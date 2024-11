Duck Creek Technologies, 기업 문화 장려 위해 뭄바이에서 제3회 연례 “One Duck Creek-India Inclusion Summit” 개최  

"만들어가는 미래: 포용, 소속감, 직장 내 웰빙" (Shaping the Future: Inclusion, Belonging, and Well-Being at Work)을 주제로 열리는 이번 서밋에서는 커뮤니티 구축과 웰빙, 직업적 성장에 대해 집중 조명 예정

인도 뭄바이, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해가는 지능형 솔루션 제공기업 Duck Creek Technologies (이하 Duck Creek)가Creek) 가제3회 연례 'One Duck Creek-India Inclusion Summit'을 개최한다. 이틀간 진행되는 이 행사는 다양하고 탄력적인 인력 육성을 위한 Duck Creek 노력의 일환으로 포용감과 소속감, 사내 복지가 활성화되는 직장을 만드는 데 발하게 번성하는 직장을 만드는 데 초점을 맞추고 있다.

이번 서밋은 모든 개인이 개인적으로나 직업적으로나 지원을 받으며 가치가 있다고 느끼며 함께 참여할 수 있는 환경을 조성한다는 Duck Creek의 미션에 따라 몰입형 패널, 네트워킹 기회, 디왈리 (Diwali)행사를 포함한 체험형 문화 행사로 구성된다.

Duck Creek Technologies의 엔지니어링 사업부 부사장인 Gowri Sivaprasad는 “One Duck Creek-India Inclusion Summit은 모든 사람이 스스로에 대해 가치가 있고 권한을 부여받았다고 생각할 수 있는 직장 문화를 장려하는 우리 회사의 노력을 구체화한 것이다. 뭄바이에 모인 우리는 다양한 목소리와 경험, 재능을 하나로 규합하는 데서 오는 그 힘을 다시 한번 깨닫게 된다. 이번 서밋은 포용적인 문화 조성에 나선 당사의 헌신적 노력을 더욱 강화할 뿐만 아니라 조직 전체와 인도 내 기술 커뮤니티에서 더 깊은 협업과 혁신을 위한 촉매제 역할을 하게 될 것이다."라고 강조했다.

지난 해 행사의 성공을 바탕으로 올해 Inclusion Summit에서는 Duck Creek의 DEI 자문위원회 (DEI Advisory Board), 직원 경험 위원회 (Employee Experience Council), 직원 리소스 그룹 (Employee Resource Groups) 및 기타 회사 내 주요 One Duck Creek 프로그램이 주도하는 의미 있는 토론이 펼쳐지게 된다. Duck Creek의 경영진은 타운홀을 주최하여 회사 소식을 공유하고 조직 전반에 걸쳐 열린 대화를 장려할 예정이다. Duck Creek Gives Back 이벤트는 학습과 놀이를 결합하고 새로운 세대의 학습자에게 영감을 주는 것을 사명으로 하는 라이프 랩 재단 (Life Lab Foundation)을 지원하기 위해 참석자들을 초대하게 된다.

Duck Creek Technologies의 DE&I, 참여 및 문화 글로벌 디렉터인 Amy Bayer는 “역동적이고 포용적인 글로벌 문화 조성에 나선 회사의 지속적인 노력을 기념하기 위해 뭄바이에서 Duck Creek 구성원들과 다시 만나게 되어 기쁜 마음"이라고 밝혔다. 그는 이어 “One Duck Creek Summit은 다양하고 공평하며 상호 지원을 장려하는 근무 환경 조성을 추구하는 당사의 흔들림 없는 의지를 반영하고 있다. 이번 행사는 우리 팀의 유대감을 강화하고 손해보험 및 일반 보험 부문에서 업계를 선도하는 직장을 만들겠다는 Duck Creek의 미션을 더욱 강화하게 될 것이다.”라고 행사 취지를 밝혔다

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

