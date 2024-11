Ingredion Incorporated, 탄탄한 3분기 실적 발표 및 연간 전망 상향 조정

2024년 3분기 신고 및 조정 영업이익*, 전년 대비 26%, 29% 증가

2024년 3분기 신고 및 조정 EPS는 2.83달러와 3.05달러로 각각 20%, 31% 증가

신고 EPS의 연간 전망은 10.60달러에서 10.90달러 선으로 상향 조정, 조정 EPS는 10.35달러에서 10.65달러 선



일리노이주 웨스트체스터, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 식품 및 음료 제조업계에 각종 원료 솔루션을 공급하는 글로벌 리더 Ingredion Incorporated(NYSE: INGR)가 2024년 3분기 실적을 발표했다.

Ingredion의 사장 겸 CEO인 Jim Zallie는 “텍스처&헬스풀 솔루션(Texture & Healthful Solutions)의 판매량이 3분기에 견고한 성장세를 보이며 해당 부문 영업이익의 두 자릿수 성장을 견인했다. 식품&산업 부문도 상당한 영업이익 성장세를 지속했다. 특히 식품&산업 원료(Food & Industrial Ingredients) LATAM 부문이 영업이익 성장 면에서 괄목할 성적을 거두었는데, 이는 지난해 브라질에서 추진한 지속 가능한 에너지원으로의 전환 이후의 회복세와 멕시코 사업의 꾸준한 강세를 반영한 결과”라고 말했다.

“텍스처&헬스풀 솔루션 부문이 11%의 판매량 성장을 기록한 것은 미국 시장 실적이 맛있는 포장식품과 냉동 즉석식품 등의 분야에서 안정적으로 유지된 것에 힘입은 결과다. 아울러 우리의 유럽 판매량은 소비자 구매 행위 증가에 따라 역시 두 자릿수 성장을 기록했다.”

“식품&산업 원료 부문의 우수 경영과 계약 관리 또한 괄목할 만한 수익 성장을 견인한 주 요인이었다. 투입 비용 및 인건비 인플레이션이 계속되고 있는 가운데, 세일즈 팀이 고객들과 다년 계약 가격 조정을 성공리에 완수했고, 덕분에 마진 회복에 도움이 되었다. 또한, 물량 회복으로 고정비 흡수율이 개선되었으며, 운영 및 조달 팀의 노력으로 구조적 비용 절감을 실현해 우리의 코스트투컴피트(Cost 2 Compete) 프로그램을 통한 절감 효과를 보완하고 있다.”

Zallie는 다음과 같이 발언을 마무리했다. “모든 사업 부문이 강력한 실적을 거둬 역대 최고의 3분기 영업이익 실적과 탄탄한 현금흐름을 달성했다. 이러한 모멘텀이 4분기와 2025년도까지 이어질 것으로 예상된다. 우리는 새로운 세분화의 이점을 실현하며 고객 관계를 심화하고 혁신 솔루션을 추진하고 있으며, 우리의 성장추진 로드맵(Driving Growth Roadmap)이 주주들을 위해 장기적인 가치창출을 이끌리라 확신한다.”

*보고된 실적은 미국 일반회계기준 “GAAP”를 따른다. 조정된 재무지표는 비일반회계기준 재무 항목에 해당한다. 비GAAP 재무지표를 GAAP 지표와 가장 직접적으로 비교할 수 있게 조정한 사항은 연결 요약 재무제표(Condensed Consolidated Financial Statements) 뒤에 나오는 ‘비GAAP 정보(Non-GAAP Information)’라는 제목의 보충 재무 정보 섹션(Supplemental Financial Information) II를 참고하면 된다.

