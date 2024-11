스마트 시티 엑스포 (Smart City Expo), 윤리적 도시 환경 개발에 초점 맞춘 기록적인 행사로 성황리에 막을 내리다

스페인 바르셀로나, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 피라 드 바르셀로나 (Fira de Barcelona) 가 주최하는 도시와 도시환경에 대한 스마트 솔루션 관련 국제 서밋인 스마트 시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC: Smart City Expo World Congress)가 윤리적 도시 개발에 초점을 맞춘 2024년도 행사가 기록적인 수치를 기록하며 7일 오후 막을 내렸다. SCEWC는 Tomorrow.Mobility World Congress (EIT 도시 모빌리티와 함께 주최), Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy, Barcelona Deeptech Summit 등 다른 주요 행사들과 함께 개최되었다. 3일간 열린 이 행사에는 130여 개국에서 2만 5,771명이 넘는 인원이 피라 드 바르셀로나의 그랑비아 (Gran Via) 행사장에 대거 운집하였다. '보다 나은 삶' (Live Better)이라는 주제로 열린 이 행사에는 850개 도시의 대표들이 모여 최신 프로젝트와 이니셔티브의 경험을 선보이고 공유하는 장을 마련하였다.

이번 행사에는 총 1,150개의 전시업체가 참가하여 최신 제품과 솔루션을 선보이기도 했다. 이 중에는 사우디 아람코 (Saudi Aramco) 를 비롯해 Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports – Piers of the Future, Veoli 등 유수의 업계 주요주체들이 참여하였다.

회복력, 발렌시아 홍수 사태 겪은 후 주인공으로 주목받다

행사 며칠 전 스페인 발렌시아에서 발생한 대규모 홍수 사태 이후 도시 복원력 분야의 기업과 솔루션, 자연재해 관리 경험을 공유하는 국가들이 2024년도 행사의 주인공으로 주목 받았. 엄청난 수준의 강우량은 도시가 기후 변화의 영향에 대비하고 시민의 안녕을 보장할 준비가 되어 있어야 할 필요성을 더욱 강조하는 계기가 되었다.

SCEWC는 발렌시아 홍수의 여파를 극복하고 향후 대홍수 발생에 따른 위험 완화를 위해 적십자사 지원 차원의 기금 모금이나 행사 참가 기업들이 공유하는 솔루션 제공을 목표로 한 프로그램 (참여 기업들의 특정 자원이나 기술 또는 혁신을 구호 및 예방 활동에 사용하거나 제공하는 것) 등 구호활동 지원을 위한 여러 이니셔티브를 진행하였다.

월드 스마트 시티 어워드

매년 도시 혁신 산업에서 가장 뛰어난 이니셔티브와 프로젝트를 선정하는 월드 스마트 시티 어워드(World Smart City Awards)에서 중국의 선전시가 '2024년 스마트 시티' (Smart City of 2024)로 선정되었다. 또한 이 시상식에서는 Giuseppe 밀라노 시장이 국제 도시 혁신에 크게 기여한 공로로 리더십 상을 수상했다.

해외 SCEWC

스마트 시티 엑스포 (Smart City Expo)의 성공에 힘입어 바르셀로나에 기반을 둔 이 행사는 전 세계 주요 지역 버전으로 성장하고 있다. 2025년에는 9월 17일부터 19일까지 말레이시아에서 스마트시티 엑스포 쿠알라룸푸르(SCEKL)를 개최할 예정이다. 이는 동남아시아에서 개최되는 최초의 전시회가 될 전망이다.

SCEKL은 2025년에 스마트 시티 엑스포 쿠리치바 (Smart City Expo Curitiba)(5월 25~27일), 4월 2~3일 뉴욕에서 개최되는 스마트 시티 엑스포 USA (Smart City Expo USA), 6월 10~12일 푸에블라(멕시코)에서 개최되는 스마트 시티 엑스포 라틴아메리카 콩그레스 (Smart City Expo Latam Congress), 6월 25~26일 양일간 열리는 산티아고 델 에스테로(아르헨티나) (Smart City Expo Santiago del Estero (Argentina)) , 10월 8~9일 콜롬비아에서 3회 연속 개최되는 카르헤나 데 인디아스 9Cartagena de Indias), 아직 날짜가 확정되지 않은 스마트 시티 엑스포 차이나 (Smart City Expo China)등 해외에서 열리는 이벤트 목록에 포함될 예정이다. 새로운 개최지는 곧 발표될 예정이다.

스마트 시티 엑스포 월드 콩그레스는 2025년 11월 4일부터 6일까지 피라 드 바르셀로나의 그랑 비아 행사장에서 열네 번째 개최지로 다시 돌아오게 된다.

