Lantronix 透過收購 DZS NetComm 企業 IoT 產品組合，強化物聯網領導地位

加州歐文, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球物聯網運算和連接解決方案領導公司 Lantronix Inc.(NASDAQ: LTRX),今天宣佈已簽署最終協議,將以 650 萬美元現金收購 DZS, Inc. 的子公司 NetComm Wireless Pty Ltd(「NetComm」)的所有企業物聯網(IoT)業務資產,並承擔相關負債。 這項收購增強了 Lantronix 對企業和智慧城市垂直市場的專注,並擴展了其下一代 5G 能力。

Lantronix 的主席兼行政總裁 Saleel Awsare 表示:「收購 NetComm 的 IoT 產品組合,加強了我們的運算和連接服務,為客戶提供尖端的 IoT 解決方案。 這項收購擴展了我們在網關、路由器和調製解調器方面的產品組合,包括最新的 5G 產品,進一步提升了我們的邊緣運算解決方案。 這還為我們帶來了新的藍籌企業客戶,提供更多交叉銷售機會,並將我們的產品推廣至澳洲和紐西蘭等具備潛力的未開發市場。」

完成該收購須滿足某些條件。 Lantronix 估計該交易將於 2025 財政年度的第二季度完成。 Lantronix 期望完成該收購後將帶來增益,並加速公司對於大規模創新工業物聯網解決方案的策略專注。 通過整合這個全新 IoT 產品組合,Lantronix 將提升其在關鍵領域的連接解決方案,包括關鍵基礎設施、資產監控和電訊等。

這項收購的核心是 4G 和 5G 解決方案,使機器在最嚴苛的環境中實現超快速的以太網到行動網絡和 Wi-Fi® 連接。 這些產品專為需要堅固、可靠連接的行業而設計,提供低延遲性能和卓越的遙距管理功能。 這套 IoT 產品組合受到全球一些知名公司的信任。 Lantronix 估計 DZS 的 NetComm 企業產品組合在 2024 曆年將產生 600 萬至 700 萬美元的營收。

本新聞稿包括前瞻性聲明,包括對我們收購 DZS 的 NetComm 企業 IoT 產品組合所帶來好處的預期,例如提升我們產品的競爭力、吸引新的藍籌客戶以及為我們的 IoT 客戶開拓增長機會,還有對擬收購的預期完成時間及其增益特性的說明。 這些前瞻性聲明旨在獲得《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 安全港免責條款所保障。 我們的前瞻性聲明是基於我們對影響業務和行業趨勢及其他未來事件的當前預期和預測。 儘管我們在有合理依據的情況下才會發佈前瞻性聲明,但我們無法保證準確無誤。 前瞻性聲明受到重大風險和不確定性的影響,這可能導致我們的結果或經驗,或未來的業務、財務狀況、經營成果或表現,與我們的過去的業績或本新聞稿中任何前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在差異。 其他可能對我們的營運和未來前景產生重大不利影響,或導致實際結果與我們的預期有實質性差異的因素包括但不限於:能否在預期的條件和時間表下完成擬定的收購;在收購完成後成功整合所收購的資產並實現預期的效益;收購的各項條件有機會無法滿足或放棄;與所收購資產相關的不可預見負債的風險;地區和全球經濟狀況惡化或市場不穩對我們業務的影響,包括對客戶購買決策的影響;我們應對因 COVID-19 疫情或其他疫情、歐洲、亞洲和中東近期衝突、紅海的敵對行為或其他原因造成的供應鏈中斷的能力;成功轉換訂單積壓和當前需求的能力;實施收購策略或整合收購公司的能力;收購業務未來盈利能力的不確定性;收購、管理和整合新業務或資產的能力及其可能分散管理層注意力的風險;繼續從已開發市場銷售產品中產生收入的能力;開發、營銷和銷售新產品的能力;成功推出新軟件產品的能力;由於某些客戶的訂單時間基於項目的性質而導致的收入波動;由於我們產品和服務的銷售周期較長以及客戶完成項目的潛在延遲,導致收入時間的不可預測性;準確預測未來產品需求的能力;現有產品修訂的認證延遲;材料或組件供應的限制或質素控制問題;合約製造商或供應商的交付困難;與外判製造和國際業務相關的風險;與分銷商或經銷商的困難;激烈競爭及價格下行壓力;庫存水平上升和過時風險;我們產品中未被檢測到的軟件或硬件錯誤或缺陷;網絡安全風險;我們獲得適當行業認證或政府監管機構批准的能力;適用的美國及外國政府法律、法規和關稅的變化;我們保護專利和其他專有權利的能力,以及避免侵犯他人專有技術權利的能力;與我們的金融和銀行機構及其關係的穩定性相關的問題;我們的負債水平、服務負債的能力以及債務協議中的限制;利率上升的影響;吸引和留住管理人員的能力;以及就 2024 年 6 月 30 日結束的財政年度於 2024 年 9 月 9 日提交給證券交易委員會(「SEC」)的 10-K 年報中包括的其他因素,特別是在該報告第一部分的 1A 項下的「風險因素」部分,以及我們其他提交給 SEC 的公開文件。 此外,實際結果可能因我們目前未察覺或未視為對業務重要的額外風險和不確定性而存在差異。 基於上述原因,我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性聲明。 我們所作的前瞻性聲明僅反映其發佈之日的情況。 我們明確聲明,除非法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的規則另有要求,否則我們無需承擔更新任何前瞻性聲明的意圖或意務,以使其與實際結果或我們的意見或預期變化一致。 如果我們更新或更正任何前瞻性聲明,投資者不應推斷我們會進行額外的更新或更正。© 2024 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名是其各自所有者的財產。

