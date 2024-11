Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024

MONTRĖAL, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 170,5 M$ ou 69,24 $ par action pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024. Pour la période correspondante de 2023, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (67,0 M$) ou (27,07 $) par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (non vérifé) (en millions de dollars, sauf les données par action) Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 30/09/2024 30/09/2023 30/09/2024 30/09/2023 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 170,5 M$ (67,0) M$ 151,1 M$ (2,1) M$ Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 69,24$ (27,07) $ 61,39$ (0,83) $

Contact: George Malikotsis, Vice Président, Finance

Tel: (514) 281-8082