희석 주당순이익(EPS)

3Q23 3Q24 Reported Diluted EPS $2.36 $2.83 Impairment charges 0.10 0.08 Restructuring and resegmentation costs — 0.08 Net gain on sale of business — (0.21) Tax items and other matters (0.13) 0.27 Adjusted Diluted EPS** $2.33 $3.05

신고 및 조정EPS 변화에 영향을 줄 수 있는 추정 요인들

Third Quarter Total change in adjusted EPS** 0.72 Total operating items 0.77 Margin 0.93 Volume (0.12) Foreign exchange (0.01) Other income (0.03) Total non-operating items (0.05) Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.30 Tax rate (0.37) Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests (0.01)

** 한계는 반올림으로 부정확할 수 있음

기타 재무 정보

2024년 9월 30일 기준 총부채는 18억 달러, 단기 투자금을 포함한 현금은 8억 8,400만 달러로, 2023년 12월 31일 기준으로는 각각 22억 달러, 4억 900만 달러였다.

3분기에 신고된 순금융 비용은 100만 달러로, 전년 동기 실적은 2,600만 달러였다. 낮아진 순이자 비용과 우호적인 환율 여파로 1,000만 달러 상당의 수혜를 본 것이 큰 영향을 미쳤다.

3분기 신고 및 조정 법인세 실효세율은 각각 30.8%, 26.9%로, 전년 동기에는 각각 13.5%, 17.3%였다. 신고 실효세율이 증가한 데에는 2024년 3분기에 내려져 다년 간의 세무 변수를 유발한 비우호적 판결과 미국 세금에 대하여 다년 간의 외국납부세액공제를 청구할 수 있는 소급법 개정, 미국 달러 대비 멕시코 페소화 가치 변동 등이 영향을 미쳤다. 2024년 한국 사업부 매각에 따른 세무 처리가 이를 부분 상쇄했다.

2024년 9월 30일 기준 연간 누적 순 자본 지출은 1억 7,000만 달러였다.

비즈니스 리뷰

Ingredion 총 실적

순매출

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,033 (20) 86 (79) (150) 1,870 (8%) (7%) Year-to-Date 6,239 (19) 150 (210) (530) 5,630 (10%) (9%)

*2024년 2월 1일 완료된 한국 사업부 매각에 따른 판매량 손실을 반영

신고 영업이익

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 213 (1) 64 (4) (4) 268 26% 26% Year-to-Date 755 2 — (28) (8) 721 (5%) (5%)

조정 영업이익

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 219 (1) 64 282 29% 29% Year-to-Date 766 2 — 768 —% —%

순매출

3분기와 연간 누적 순매출은 전년 동기 대비 각각 8%, 10% 감소했다. 이와 같은 감소세에는 원자재 비용 하락에 따른 가격 믹스 변동과 한국 사업부 매각에 따른 판매량 감소가 큰 영향을 미쳤고, 물량 증가가 이를 부분 상쇄했다.



영업이익

3분기 신고 및 조정 영업이익은 각각 2억 6,800만 달러, 2억 8,200만 달러였다. 신고 및 조정 영업이익의 차이는 내년 1분기 생산 중단 예정인 영국 제조 시설과 관련된 손실 비용에 대부분 기인한다. 환율 여파를 제외했을 때 전년 동기 대비 신고 영업이익은 26% 증가했고, 조정 영업이익은 29% 증가했다.

연간 누적 신고 및 조정 영업이익은 7억 2,100만 달러, 7억 6,800만 달러였다. 이러한 차이는 영국 제조 시설과 관련된 손실 비용, 지분법 투자 손실 비용 등에 대부분 기인한다. 환율 여파를 제외했을 때 신고 영업이익은 5% 감소했고, 조정 영업이익은 전년 동기와 비슷했다.

텍스처&헬스풀 솔루션

순매출

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 4 64 (67) 600 —% (1%) Year-to-Date 1,882 (11) 114 (200) 1,785 (5%) (5%)

부문 영업이익

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 86 — 10 96 12% 12% Year-to-Date 318 (2) (60) 256 (19%) (19%)

텍스처&헬스풀 솔루션의3분기 영업이익은 9,600만 달러로, 전년 동기 대비 1,000만 달러 증가했다. 이는 낮아진 투입 비용과 물량 회복에 의한 것이며, 비우호적인 가격 믹스로 부분 상쇄되었다. 연간 누적 영업이익은 2억 5,600만 달러로 6,200만 달러 감소했는데, 주 원인은 비우호적인 가격 믹스와 높은 이월 재고 원가로 물량 회복이 이를 부분 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 3분기 영업이익은 12% 증가했고, 연간 누적 영업이익은 19% 감소했다.



