La zone d’exposition de Lin-gang rejoint la CIIE pour la deuxième fois en mettant l’accent sur de nouvelles forces productives de qualité

SHANGHAI, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir fait ses débuts l’année dernière, la zone d’exposition de Lin-gang a été à nouveau présente lors de la septième China International Import Expo (CIIE) qui a eu lieu du 5 au 10 novembre au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai. La zone a accueilli 68 entreprises à capitaux étrangers provenant de 19 pays et régions, y compris des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et d’Allemagne.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Afin d’attirer un plus grand nombre de participants à l’exposition de cette année, l’équipe organisatrice de la zone d’exposition de Lin-gang a collaboré étroitement avec des partenaires externes, notamment Founders Global Venture, l’Association économique et culturelle Suisse-Chine, Mizuho Financial Group, Inc., ainsi que divers consulats et chambres de commerce. Ces démarches ont permis à plus de 30 entreprises étrangères de rejoindre la CIIE pour la première fois. Dans l’intervalle, de nombreuses entreprises présentes l’année dernière ont maintenu leur participation, notamment Lenze, Cummings, GALA S.P.A., Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Plansee et AXA Tianping.

L’effet d’entraînement de la CIIE a généré de nouvelles opportunités de coopération. La zone d’exposition de Lin-gang a été la première zone à créer des pôles industriels basés sur les participants et a ainsi facilité plus de 100 transactions commerciales lors de la sixième CIIE pour une valeur totale d’environ 2,6 milliards de yuans (soit 365,7 millions de dollars US).

Parmi les exposants de l’année dernière, Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, Klenzan, Pine Field et d’autres sociétés ont ouvert de nouveaux bureaux ou de nouvelles usines dans les parcs du Lingang Group depuis la clôture de la sixième CIIE. Leader mondial de la production métallurgique de poudres pour matériaux hautes performances, la société autrichienne Plansee investit depuis plus de 10 ans dans la zone spéciale de Lin-gang. Après avoir participé à la sixième CIIE, Plansee a décidé d’élargir ses capacités de production à Lin-gang. Le siège mondial de Plansee a donné la priorité au développement de son projet de Shanghai et a graduellement augmenté ses investissements ces dernières années à hauteur de 50 millions de yuans supplémentaires par an.

Cette année, la zone d’exposition de Lin-gang est restée à son emplacement précédent tout en couvrant un espace de 2 700 mètres carrés. Elle a présenté les réalisations d’entreprises à capitaux étrangers dans le domaine de la technologie et de la fabrication d’équipements. Elle a également mis en évidence les avancées accomplies par la zone spéciale de Lin-gang en matière de transferts de données transfrontaliers, de coopérations financières transfrontalières, de services de santé transfrontaliers, de commerce de services de pointe et de coopérations en matière d’innovation mondiale.

La zone d’exposition de Lin-gang comprenait cinq sections distinctes : la zone thématique de Lin-gang, la zone du parc de haute technologie de Caohejing, la zone des partenaires d’organisations étrangères, la zone des stands réservés à chaque entreprise et la zone d’expérience interactive.

La zone d’exposition de Lin-gang comprenait des salles de réunion, une salle d’actualités en direct ainsi qu’un salon de café afin de répondre aux besoins de développement commercial des exposants. Luo Xiaoyan, directeur marketing de Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la confiance que le Lingang Group nous a accordés. Nous espérons que nous pourrons à nouveau ‘briller’ à l’Expo. Nous espérons que notre entreprise et le Lingang Group pourront se soutenir mutuellement dans leur croissance respective et parvenir à un résultat gagnant-gagnant. »

Environ 19 événements seront organisés dans la zone d’exposition afin de présenter les politiques commerciales locales, de lancer de nouveaux produits, d’organiser des cérémonies de signature d’accords de coopération ainsi que des débats d’experts de l’industrie. Dans le but d’attirer les jeunes talents du monde entier, une série d’événements thématiques sera également mise en place en vue de renforcer l’image de la zone spéciale de Lin-gang en tant que « Young City for the Youth ».

Source : Lingang Group

Interlocutrice : Mme Wong, tél. : 86-10-63074558.

