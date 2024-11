利用 Milbros UV Graph 提高化學品儲存槽清潔安全和周轉時間

數碼解決方案可限制於港口時間並盡量節省成本

波士頓和倫敦, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical 的解決方案 Milbros ,為業界最可靠、最廣泛的液體散裝產品數據庫,現推出 Milbros UV Graph,為遍佈全球的船隊徹底改變傳統的儲存槽清潔實踐方式。

Milbros UV Graph 開發為配合分光光度計使用,而分光光度計是現時已安裝在不少船上的機器,用於收集來自儲存槽的殘留物或洗滌水樣本。 該機器測量於不同波長的吸光程度,包括紫外線(UV)範圍。

搭配紫外線圖使用時,數據能顯示特定波長下吸收了多少紫外線,幫助識別任何剩餘的儲存槽污染物。 Milbros 目前提供至少 250 個此類紫外線圖,且預計還會繼續提供更多。

客戶可以下載所需的化學圖表並使用機載分光光度計建立圖表。 如果圖表讀數低於百萬分之 100 (ppm),則代表儲存槽乾淨。 否則,圖表將指出仍有多少污染物,讓清潔團隊準確計算仍需要進行多少清潔工作。

Milbros 首席產品經理 Caspar Lavall 船長表示:「海運公司面臨越來越大的壓力,需要限制在港口時間並盡量節省成本。 Milbros UV Graph 為船隻承租人、船主和驗船師提供了一種更安全、更有效率的方法,在保持合規的同時為他們開源節流。」

Milbros UV Graph



資料來源:Milbros、Veson Nautical

Lavall 船長補充道,化學品儲存槽清潔是安全貨物裝卸的嚴格一環,如果處理不當,可能會導致環境安全隱患、貨物損壞、延誤和不必要的成本。

這些成本可能包括重新清潔仍受污染的儲存槽,以及對儲存槽進行不必要的過度清潔。 紫外線圖則可確保船舶在港口的周轉時間免受這兩種情況影響。

使用紫外線圖可補足傳統的化學品儲存槽清潔方法,傳統的清潔方法要求船員進入密閉空間對儲存槽的各個部分採集樣本,令船員暴露於有害化學品的環境中。 使用 UV 圖表則能讓操作員和船員遙距執行大部分的檢查,從而減少進入儲存槽的次數。

UV 圖表亦已獲得許多驗船師的信賴,作為儲存槽檢查的有效證明,並允許營運團隊透過電郵提交結果,從而加快審批流程。

Lavall 船長總結道:「化學品船產業正面臨新的複雜挑戰,而擁有合適的數碼工具來妥善管理船舶應對不穩定貨物所帶來的風險則尤其重要。 Milbros UV Graph 是一個有助在市場上建立競爭優勢的數碼解決方案。」

編者註

Milbros UV Graph 可精簡化學品儲存槽的清潔過程,並提供更安全、更具成本效益的解決方案。 若要詳細了解如何安全地清潔貨艙,同時盡量減少港口擠迫情況及節省成本,請點按此處。



關於 Veson Nautical

Veson Nautical 令全球海運業有能力應對貿易各方面日益複雜的情況。 跨越多個不同司法管轄區的監管、地緣政治干擾、脫碳、網路安全威脅等正在迫使產業參與者重新調整他們的承受風險能力。 透過將可信賴的海事數據與專門設計的工作流程互相結合,Veson 為客戶提供信心做出決策,以管理風險和取得最大利潤。 Veson 憑藉所有與海事合約相關的創新和專業知識,為遍佈 100 多個國家 / 地區 2,400 間公司的 38,000 多名用戶提供服務,並在實現決策優勢方面擁有獨特地位。 詳情請瀏覽 www.veson.com。

如需獲取更多資訊,請聯絡:

Veson Nautical 新聞發佈團隊



Kevin Baxter

kbaxter@veson.com

press@veson.com

電話:+44 (0)20 3397 0102

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10620ed3-d997-44ea-b9f7-805cbc030af3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.