식품&산업 원료 - LATAM

순매출

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 658 (22) 6 (22) 620 (6%) (2%) Year-to-Date 1,991 6 18 (149) 1,866 (6%) (7%)

부문 영업이익

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 104 (1) 28 131 26% 27% Year-to-Date 327 5 30 362 11% 9%

3분기 식품&산업 원료 – LATAM 부문의 영업이익은 1억 3,100만 달러로 전년 대비 2,700만 달러 증가했으며, 연간 누적 영업이익은 3억 6,200만 달러로 전년 대비 3,500만 달러 증가했다. 두 영업이익이 모두 증가한 데에는 낮은 투입 비용과 다년 계약에 대한 가격 조정이 큰 영향을 미쳤다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 3분기에 27% 증가했고, 연간 누적으로는 9% 증가했다.



식품&산업 원료 - 미국/캐나다

순매출

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 (2) 4 (53) 548 (9%) (8%) Year-to-Date 1,811 (4) (9) (154) 1,644 (9%) (9%)

부문 영업이익

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 79 — 20 99 25% 25% Year-to-Date 251 (1) 41 291 16% 16%

식품&산업 원료 – 미국/캐나다 부문의 3분기 영업이익은 9,900만 달러로 전년 대비 2,000만 달러 증가했고, 연간 누적 영업이익은 2억 9,100만 달러로 전년 대비 4,000만 달러 증가했다. 두 영업이익이 모두 증가한 데에는 낮은 원자재와 투입 비용이 큰 영향을 미쳤고 가격 믹스가 이를 부분 상쇄했다. 환율 여파를 제외했을 때 이 부문의 영업이익은 3분기에 25% 증가했고, 연간 누적으로는 16% 증가했다.



기타**

순매출

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 177 — 12 (79) (8) 102 (42%) (42%) Year-to-Date 555 (10) 27 (210) (27) 335 (40%) (38%)

*한국 사업부 매각에 따른 판매량 손실을 반영

부문 영업이익(손실)

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter (1) — (3) (4) N/M N/M Year-to-Date (6) — (12) (18) N/M N/M

기타 부문(All Other)은 3분기 영업이익(손실)은 400만 달러로 전년 대비 300만 달러 증가했고 연간 누적 영업이익(손실)은 1,800만 달러로 전년 대비 1,200만 달러 증가했다. 한국 사업부 매각이 주 원인으로 작용했다.



**기타 부문(All Other)은 개별적으로나 집단적으로 보고 대상 부문에 해당하지 않는 다수의 영업 부문 사업들로 구성된다. 기타 부문의 순매출은 주로 파키스탄 사업부의 감미료와 탄수화물 판매, 퓨어서클(PureCircle)과 대체 설탕 사업부의 스테비아 및 기타 원료 판매, 단백질 강화 사업부의 완두콩 단백질 원료 판매로부터 창출된다.

배당 및 증권 환매

2024년 9월 30일까지 회사는 주주들에게 1억 5,600만 달러의 배당금을 지급했다. 2024년 8월 27일 회사는 주당 0.80달러의 분기 배당금을 공시했고 이를 2024년 10월 22일 지급했다. 분기 배당금은 (이전 분기 배당금은 주당 0.78달러로) 10년 연속 증가했다. 3분기에 회사는 2,100만 달러 규모의 보통주를 환매했으며, 이로써 연간 누적 환매 규모는 8,700만 달러에 달했다.

2024년 전망 업데이트

2024년 2월 1일에 완료된 한국 사업부 매각 효과를 제외했을 때, 회사의 2024년 연간 순매출은 한 자릿수 중반대의 하락세를 보일 것으로 전망된다.

한국 사업부 매각 효과를 제외했을 때, 신고 영업이익에는 큰 변화가 없을 것으로 보이며, 조정 영업이익은 한 자릿수 후반대의 성장세를 보일 것으로 예상된다.

