Duck Creek Technologies Dipilih untuk Memberikan Solusi Admin, Penagihan, dan Data Polis Baru MDA National

SYDNEY, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menentukan masa depan asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum, telah dipilih oleh MDA National (MDAN), sebuah organisasi pembelaan medis di Australia yang memberikan dukungan dan perlindungan kepada lebih dari 50.000 anggotanya, untuk menghadirkan solusi administrasi polis, portal pemegang polis, penagihan, serta analisis dan wawasan generasi berikutnya. Platform Duck Creek akan membantu MDAN mengembangkan dan menyediakan layanan baru yang inovatif, layanan mandiri yang lebih baik bagi para anggotanya, serta kemampuan manajemen risiko berbasis data yang ditingkatkan sehingga mereka dapat meningkatkan dukungan dan perlindungan yang ditawarkan kepada para anggota praktisi medis yang terus bertambah, yang nantinya akan memperkuat perawatan medis yang tersedia bagi masyarakat.

Platform OnDemand berbasis cloud dari Duck Creek akan menggantikan sistem lama MDAN untuk meningkatkan kemudahan berbisnis bagi anggota dan staf, meningkatkan kecepatan perubahan, dan membantu menciptakan model berbasis layanan yang lebih lincah dan inovatif. Solusi Duck Creek lebih disukai karena kemampuannya yang luar biasa, dapat digunakan kembali, dan arsitektur modular yang dapat disesuaikan, desain yang mengedepankan pengalaman pengguna, kemampuan konfigurasi, otomatisasi, dan kapasitas yang siap menghadapi masa depan. Pengalaman Duck Creek yang luas dalam melayani pasar asuransi tanggung gugat profesi medis baik lokal maupun internasional juga merupakan faktor penting yang memengaruhi.

“Mengubah kemampuan teknologi melalui kemitraan dengan Duck Creek akan secara signifikan meningkatkan kemampuan kami untuk mewujudkan tujuan kami dalam mendukung dan melindungi anggota sekaligus mempromosikan praktik medis yang baik, yang mengarah pada masa depan yang sukses dan berkelanjutan,” ungkap Ian Anderson, Direktur Utama (CEO) MDA National.

“Selain mendorong pertumbuhan dalam keanggotaan, program ini juga memungkinkan kami untuk menciptakan layanan baru yang mendukung kebutuhan para anggota yang terus berubah, memungkinkan akses terhadap data yang memberi kami kemampuan lebih untuk menangkap peluang dan mengelola risiko secara proaktif,” ujarnya. “Peningkatan otomatisasi akan menambah produktivitas dan menjaga biaya tetap rendah bagi para anggota, sekaligus memungkinkan tim staf kami yang berdedikasi untuk terus memberikan arahan dan layanan personal yang dibutuhkan para anggota.”

“Semoga kami dapat menjadi mitra teknologi strategis bagi MDAN saat mereka memberikan penawaran baru dan inovatif yang memenuhi dan melampaui kebutuhan para praktisi medis profesional di Australia yang terus berkembang,” ujar Christian Erickson, Direktur Pelaksana APAC Duck Creek Technologies. “Duck Creek terus memenuhi kebutuhan mitra dan pelanggan kami dengan menghadirkan teknologi SaaS asuransi yang sangat penting kepada perusahaan asuransi umum dan asuransi tanggung gugat medis utama di Australia dan seluruh dunia.”

Tentang MDA National

MDA National adalah Organisasi Pembelaan Medis (MDO) yang dimiliki oleh para Anggota dan tersebar di seluruh Australia yang memberikan dukungan medikolegal dan perlindungan menyeluruh kepada lebih dari 50.000 Anggota dan Tertanggung. Beroperasi sejak tahun 1925, tujuan utama kami adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para Anggota, sehingga mereka dapat terus memberikan perawatan medis yang berkualitas, yang bermanfaat bagi masyarakat tempat kita semua tinggal.

Kami memiliki tim penasihat medikolegal dan manajer kasus internal khusus yang memberikan saran medikolegal yang dipersonalisasi dan tepat waktu serta layanan yang tak tertandingi. Kami tetap berkomitmen untuk menjadi organisasi yang kuat secara finansial dan berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada Anggota kami di setiap tahap karier profesional mereka, dengan akses ke sumber daya tambahan seperti pendidikan terakreditasi CPD (sesuai permintaan), pelatihan pengembangan profesional, serta dukungan kesehatan dan kesejahteraan.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

