Lantronix เร่งสปีดความเป็นผู้นำด้าน IoT ด้วยการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT ระดับองค์กรจาก NetComm ที่เป็นของ DZ…

ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT Wireless Connect ของ Lantronix ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ล้ำสมัย

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอบริการที่แข่งขันได้ และเพิ่มลูกค้าระดับแนวหน้ารายใหม่

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการประมวลผล IoT และ IoT สำหรับการเชื่อมต่อ ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ระดับองค์กรจาก NetComm Wireless Pty Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "NetComm") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DZS, Inc. โดยจ่ายเป็นเงินสดในราคา 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การเข้าซื้อครั้งนี้จะช่วยเสริมให้ Lantronix โฟกัสไปที่ตลาดแนวตั้งสำหรับองค์กรและเมืองอัจฉริยะ และขยายขีดความสามารถ 5G รุ่นถัดไป

“การเข้าซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT ของ Netcomm เชิงกลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอการให้บริการด้านการประมวลผลและการเชื่อมต่อของเรา โดยมอบโซลูชัน IoT ที่ล้ำสมัยให้กับลูกค้าของเรา” Saleel Awsare ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lantronix กล่าว “การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในส่วนของเกตเวย์ เราเตอร์ และโมเด็ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ 5G รุ่นล่าสุด ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้กับโซลูชัน Edge Compute ของเรา นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกค้าองค์กรระดับแนวหน้ารายใหม่เพื่อโอกาสในการขายแบบไขว้เพิ่มเติม และเปิดประตูนำผลิตภัณฑ์ของเราเข้าสู่ตลาดทางภูมิศาสตร์ที่ยังไม่มีการให้บริการในด้านนี้และมีกลุ่มเป้าหมายมากมาย เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์”

การปิดการเข้าซื้อนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ Lantronix เชื่อว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สองของปีบัญชี 2025 Lantronix คาดว่าการเข้าซื้อนี้จะให้ผลงอกเงยเมื่อปิดการซื้อ และจะช่วยเร่งการโฟกัสเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปที่โซลูชัน IoT ทางอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมในระดับขนาดใหญ่ Lantronix จะยกระดับโซลูชันการเชื่อมต่อในด้านที่สำคัญต่อภารกิจ เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การติดตามทรัพย์สิน และโทรคมนาคม โดยบูรณาการกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT ใหม่นี้

หัวใจสำคัญของการเข้าซื้อนี้คือโซลูชัน 4G และ 5G ที่ช่วยให้เครื่องสามารถเชื่อมต่อ Ethernet-to-Cellular และ Wi-Fi® ที่ความเร็วสูงพิเศษในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ โดยมอบประสิทธิภาพการหน่วงเวลาต่ำและมีความสามารถที่เหนือกว่าในการจัดการจากระยะไกล ชุด IoT นี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่อยู่ในระดับชั้นนำที่สุดหลายแห่งของโลก Lantronix คาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรจาก NetComm ของ DZS จะสร้างรายได้ระหว่าง 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึง 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีปฏิทิน 2024

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน IoT ด้านการเชื่อมต่อและการประมวลผล ที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประสบความสำเร็จในตลาด IoT ที่กำลังเติบโต โดยนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งจัดการกับ IoT Stack ในแต่ละชั้น โซลูชันระดับแนวหน้าของ Lantronix ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสถานีย่อยอัจฉริยะ ระบบสาระบันเทิง และกล้องวงจรปิด ซึ่งเสริมด้วยการจัดการนอกวงขั้นสูง (OOB) สำหรับคลาวด์และการประมวลผล Edge

