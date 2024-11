שימוש ב-Milbros UV Graphs משפר את הבטיחות וההחזרה בניקוי מכלים כימיים

פתרון דיגיטלי יכול להגביל את הזמן בנמל ולמקסם את החיסכון בעלויות

Milbros, פתרון של Veson Nautical ומסד הנתונים האמין והרחב ביותר בתעשייה עבור מוצרים נוזליים בתפזורת, השיקה את Milbros UV Graphs , מוצר שמטרתו לחולל מהפכה בשיטות הניקוי המסורתיות של מכלים ברחבי ציי ברחבי העולם.

Milbros UV Graphs פותח כדי לעבוד עם ספקטרופוטומטר, מכונה שמותקנת כעת בספינות ומקבלת דגימה מהשאריות, או שוטפת מים מהמכל. המכונה מודדת את ספיגת האור באורכי גל שונים, כולל הטווח האולטרה סגול (UV).

בשימוש עם גרף UV, הנתונים מראים כמה אור אולטרה סגול נספג באורכי גל מוגדרים, וזה עוזר לזהות את כל המזהמים שנותרו במיכל. נכון לעכשיו, Milbros מציעה לפחות 250 גרפיUV כאלה, והמספר צפוי לעלות.

לקוחות יכולים להוריד את התרשים הכימי הנדרש ולהשתמש בספקטרופוטומטר המשולב כדי ליצור גרף. אם קריאת הגרף נמוכה מ-100 חלקים למיליון, המיכל נקי. אם לא, הגרף יציין כמה זיהום עדיין קיים ככל הנראה, מה שיאפשר לצוות הניקיון לחשב במדויק כמה ניקוי עוד צריך לבצע.

"חברות הובלה ימית מתמודדות עם לחץ מוגבר להגביל את הזמן בנמל ולחסוך כמה שיותר עלויות", אומר קפטן קספר לאוואל, מנהל מוצר ראשי ב-Milbros. "Milbros UV Graphs מציעה למשכירים, לבעלי אוניות ולמודדים גישה בטוחה ויעילה יותר, תוך עמידה בדרישות ושיפור השורה התחתונה שלהם".

קפטן לאוואל מוסיף כי ניקוי מכליות להובלת חומרים כימיים הוא מרכיב קפדני של טיפול בטוח במטען, ואם הוא לא מבוצע כהלכה, זה עלול להוביל לסכנות בטיחותיות סביבתיות, הרס מטענים, עיכובים ועלויות מיותרות.

עלויות אלו יכולות לכלול ניקוי מחדש של מכלים שנותרו מזוהמים וגם ניקוי יתר של מכלים כאשר הדבר אינו נדרש. UV Graphs יכול להבטיח שאף אחד מהתרחישים לא ישפיע על זמן ההחזרה של כלי השיט כשהם נמצאים בנמל.

השימוש ב-UV Graphs משלים את שיטות הניקוי המסורתיות של מכליות להובלת חומרים כימיים המחייבות את הצוותים להיכנס לחללים סגורים כדי לדגום חלקים שונים של המיכל, וחושפים אותם לכימיקלים מזיקים. השימוש ב-UV Graphs מפחית את מספר הכניסות למכלים מכיוון שהוא מאפשר למפעילים ולצוות לבצע את רוב הבדיקות מרחוק.

מודדים רבים מציינים בנוסף את המהימנות של UV Graphs כהוכחה תקפה לבדיקת מכליות, והם מאיצים את תהליכי האישור בכך שהם מאפשרים לצוותי התפעול להגיש תוצאות באמצעות דואר אלקטרוני.

"ענף המכליות הכימיות מתמודד עם אתגרים חדשים ומורכבים, והכלים הדיגיטליים הנכונים לניהול מוצלח של הסיכונים הנלווים להכנת כלי שיט למטענים נדיפים הם חיוניים", מסכם סרן לאוול. "Milbros UV Graphs הוא פתרון דיגיטלי שיכול לעזור לבסס יתרון תחרותי בשוק".

הערות לעורכים

* Milbros UV Graphs מייעלים את ניקוי המכלים הכימיים ומציעים פתרון בטוח וחסכוני יותר. למידע נוסף על האופן שבו תוכלו לנקות בבטחה מכלי מטען תוך מזעור העומס בנמל והגדלת החיסכון בעלויות, לחצו כאן .

אודות Veson Nautical

Veson Nautical מעצימה את תעשיית ההובלה הימית העולמית עם יכולת לנווט במורכבות של כל צדדי המסחר. ריבוי תקנות ותחומי שיפוט, שיבושים גיאופוליטיים, הפחתה משמעותית של פליטת פחמן, איומי אבטחת סייבר ועוד מאלצים את המשתתפים בתעשייה לכייל מחדש את הסובלנות שלהם לסיכונים. על ידי שילוב נתונים ימיים מהימנים עם זרימות עבודה מובנות למטרה, Veson מעניקה ללקוחות את הביטחון בקבלת ההחלטות לנהל סיכונים ולמקסם רווחים. עם מורשת של חדשנות ומומחיות בכל החוזים הקשורים לים, Veson משרתת יותר מ-38,000 משתמשים ב-2,400 חברות ביותר מ-100 מדינות וממוצבת באופן ייחודי כדי לאפשר יתרון בקבלת החלטות. קבלU מידע נוסף בכתובת www.veson.com .