2024년 연간 신고 EPS의 경우, 한국 사업부 매각에 따른 이익을 반영했을 때 10.60달러에서 us 10.90달러 선으로 전망된다. 현재 회사가 예상하는 조정 EPS의 범위는 10.35달러에서 10.65선이다.

기업 비용은 전년도와 크게 달라지지 않을 것으로 예측된다.

2024년 신고 및 조정 법인세 실효세율은 각각 28.0%에서 29.0%, 26.5%에서 27.5% 선으로 전망된다.

영업활동으로 인한 2024년 현금 흐름은 11억 달러에서 12억 5,000만 달러 선으로 예상된다. 연간 자본 지출은3억 1,000만 달러에서 3억 3,000만 달러 선으로 전망된다.

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트 안내

Ingredion은 2024년 11월 5일 화요일 오전 8시(미국 중부시간)/9시(미국 동부시간)에 사장이자 CEO인 Jim Zallie, 부사장이자 CFO인 James Gray가 참석하는 콘퍼런스 콜을 개최한다. 콘퍼런스 콜은 실시간으로 웹캐스트 중계되며, 링크(https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations)를 통해 접속할 수 있다. 추가적인 재무 및 경영 정보가 담긴 프레젠테이션 자료는 회사 웹사이트에 게재될 예정이며, 콘퍼런스 콜 몇 시간 전에 다운로드할 수 있다. 다시 보기는 제한된 기간에 웹사이트(https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results)에서 시청할 수 있다.

회사 소개

시카고 교외에 본사를 둔 인그리디언(Ingredion Incorporated)(뉴욕증권거래소: INGR)은 120여 개국의 고객들을 대상으로 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 원료 솔루션 제공업체이다. 2023년 연간 순매출이 약 80억 달러를 기록하였으며 곡물, 과일, 채소 및 기타 식물 기반 재료를 식품, 음료, 동물 영양, 양조 및 산업 시장에 필요한 고부가가치 원료 솔루션으로 전환하고 있다. 전 세계 곳곳에 위치한 인그리디언의 아이디어 랩® 혁신 센터 (Idea Labs® innovation centers)와 약 12,000명의 구성원들을 통해 고객과 함께 만들어가며 사람, 자연, 기술의 잠재력을 하나로 모아 더 나은 삶을 만든다는 목적을 실현해 나가고 있다. 보다 자세한 정보와 최신 회사 소식은 ngredion.com을 방문하세요.

미래예측진술

이 보도자료는 1933년 제정된 미국 증권법 Section 27A, 1934년 제정된 미국 증권거래법 Section 21E의 개정된 내용의 취지에 따라 미래예측진술을 포함하거나 또는 포함할 수 있다. 당사는 이 같은 미래예측진술이 면책조항의 적용을 받게 되는 것을 의도한다.

미래예측진술에는 특히 2024년 연간 보고 및 조정 주당순이익, 순매출, 보고 및 조정 영업이익, 부문별 영업이익, 법인 비용, 보고 및 조정 실효세율, 영업 현금, 자본 지출, 기타 회사의 전망과 미래 운영, 재무 상태, 규모, 현금흐름, 비용 또는 기타 재무 항목에 관한 모든 진술과 전술한 사항에 대한 경영진의 계획이나 전략 및 목표, 전술한 사항에 기초한 가정, 기대 또는 믿음에 대한 모든 진술이 포함된다.

미래예측진술들은 ‘아마도~ 할 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘~해야 한다’, ‘예상한다’, ‘가정한다’, ‘믿는다’, ‘계획하다’, ‘예상하다’, ‘추정하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘지속하다’, ‘추정하다’, ‘전망하다’, ‘추진하다’, ‘기회’, ‘잠재력’, ‘잠정적’ 또는 기타 유사한 표현이나 그 부정형과 같은 미래예측어를 사용해 식별이 될 수 있다. 여기에 포함된 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 모든 진술은 ‘미래예측 진술’에 해당한다.