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Lantronix

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังที่เรามีต่อผลประโยชน์ของการเข้าซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT ระดับองค์กรจาก NetComm ซึ่งเป็นของ DZS เช่น การเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอที่สามารถแข่งขันได้ของเรา การนำลูกค้าระดับแนวหน้ารายใหม่มาสู่ฐานลูกค้าของเรา และการปลดล็อกโอกาสการเติบโตให้กับลูกค้า IoT ของเรา ตลอดจนการเข้าซื้อกิจการที่เสนอจนเสร็จสมบูรณ์ตามที่คาดการณ์ไว้หรือระยะเวลาของการเข้าซื้อ และการเพิ่มมูลค่าของการเข้าซื้อที่เสนอ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากความรับผิดที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 เราได้จัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยอ้างอิงจากความคาดหวังและการคาดการณ์ปัจจุบันที่เรามีต่อแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของเรา รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ในอนาคต แม้ว่าเราไม่ได้จัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เว้นแต่เราจะเชื่อว่าเรามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลในการทำเช่นนั้น แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อความดังกล่าวได้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือประสบการณ์ของเรา หรือธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรานั้น แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเราหรือจากที่แสดงออกหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินงานและโอกาสในอนาคตของเรา หรืออาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่คาดไว้อย่างมากนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการดำเนินการเข้าซื้อที่เสนอให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและตารางเวลาที่คาดการณ์ไว้ ความสามารถของเราในการบูรณาการสินทรัพย์ที่ซื้อมาได้สำเร็จหลังจากการปิดการซื้อและรับผลประโยชน์ตามที่คาดไว้จากสินทรัพย์ดังกล่าว ความเป็นไปได้ที่เงื่อนไขการปิดการซื้อต่าง ๆ อาจไม่บรรลุผลหรือได้รับการยกเว้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่ไม่คาดคิดใด ๆ ที่รับมาพร้อมกับสินทรัพย์ที่ซื้อมา ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เป็นลบหรือแย่ลงหรือความไม่แน่นอนของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเรา ของซัพพลายเออร์ และของผู้ขายของเรา อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือการระบาดอื่น ๆ สงครามและความขัดแย้งล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง ความขัดแย้งในทะเลแดง หรือสาเหตุอื่น ๆ ความสามารถของเราในการแปลงปริมาณคงค้างและความต้องการปัจจุบันได้สำเร็จ ความสามารถของเราในการนำกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือบูรณาการบริษัทที่ซื้อมาได้สำเร็จ ความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของธุรกิจที่เข้าซื้อ และความล่าช้าในการรับรู้หรือความล้มเหลวในการรับรู้ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าใด ๆ จากธุรกรรมการเข้าซื้อ การเข้าซื้อ การจัดการ และการบูรณาการการดำเนินงาน ธุรกิจ หรือทรัพย์สินใหม่ และการเบี่ยงเบนความสนใจของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนหรือความยากลำบากอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของเราในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดที่อิ่มตัว ความสามารถของเราในการพัฒนา ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถของเราในการนำเสนอซอฟต์แวร์ใหม่ของเราให้สำเร็จ ความผันผวนของรายได้ของเราเนื่องจากกำหนดเวลาตามโครงการของคำสั่งซื้อจากลูกค้าบางราย กำหนดเวลารับรายได้ของเราที่ไม่สามารถคาดเดาได้เนื่องจากวงจรที่ยาวนานในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ และความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ ความสามารถของเราในการคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ความล่าช้าในการแก้ไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ข้อจำกัดหรือความล่าช้าในการจัดหาหรือปัญหาการควบคุมคุณภาพของวัสดุหรือส่วนประกอบบางอย่าง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ คุณภาพ หรือต้นทุนของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ตามสัญญา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบุคคลภายนอกให้ผลิตและดำเนินการระหว่างประเทศ ความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายของเรา การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมของเราและแรงกดดันด้านราคาที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของระดับสินค้าคงคลังและสินค้าคงคลังล้าสมัย ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจไม่พบในผลิตภัณฑ์ของเรา ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความสามารถของเราในการได้รับการรับรองหรือการอนุมัติทางอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และภาษีศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่บังคับใช้ ความสามารถของเราในการปกป้องสิทธิบัตรและสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของสถาบันการเงินและการธนาคารและความสัมพันธ์ของเรา ระดับหนี้สินของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ที่ยื่นต่อ Securities and Exchange Commission (หรือ “SEC”) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2024 รวมถึงในส่วนที่ชื่อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว และในเอกสารอื่น ๆ ที่เราเผยแพร่ต่อสาธารณะและยื่นต่อ SEC นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบ หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม © 2024 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อของ Lantronix:

Gail Kathryn Miller

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ

การสื่อสารขององค์กร

media@lantronix.com

949-212-0960

ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนของ Lantronix:

investors@lantronix.com

Legal Disclaimer:

