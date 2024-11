PTV Logistics wprowadza nową generację oprogramowania do planowania tras dla ciężarówek

KARLSRUHE, Germany, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, światowy lider w dziedzinie rozwiązań logistycznych i technologii transportowych, wprowadził na rynek nową generację jednego ze swoich flagowych programów, PTV Map&Guide. Ten zaawansowany produkt wyznacza nowy standard w precyzyjnym obliczaniu kosztów opłat drogowych, planowaniu tras dla ciężarówek i doświadczeniach użytkownika, jednocześnie uwzględniając wymogi związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i regulacjami rządowymi (ESG).

Ponad 30 lat od czasu, gdy PTV Logistics po raz pierwszy stworzyło standard obliczania kosztów transportu dla firm za pomocą PTV Map&Guide, wydano kolejną generację tego oprogramowania. Ta wersja PTV Map&Guide posiada całkowicie nowy i ulepszony interfejs użytkownika, dzięki czemu jest łatwiejsza w użyciu. Ponadto wprowadzono cały szereg aktualizacji i nowych funkcji, aby pomóc użytkownikom usprawnić planowanie tras, zwiększyć wydajność i umożliwić wgląd w obliczenia, takie jak: koszty transportu, emisje, opłaty drogowe oraz czas i odległości.

Klienci skorzystają z następujących nowości:

Nowy UX & UI, znakomite wrażenia użytkownika dzięki zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika i bezproblemowej integracji z platformą myPTV.

Symulacja trasy pojazdu elektrycznego (EV), która umożliwia porównanie z innymi typami pojazdów.

Ulepszone przewidywanie kosztów opłat drogowych w oparciu o aktualne informacje, które uwzględniają wszystkie klasy emisji, w tym pojazdy elektryczne, LNG, CNG i hybrydowe.

Lepsze planowanie pod kątem przepisów środowiskowych dzięki elektronicznym systemom poboru opłat (ETC) i europejskim naklejkom emisyjnym, które można przypisać do pojazdu w celu zapewnienia zgodności z regionalnymi przepisami dotyczącymi stref niskiej emisji (LEZ). Pomaga to w projektowaniu bardziej opłacalnych i elastycznych tras.

Wysokowydajne wyznaczanie tras, z ulepszeniami standardowego statycznego i niestandardowego dynamicznego wyznaczania tras, zapewniające krótsze czasy obliczeń i dokładniejsze wyniki, nawet w przypadku złożonych i długodystansowych tras.

Pokrycie map świata, które można wykorzystać do planowania i optymalizacji tras w dowolnym miejscu na świecie.

Ulepszone planowanie, które uwzględnia sezonowe i regionalne wzorce ruchu oraz przewiduje przyszłe zdarzenia drogowe, umożliwiając proaktywne dostosowywanie tras.

Wsparcie procesu podejmowania decyzji poprzez pełne porównywanie tras z uwzględnieniem kosztów, odległości, czasu, emisji spalin i przepisów regionalnych.

Ustandaryzowane pomiary odległości w celu uproszczenia raportowania wydatków i emisji (zgodnie z najnowszymi standardami ISO, GLEC i HBEFA) w celu zapewnienia pełnej zgodności.

PTV Map&Guide pomaga firmom z sektorów transportu i logistyki, sprzedaży hurtowej, produkcji i handlu detalicznego usprawnić obliczanie tras, planowanie i optymalne wykorzystanie floty pojazdów. Technologia została opracowana z myślą o menedżerach transportu, planistach transportu, obsłudze klienta i działach sprzedaży.

"W Kruse Spedition GmbH & Co. KG stawiamy na jakość, niezawodność i zaufanie naszych klientów. Gwarantujemy sprawną obsługę dzięki ponad 250 wysoko zmotywowanym pracownikom zespołu i naszej nowoczesnej flocie pojazdów. Używamy PTV Map&Guide do precyzyjnego obliczania kosztów naszych ofert transportowych. Oprogramowanie to umożliwia nam obliczanie kosztów transportu z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak czas, odległość i opłaty drogowe. Nie tylko zwiększa to wydajność naszych procesów przetargowych, ale także zapewnia przejrzystość cen.

Dzięki PTV Map&Guide możemy zaoferować naszym klientom niezawodne i konkurencyjne oferty, które spełniają nasze standardy jakości.

Jannes Kruse, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich

Autoryzowany Przedstawiciel Kruse Spedition GmbH & Co. KG

Zrównoważony rozwój

Ta ewolucja PTV Map&Guide oznacza znaczący skok w przyszłość zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania tras ciężarówek w celu wspierania zgodności z ESG i europejskim standardem kilometrowym dla sektora logistycznego z dokładnymi obliczeniami opłat drogowych, kosztów transportu i emisji. PTV Logistics będzie nadal rozwijać produkt i dbać o to, by ewoluował on wraz z potrzebami rynku i klientów. W rezultacie w przyszłości należy spodziewać się dalszych ulepszeń.

"Nasz zespół z radością prezentuje najnowszą wersję PTV Map&Guide, ustanawiając nowy standard planowania tras dla wszystkich typów pojazdów drogowych. Ta wersja stanowi kulminację innowacyjnej technologii i projektowania zorientowanego na użytkownika, a my nadal dążymy do udoskonalania i rozwijania naszych rozwiązań, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i branży logistycznej."

Holger Indervoort

Product Manager & Designer w PTV Logistics

Podczas gdy najnowsza wersja tej technologii jest już w pełni dostępna, obecna wersja PTV Map&Guide Internet będzie działać nadal, aby umożliwić jej użytkownikom płynne przejście na najnowszą wersję. Aby dowiedzieć się więcej o nowej generacji PTV Map&Guide i poznać przyszłość planowania tras dla ciężarówek, odwiedź naszą stronę internetową lub zarejestruj się w bezpłatnym okresie próbnym i przekonaj się o sile precyzji.

PTV Logistics

PTV Logistics jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań logistycznych, zaangażowanym w udostępnianie firmom najnowocześniejszych technologii w celu optymalizacji procesów transportu i łańcucha dostaw. Koncentrując się na wydajności, zrównoważonym rozwoju i zadowoleniu klientów, PTV Logistics napędza postęp w branży logistycznej.

Media contact: Arshaad Ramdjan Director Corporate Marketing mobile: +31 6 45 75 70 18 e-mail: arshaad.ramdjan@ptvlogistics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.