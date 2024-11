Alerta Al Consumidor: No permita que los podadores de árboles recorten sus ahorros

Viernes el 25 de octubre de 2024 Mientras los equipos reparan más calles en el oeste de Carolina del Norte y más personas pueden entrar y salir de la región, los contratistas y las empresas de remoción de árboles se dirigen allí para reparar casas y retirar los escombros de la tormenta. Muchas de estas empresas están haciendo todo lo posible para ayudar a los habitantes del oeste de Carolina del Norte, pero desafortunadamente, cada tormenta trae su cuota de estafadores de los desastres. Siga estos consejos para mantenerse alejado de los estafadores que le quitarán su dinero y le dejarán con un trabajo de mala calidad. Tenga cuidado con las personas que llamando a su puerta. Los contratistas que se encuentran en su vecindario pueden estar yendo de puerta en puerta para encontrar personas vulnerable fáciles. Si usted va a contratar a un contratista, obtenga recomendaciones de amigos, vecinos, y personas de confianza. También puede consultar las calificaciones de una empresa en Better Business Bureau o comunicarse con nuestra oficina al 919-716-0058 para averiguar si una empresa tiene quejas en su contra.

Verifique el seguro de la empresa. Comuníquese con su aseguradora para confirmar que la empresa está debidamente asegurada. Si una empresa afirma tener seguro, no confié solo de su palabra. Comuníquese directamente con la aseguradora y pídale que le envíe una copia del certificado de seguro de la empresa.

Pregúnteles por la eliminación de escombros. Si usted desea retirar un árbol caído, confirme si la empresa retirará el árbol de su propiedad y no solo lo cortará. Si no, es posible que tenga que pagar por la eliminación de escombros.

Pídalo por escrito. Si puedes, consigue presupuestos por escrito de tres empresas antes de contratar a un contratista para asegurarse de que le darán un precio justo. Antes de que comience el trabajo, asegúrese de tener un contrato por escrito que incluya el precio, el horario, y la fecha de finalización, y cualquier otro detalle en que haya acordado.

No pague por adelantado ni realice depósitos ni otras tarifas anticipadas por la remoción o limpieza de árboles. Se sabe que los podadores de árboles de otros estados cobran depósitos de vecindarios enteros y luego desaparecen sin hacer ningún trabajo. Solo pague cuando el trabajo esté completo y usted esté satisfecho y paga con tarjeta de crédito o cheque.

Tenga cuidado con cualquier persona que intente apresurarlo o presionarlo para contratar a sus servicios. Si se siente apresurado o le dicen que es una oferta ‘por tiempo limitado’, no vale la pena. Busque a otra persona para hacer el trabajo. Si tiene problemas con un contratista o una empresa de remoción de árboles que contrató, o cree que puede haber sido estafado, comuníquese con nuestra División de Protección al Consumidor al 919-716-0058 o www.ncdoj.gov/complaint.

