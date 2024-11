Invitación al público a comentar sobre propuesta de utilización de fondos de recuperación a largo plazo por Tormenta Tropical Fred y destinarlos para los efectos del Huracán Helene

La Administración para la Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte (NCORR), consulte su portal aquí, está en búsqueda de comentarios públicos, hasta el 8 de diciembre 2024, respecto de una propuesta de enmienda al Plan de Acción para la administración de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario- Recuperación por Desastres, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD) en áreas de Condado Haywood que hayan sido afectadas por la Tormenta Tropical Fred y por el Huracán Helene. La enmienda propuesta al Plan de Acción tiene como intención abordar los requerimientos de recuperación de propietarios de vivienda aún sin atender, incluyendo casos de propietarios de vivienda y de comunidades que hayan pasado por daños adicionales debido al Huracán Helene. El texto preliminar del plan de acción permite al Condado Haywood identificar propietarios de vivienda y a comunidades afectados por la Tormenta Tropical Fred y por el Huracán Helene, proveer obras de reparación y reconstrucción, entre otras cosas, a quienes dentro de ambas áreas estén en proceso de recuperación por las dos tormentas. El contenido preliminar de financiación del nuevo Plan de Acción Sustancial, Enmienda 2, por la Tormenta Tropical Fred puede visualizarse en línea, en el portal desplegado aquí . Se recomienda fuertemente al público enviar comentarios por correo electrónico a: publiccomments@rebuild.nc.gov; o bien, por correo postal a: NCORR Public Comments, P.O. Box 110465, Durham, NC 27709. Los comentarios públicos sobre el nuevo texto preliminar del Plan de Acción deberán presentarse, a más tardar, hasta el domingo 8 de diciembre de 2024, antes de las 5:00 PM. La Administración para la Recuperación y Resiliencia de NC, una división del Departamento de Seguridad Pública (DPS), gestiona programas, entre los cuales se incluyen: medidas a largo plazo para la recuperación por desastres, medidas de mitigación y resiliencia, desarrollo comunitario, vivienda asequible, adquisiciones estratégicas e infraestructura local. Para obtener más información sobre los programas de la Administración NCORR, consulte el portal desplegado aquí . ###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.