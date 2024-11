ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、MDAナショナル (MDA National) の新しいポリシー管理、請求、データ ソリューションの提供に選定

本提携により、MDAナショナルは会員へのサポートを強化し、コミュニティで利用可能な医療を強化

シドニー発 , Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、オーストラリア全土で50,000人以上の会員にサポートと保護を提供している医療防衛組織であるMDAナショナル (MDAN) により、新しいポリシー管理、保険契約者ポータル、請求、次世代の分析と洞察のソリューションの提供者として選定された。 ダック・クリークのプラットフォームは、MDANが革新的な新サービス、改善された会員セルフサービス、強化されたデータ主導のリスク管理機能を開発して提供するのに役立ち、拡大する医療従事者会員ベースに提供されるサポートと保護を強化し、コミュニティで利用できる医療を強化する。

ダック・クリークのクラウドベースのオンデマンド (OnDemand) プラットフォームは、MDANのレガシーシステムに代わり、会員とスタッフの両方にとってビジネスの行いやすさを向上させ、変化のスピードを高め、より機敏で革新的なサービス主導モデルの構築を支援する。 ダック・クリークのソリューションが選ばれたのは、即時使用可能な機能、再利用可能でカスタマイズ可能なモジュールアーキテクチャ、ユーザーエクスペリエンス主導の設計、構成可能性、自動化、将来を見据えた機能のためである。 ダック・クリークがオーストラリア国内および国外の医療賠償責任保険市場にサービスを提供してきた豊富な経験も、大きな影響要因であった。

MDAナショナルの最高経営責任者であるイアン・アンダーソン (Ian Anderson) は以下のように述べている。「ダック・クリークとの提携を通じて当組織の技術力を変革することで、会員をサポートし保護しながら優れた医療慣行を推進するという目的を達成する能力が大幅に向上し、成功する持続可能な未来につながります」。

「このプログラムにより、会員数を増やすことが可能になるだけでなく、会員の絶えず変化するニーズをサポートする新しいサービスを機敏に開発できるようになり、データにアクセスして機会を捉え、リスクを積極的に管理する能力が向上します。 自動化の強化により、生産性が向上し、会員のコストが抑えられると同時に、当組織の献身的なスタッフチームが、会員が必要とする個別のガイダンスとケアを継続的に提供できるようになります」。

ダック・クリーク・テクノロジーズのAPACマネージングディレクターであるクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) は以下のように述べている。「MDANがオーストラリアの医療専門家の進化するニーズを満たし、それを上回る革新的な新商品を提供する中、MDANの戦略的テクノロジーパートナーとなることを楽しみにしています」。 「ダック・クリークは、オーストラリアおよび世界の主要な医療賠償責任保険会社と損害保険会社にミッションクリティカルな保険SaaSテクノロジーを提供することで、パートナーと顧客のニーズに応え続けていきます」。

MDAナショナルについて

MDAナショナルは、会員所有のオーストラリア全土の医療防衛組織 (MDO) であり、50,000人を超える会員と被保険者に医療法務サポートと包括的な保護を提供している。 1925年から運営されている同組織の唯一の目的は、会員が必要とするサポートと保護を提供し、会員が質の高い医療を提供し続け、私たち全員が暮らすコミュニティに利益をもたらすことである。

同組織には専任の社内医療法務顧問とケースマネージャーのチームがあり、パーソナライズされたタイムリーな医療法務アドバイスと揺るぎないケアを提供している。 CPD 認定 (オンデマンド) 教育、専門能力開発トレーニング、健康と幸福のサポートなどの追加リソースへのアクセスを提供し、会員の職業キャリアのあらゆる段階をサポートする、財政的に強固で持続可能な組織であることに引き続き取り組んでいる。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

クリス・ハミルトン (Chris Hamilton)

マーケティング & コミュニケーション担当責任者 (APAC) (Head of Marketing & Communications (APAC))

E: Chris.hamilton@duckcreek.com

