duck Creek 峰会体现了我们对营造一个多元化、公平和支持性工作环境的坚定承诺。 这次活动加强了我们团队的联系，并进一步强化了我们在财产与意外险 (P&C) 及一般保险领域打造行业领先工作场所的使命。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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duckcreek@threeringsinc.com

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