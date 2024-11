K2G tritt dem Insurtech Vanguards Programm von Guidewire bei

Guidewire K2G Arina Man K2G AG

K2G, ein innovatives Insurtech für datengetriebene Versicherungslösungen, freut sich über die Aufnahme in das Insurtech Vanguards Programm von Guidewire.

Guidewire (NYSE:GWRE)

Wir bei K2G freuen uns sehr, Teil des Guidewire Insurtech Vanguards Programms zu sein” — Arina Man, CEO K2G

ZURICH, SWITZERLAND, November 13, 2024 / EINPresswire.com / -- K2G , ein innovatives Insurtech-Unternehmen, das sich auf datengetriebene Versicherungslösungen spezialisiert hat, freut sich, seine Aufnahme in das Insurtech Vanguards Programm von Guidewire bekanntzugeben. Diese Initiative wurde vom Anbieter der Cloud-Plattform für Sach- und Unfallversicherungen (P&C) Guidewire (NYSE: GWRE) ins Leben gerufen, um Versicherern Einblicke in zukunftsweisende Technologien zu ermöglichen und ihnen zu helfen, neue Insurtechs optimal zu nutzen.„Wir bei K2G freuen uns sehr, Teil des Guidewire Insurtech Vanguards Programms zu sein“, sagte Arina Man, CEO von K2G. „Diese Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, mit dem umfassenden Netzwerk von Guidewire im Bereich der Sach- und Unfallversicherung zusammenzuarbeiten und Versicherern dabei zu helfen, Herausforderungen im Bereich Echtzeitanalysen, verbesserten Risikobewertungen und optimierter Kundenbindung zu bewältigen. Unsere Technologie bietet fortschrittliche Lösungen zur Erhöhung der Underwriting-Genauigkeit, Reduzierung von Betrug und Optimierung von Schadenprozessen und bringt so einen Mehrwert für Versicherer und ihre Kunden.“Das Insurtech Vanguards Programm vereint eine ausgewählte Gruppe von Technologieanbietern, die der Sach- und Unfallversicherungsbranche wegweisende Lösungen bieten. Im Rahmen dieses Programms unterstützt Guidewire die teilnehmenden Unternehmen strategisch und schafft wertvolle Verbindungen zu Versicherern, die auf der Suche nach zukunftsweisender Technologie sind.„Guidewire freut sich, K2G im Insurtech Vanguards Programm willkommen zu heißen“, sagte Laura Drabik, Chief Evangelist bei Guidewire. „Die Expertise von K2G in den Bereichen Datenanalyse und Echtzeiteinblicke ist ein wertvoller Beitrag für Versicherer, die ihre Fähigkeiten modernisieren und verbessern wollen, was im Einklang mit der Vision von Guidewire einer agileren und innovativeren Versicherungsbranche steht.“Die fortschrittliche Plattform von K2G nutzt KI-gestützte Risikomodelle und Telematik, um Versicherern eine bessere Einschätzung und Verwaltung von Kundenrisikoprofilen zu ermöglichen, was sowohl die Effizienz als auch die Kundenzufriedenheit steigert.Über K2GK2G ist bestrebt, die Versicherungsbranche durch innovative Lösungen in den Bereichen Datenanalyse und Echtzeit-Risikobewertung zu transformieren. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bietet K2G modernste Technologie, die Versicherern hilft, das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Exzellenz zu fördern.Kontakt:Arina Man, CEO K2Ginfo@k2g.aiwww: https://www.k2g.ai BOX: https://box.k2g.ai

K2G schließt sich mit der BOX Solution – Plattform für Risikomodellierung für Versicherer – Guidewire an