미래예측진술들은 현재 상황 혹은 기대치에 기반하지만 내재된 리스크와 불확실성을 담고 있으며, 이 중 대부분은 예상이 어렵고 당사가 제어하기 힘든 요소들이다. 당사는 이러한 미래예측진술에 반영된 자체적 예상치들이 타당한 추정에 기반하고 있다고 판단한다. 다만 당사의 예상치들이 모두 입증될 것이라는 보장은 없기 때문에 투자자들은 이 부분에 주의해야 한다.

실제 결과나 전개되는 상황은 여러 가지 요인들로 인해 미래예측진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 이는 지정학적 분쟁이나 이로 인해 발생하는 조치를 비롯해 다양한 위험과 불확실성에 따른 것이다. 이외 원자재 및 에너지 공급의 가용성과 가격에 미치는 영향, 공급망 중단, 외환 및 이자율의 변동성, 당사가 생산하는 제품에 대한 수요를 감소시킬 수 있는 소비자들의 소비 선호도 변화; 당사가 원자재를 구매하거나 제품을 제조 또는 판매하는 다양한 지역 및 국가의 고객과 소비자에게 영향을 미치는 세계 경제 상황 및 일반적인 정치, 경제, 비즈니스 및 시장 상황의 영향과 이러한 요인이 당사의 판매량, 제품 가격 및 고객으로부터 미수금을 회수하는 능력에 미칠 수 있는 영향; 식품, 동물 영양, 음료 및 양조 산업을 포함하되 이에 국한되지 않고 우리가 서비스를 제공하고 매출의 상당 부분을 창출하는 주요 산업의 향후 당사 제품 구매; 전염병과 관련된 위험; 유전자 변형 및 생명 공학을 통해 개발된 제품의 수용 불확실성; 시장에서 수용하기에 충분한 가격 또는 품질로 새로운 제품 및 서비스를 개발하거나 획득하는 당사의 능력; 당사의 주요 제품 및 부산물, 특히 옥수수유의 시장 및 가격과 관련하여 옥수수 정제 산업 및 관련 산업에서 경쟁 및/또는 고객의 압력 증가; 원자재, 에너지 비용, 화물 및 물류의 가용성 및 비용 등 당사의 생산 공정 및 배송 채널에 영향을 미치는 가격 변동, 공급망 중단 및 부족; 계획된 유지보수 및 투자 프로젝트를 적시에 예산에 맞게 완료하는 능력과 화물 및 운송 비용 및 헤징 활동을 포함하여 비용을 억제하고 예산을 달성하며 기대되는 시너지 효과를 실현하는 당사의 능력; 제조 시설의 운영상의 어려움과 제품 안전 및 품질과 관련된 책임; 기후 변화의 영향과 기후 변화에 대처하기 위한 법적, 규제 및 시장 조치; 유리한 조건으로 인수, 매각 또는 전략적 제휴를 성공적으로 식별하고 완료하는 능력과 실사를 성공적으로 수행하고 인수한 사업을 통합하거나 전략적 제휴를 이행 및 유지하며 앞서 언급한 모든 것과 관련하여 예상되는 시너지를 달성하는 능력; 외국 및 외화로 사업을 수행하는 데 내재된 경제적, 정치적 및 기타 위험; 만족스러운 노사 관계를 유지하지 못하는 경우, 인력을 유치, 개발, 동기 부여 및 좋은 관계를 유지하는 능력, 자연재해, 전쟁, 테러 위협 또는 행위, 기타 통제할 수 없는 중대한 사건의 발생이 사업에 미치는 영향, 영업권 또는 장수명 자산에 대한 손상 비용의 영향, 정부 정책, 법률 또는 규정의 변화와 환경 규제 준수를 포함한 법률 준수 비용, 세율의 변화 또는 추가 소득세 부채에 노출되는 경우; 이자율 상승으로 인한 차입 비용 증가, 합리적인 이자율로 자금을 조달할 수 있는 능력 및 향후 성장 및 확장을 위한 충분한 자금 확보에 영향을 미치는 기타 요인, 정보 기술 시스템, 프로세스 및 사이트와 관련한 중단, 보안 사고 또는 장애, 주식 시장의 변동성 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 기타 요인, 배당 정책의 지속에 영향을 미치는 위험, 재무 보고에 대한 효과적인 내부 통제 유지 능력 등도 이에 해당한다.

