宜普电源转换公司胜诉，美国国际贸易委员会终裁确认英诺赛科侵权
委员会下令禁止英诺赛科产品进口和销售至美国
过去近二十年里，我们投入了大量的资源，开发了具有独特价值的知识产权组合。此次胜诉不仅是宜普公司的胜利，也是全球公平竞争秩序的巨大胜利，这对下一代技术的成功发展至关重要。我们感谢国际贸易委员会的辛勤工作，确认了宜普公司专利的有效性和英诺赛科的侵权行为。我们将继续积极捍卫自身知识产权，避免专利遭到不公平使用，确保我们能够持续创新，为客户提供推动未来发展的尖端技术”EL SEGUNDO, CA, UNITED STATES, November 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- 宜普电源转换公司（Efficient Power Conversion Corporation, EPC, 以下简称宜普公司）今日宣布美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission, ITC）全体委员会维持此前的初步裁定，确认英诺赛科侵犯了宜普公司的核心氮化镓技术专利。该相关专利对人工智能、卫星、快速充电器、仿人机器人、自动驾驶以及其他许多技术的发展均至关重要。美国国际贸易委员会决定禁止英诺赛科（珠海）科技有限公司（Innoscience (Zhuhai) Technology Company Co., Ltd.）和其子公司（以下简称英诺赛科）在未获宜普公司授权的情况下将相关氮化镓产品进口至美国。
— Alex Lidow, CEO, and co-founder of EPC.
这一里程碑式的裁定标志着宜普公司在美国首个涉及氮化镓基宽禁带半导体专利纠纷案中获得了胜利。它巩固了宜普公司作为下一代设备开发商的领先地位，该等设备因为使用氮化镓技术而比传统的使用硅基技术的设备效率更高、速度更快且尺寸更小；此外，该裁定也为宜普公司通过签署授权协议允许全球合作伙伴和客户合法使用其知识产权奠定了基础。
宜普公司首席执行官兼联合创始人Alex Lidow表示：“过去近二十年里，我们投入了大量的资源，开发了具有独特价值的知识产权组合。此次胜诉不仅是宜普公司的胜利，也是全球公平竞争秩序的巨大胜利，这对下一代技术的成功发展至关重要。我们感谢国际贸易委员会的辛勤工作，确认了宜普公司专利的有效性和英诺赛科的侵权行为。我们将继续积极捍卫自身知识产权，避免专利遭到不公平使用，确保我们能够持续创新，为客户提供推动未来发展的尖端技术。”
国际贸易委员会此次最终裁定是过去六个月内，宜普公司知识产权的有效性获得第四次确认。宜普公司于2023年5月向国际贸易委员会起诉英诺赛科侵权。作为回应，英诺赛科分别在美国和中国对宜普公司相关专利的有效性提出质疑。对此，中国国家知识产权局于2024年4月和5月分别确认了宜普公司相关专利的有效性；而国际贸易委员会则于2024年7月作出初步裁定，同样确认宜普公司专利的有效性，并判定英诺赛科侵犯宜普公司的核心专利（美国专利号No. 8,350,294）。国际贸易委员会的最终裁定将呈交总统进行为期60天的审查，审查截止日期为2025年1月6日。
关于宜普电源转换公司（“EPC”）
宜普公司是电力电子领域的技术领导者，专注于氮化镓（GaN）功率器件的开发和商业化。宜普公司在全球拥有超过700家活跃客户，其电力电子产品被汽车、工业、 计算机和空间应用等多个领域的领先公司采用。氮化镓器件对自动驾驶、机器人、卫星和人工智能服务器等下一代技术的发展也至关重要。 宜普公司在全球拥有200多项专利和申请，这充分证明了宜普公司在氮化镓功率器件领域的领先创新者地位。
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