Le PDG de Sokam Holdings, Elphine Kakudji, célèbre les relations entre les États-Unis et la RDC au siège de Trump

Elphine Kakudji avec Dr. Ben Carson, qui a été le secrétaire du Logement et du Développement urbain dans la première administration Trump

La PDG de Sokam Holdings Sarl, Elphine Kakudji, célèbre les relations entre les États-Unis et la RDC au QG du jour des élections de Donald Trump.

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Von Batten-Montague-York, L.C. est fier d'annoncer que Mme Elphine Kakudji, la PDG de notre client Sokam Holdings Sarl, un distributeur influent de pétrole et de gaz en République Démocratique du Congo (RDC), était une invitée d'honneur au QG du jour des élections de Donald Trump le 5 novembre 2024. Lors de cet événement marquant, Mme Kakudji a eu l'inestimable opportunité d'échanger avec des membres seniors de la campagne Trump et des responsables clés de l'ancienne administration Trump.Mme Kakudji est une figure de proue dans la promotion de l'amélioration des liens commerciaux et économiques entre les États-Unis et la RDC. Son engagement de longue date à renforcer les relations bilatérales a été souligné lors de ses interactions au QG, où elle a exprimé son enthousiasme pour la croissance potentielle des opportunités commerciales et d'investissement qui peuvent bénéficier aux deux nations.« Alors que nous assistons à la réélection du président Trump, il est crucial pour les économies africaines comme la RDC de consolider leurs partenariats avec des puissances mondiales telles que les États-Unis. Renforcer nos collaborations commerciales peut ouvrir la voie à un développement durable et à la prospérité économique en RDC », a déclaré Mme Kakudji.La synergie entre Sokam Holdings et le marché américain présente un potentiel immense. En tant que l'un des plus grands distributeurs de pétrole et de gaz de la RDC, Sokam Holdings est parfaitement placé pour contribuer au développement des ressources énergétiques, ce qui est essentiel pour l'avancement économique de la région.Ceci marque le deuxième engagement significatif de Mme Kakudji avec l'administration Trump, après qu'elle ait été une invitée distinguée à la Convention Nationale Républicaine en juillet, où le président Trump a accepté la nomination du Parti Républicain pour la présidence des États-Unis.« L'engagement avec des dirigeants et des entreprises de différents pays est essentiel pour construire des ponts qui favorisent la croissance mutuelle. La RDC est riche en ressources, et je crois que cette administration reconnaît l'importance de notre partenariat », a ajouté Mme Kakudji.Alors que Sokam Holdings continue d'élargir son empreinte, l'entreprise cherche à attirer des investissements américains dans divers secteurs, y compris l'énergie, les infrastructures et la technologie, tout en veillant également à des pratiques respectueuses de l'environnement.Les événements du jour des élections reflètent un récit plus large d'opportunité et de collaboration alors que les deux nations naviguent dans un paysage d'intérêts mutuels. Pour plus d'informations sur Sokam Holdings Sarl et ses initiatives ou pour organiser une interview avec Mme Kakudji, veuillez contacter :

