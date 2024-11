Printbeat introduceert foto op aluminium met diep contrast en levendige kleuren

Printbeat’s premium photo prints on Dibond and ChromaLuxe bring out vibrant colors, deep contrasts, and exceptional detail for gallery-quality results.

Kies voor een print die de levendigheid en diepte van uw kunstwerk volledig tot zijn recht laat komen – dat is waar we bij Printbeat voor staan.” — Jos Leegstra

GRONINGEN, GRONINGEN, NETHERLANDS, November 8, 2024 / EINPresswire.com / -- Printbeat, dé specialist in hoogwaardige printoplossingen, lanceert met trots hun nieuwste toevoeging aan het assortiment: foto’s op aluminium met uitzonderlijk diep contrast en levendige kleuren.Met hun eigen lijn aluminium panelen én de hoogwaardige ChromaLuxe-panelen biedt Printbeat een unieke presentatieoptie voor zowel consumenten als professionele fotografen en kunstenaars die hun werk op het hoogste niveau willen tonen.Ongelooflijke kleurweergave en duurzaamheid met ChromaLuxeDe ChromaLuxe-panelen die Printbeat aanbiedt, staan wereldwijd bekend om hun ongeëvenaarde duurzaamheid en beeldkwaliteit. Door de speciale sublimatietechniek worden inkten diep in het aluminium verankerd, wat zorgt voor intense kleuren en diep contrast.Dit proces maakt de fotos vrijwel ongevoelig voor vervaging door UV-straling, vocht en stof, waardoor ze langdurig in topconditie blijven. Deze duurzaamheid biedt klanten de zekerheid dat hun prints jarenlang stralend mooi blijven.Stijlvol en functioneel voor elke ruimtePrintbeat’s aluminium prints passen in uiteenlopende interieurstijlen, van modern tot klassiek. De panelen geven een professionele uitstraling aan elke ruimte en zijn tegelijkertijd duurzaam en krasbestendig.De fotos zijn eenvoudig schoon te maken en vereisen weinig onderhoud, wat ze ideaal maakt voor zowel galerieën als thuisgebruik. Printbeat biedt ook foto’s op Dibond, een lichtere variant van aluminium, voor wie op zoek is naar een andere presentatieoptie.Over PrintbeatGevestigd in de provincie Groningen, is Printbeat dé partner voor iedereen die perfectie zoekt in kunst- en fotoprints. Met een breed assortiment aan printopties, waaronder fine art foto's, foto op aluminium en foto op ChromaLuxe -panelen, staat Printbeat bekend om hun toewijding aan kwaliteit en klanttevredenheid. Printbeat helpt klanten graag bij het kiezen van het juiste materiaal en de afwerking die hun kunstwerk optimaal tot zijn recht laat komen.Voor meer informatie over de nieuwe foto op aluminium van Printbeat of om een bestelling te plaatsen, bezoek www.printbeat.nl

