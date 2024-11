Empresas británicas, listas para invertir en el sector energético mexicano y apoyar la transición energética

Las empresas británicas reafirman su interés en invertir en el sector energético mexicano, destacando la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico y social.

La BritChaM apoya los objetivos del gobierno para avanzar en la transición energética, fortalecer la seguridad energética y promover la descarbonización de la economía.

CIUDAD DE MÉXICO, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Cámara de Comercio Británica en México (BritChaM) celebró la 23° edición del Energy Day: hacia un Futuro Sustentable, un evento que reúne a líderes, gobierno, academia y expertos de la industria energética. Durante el encuentro, se analizó la dirección del sector energético bajo la visión de la nueva administración. Asimismo, se discutieron temas clave como la descarbonización de la economía, la transición energética, el papel de la inversión privada en el desarrollo del sector, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el desarrollo regional frente a los cambios geopolíticos.

El Reino Unido es el décimo sexto socio comercial de México y la octava fuente de inversión extranjera directa en nuestro país. Tan solo en los últimos cinco años, las inversiones de empresas británicas ascendieron a más de 5 mil cien millones de dólares y han creado cerca de 50 mil empleos en el país.

La presencia británica en México ha sido fundamental en el crecimiento regional. Al respecto, vale la pena señalar que Jalisco, con 574 millones de dólares, Ciudad de México con 209 millones de dólares y Chihuahua con 169 millones de dólares, son las entidades que mayor inversión extranjera directa reciben por parte del Reino Unido.

Las empresas británicas reafirmaron su interés en seguir invirtiendo en México y contribuir con la expansión de los polos de desarrollo definidos por el nuevo gobierno. Destacaron la importancia de la complementariedad de las inversiones públicas y privadas y de las garantías para la inversión como son el Estado de Derecho, reguladores independientes y la estabilidad de los marcos regulatorios. Todo ello para posicionar a México como un destino atractivo para la inversión.

Durante la inauguración del evento, Angélica Ruiz, presidenta de la Cámara de Comercio Británica en México, destacó que "El grupo de energía de la BritChaM está listo para apoyar los objetivos que el gobierno ha planteado. En esta cámara hay empresas en toda la cadena de valor de la energía con amplia experiencia, desarrollo de buenas prácticas, capacidad operativa, recursos humanos, con acceso a capital y con un claro compromiso con la sostenibilidad y las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Todos estos son recursos que México puede aprovechar para facilitar el despliegue del nearshoring".

Durante el evento, se subrayó que los objetivos de la nueva administración en materia de transición energética son alcanzables debido al potencial energético de México. Actualmente las energías renovables aportan el 15 por ciento de la matriz energética nacional y el gas natural el 22 por ciento. El consenso del grupo de energía es que estas proporciones pueden crecer en la medida en que se impulse la colaboración público-privada, lo cual tendría un impacto positivo tanto en la reducción de emisiones como en la seguridad energética.

Las empresas británicas comentaron que su experiencia y sus buenas prácticas pueden contribuir al desarrollo sustentable del sector energético, de modo que este funcione como una palanca de bienestar para el país, y promueva la transición hacia energías más limpias, así como la descarbonización de la matriz energética y en consecuencia al desarrollo regional y nacional.

Finalmente, se discutieron los desafíos y las oportunidades que enfrenta México en el actual contexto geopolítico, con una especial atención en el acceso a infraestructura, agua y energía limpia. Estas condiciones son esenciales para facilitar la instalación de nuevas empresas en el país y aprovechar el fenómeno de la relocalización de cadenas productivas con nuevas oportunidades económicas. El trabajo conjunto de gobierno e industria en estos aspectos estructurales fortalecería a México frente a sus competidores globales y favorecería la atracción de inversión extranjera y la creación de empleos de calidad.

La BritChaM es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a empresas globales, nacionales y profesionistas líderes en diversos sectores de la economía, con lazos con el Reino Unido, e interesados en las inversiones y el comercio exterior en México.

