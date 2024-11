En Condado Burke, Gob. Cooper acompaña a funcionarios municipales y de condado del oeste de NC para hablar sobre recuperación por Helene

Press Release in English El día de hoy, el Gobernador Roy Cooper asistió a una reunión para gobiernos locales de la región oeste del estado, organizada por la Liga de Municipios de Carolina del Norte y por la Asociación de Comisionados de Condados de Carolina del Norte, la cual estuvo enfocada en las necesidades imperantes requeridas para apoyar las medidas de recuperación y reconstrucción ahora en curso, tras el Huracán Helene en el oeste de Carolina del Norte.

"Hoy, escuché a líderes a nivel municipal y de condado de toda la región oeste de Carolina del Norte respecto de sus necesidades, tanto a mediano como a largo plazo, para reconstruir y fortalecer sus comunidades luego del Huracán Helene", dijo el gobernador Cooper. "Continuaremos a diario las labores de reparación de estas comunidades, a medida que avanzamos hacia nuevas administraciones estatales y federales y así garantizar que haya una estrategia bipartidista coordinada para lograr resultados". El pasado octubre, el gobernador Cooper anunció su recomendación presupuestaria, consulte el portal desplegado aquí, dirigido a la ayuda de la reconstrucción del oeste de Carolina del Norte de manera más sólida. El gobernador Cooper un paquete inicial de US$3.9 mil millones para dar comienzo a la reconstrucción de infraestructura crítica, viviendas, negocios, escuelas y granjas dañadas durante la tormenta. Los cálculos iniciales por daños se estiman US$53 mil millones, aproximadamente tres veces más que los cálculos hechos por el Huracán Florence en 2018, situándolos en las cifras más elevadas de la historia del estado.

Si bien la legislatura no aprobó la cantidad detallada en el presupuesto del gobernador para la propósitos de recuperación, los legisladores regresarán más adelante en noviembre y podrían proporcionar el alivio económico adicional necesario para el oeste de Carolina del Norte.

El gobernador Cooper ha viajado a 15 condados que han sido afectados por el Huracán Helene desde que esta tormenta azotó Carolina del Norte. Las medidas de de recuperación y auxilio siguen ahora en curso en la región oeste de Carolina del Norte, al tiempo que aliados locales, estatales y federales trabajan conjuntamente para proveer ayuda a los afectados por el Huracán Helene.