당사의 미래예측진술은 보도자료 작성일 현재 시점을 기준으로 하며, 당사는 발표 이후 발생하는 이벤트나 상황에 따른 새로운 정보를 업데이트할 의무가 없다. 만약 당사가 이들 미래예측진술을 업데이트, 혹은 수정할 경우에도 투자자들은 당사가 추가적으로 업데이트, 혹은 수정할 것이라고 판단해서는 안 된다. 기타 미래예측진술과 다른 리스크에 대한 사항은 당사의 Form 10-K 연례 보고서(2023년 12월 31일 마감), 그리고 차후 미국증권거래소에 제출되는 10-Q, 8-K 보고서의 Risk Factors란을 참고하면 된다.

연락처 정보:

투자자 관련: Noah Weiss, 773-896-5242

언론 관련: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share amounts) Three Months Ended

September 30, Change

%

Nine Months Ended

September 30, Change

%

2024 2023 2024 2023 Net sales $ 1,870 $ 2,033 (8%) $ 5,630 $ 6,239 (10%) Cost of sales 1,391 1,612 4,288 4,890 Gross profit 479 421 14% 1,342 1,349 (1%) Operating expenses 198 203 (2%) 578 578 —% Other operating expense (income), net 1 (5 ) 5 6 Restructuring/impairment charges 12 10 38 10 Operating income 268 213 26% 721 755 (5%) Financing costs 1 26 30 88 Net gain on sale of business (8 ) — (90 ) — Other non-operating expense 2 2 2 4 Income before income taxes 273 185 48% 779 663 17% Provision for income taxes 84 25 222 145 Net income 189 160 18% 557 518 8% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 2 5 6 Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 158 19% $ 552 $ 512 8% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.3 66.0 65.6 66.1 Diluted 66.5 67.0 66.6 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.88 $ 2.39 21% $ 8.41 $ 7.75 9% Diluted $ 2.83 $ 2.36 20% $ 8.29 $ 7.63 9%





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2024 December 31,

2023

(Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 877 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,173 1,279 Inventories 1,234 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 60 261 Total current assets 3,351 3,399 Property, plant and equipment, net 2,332 2,370 Intangible assets, net 1,295 1,303 Other non-current assets 547 570 Total assets $ 7,525 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 99 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,156 1,324 Total current liabilities 1,255 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 499 480 Total liabilities 3,495 3,992 Share-based payments subject to redemption 54 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.7 and 12.6 shares at September 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,245 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,000 ) (1,056 ) Retained earnings 5,049 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,950 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,969 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,525 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions) Nine Months Ended September 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 557 $ 518 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 160 165 Mechanical stores expense 45 48 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes 19 (7 ) Margin accounts 7 2 Changes in other trade working capital 248 (118 ) Impairment charges 26 10 Other 28 29 Cash provided by operating activities 1,000 647 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (170 ) (233 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (6 ) (11 ) Cash provided by (used for) investing activities 79 (242 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (12 ) (16 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) (57 ) Repurchases of common stock, net (87 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 21 18 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (156 ) (143 ) Cash (used for) financing activities (601 ) (301 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) (5 ) Increase in cash and cash equivalents 476 99 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 877 $ 335





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX %

Nine Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX %

2024 2023 2024 2023 Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 600 $ 599 —% (1%) $ 1,785 $ 1,882 (5%) (5%) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 620 658 (6%) (2%) 1,866 1,991 (6%) (7%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 548 599 (9%) (8%) 1,644 1,811 (9%) (9%) All Other (d) 102 177 (42%) (42%) 335 555 (40%) (38%) Total Net Sales $ 1,870 $ 2,033 (8%) (7%) $ 5,630 $ 6,239 (10%) (9%) Operating Income (loss): Texture & Healthful Solutions $ 96 $ 86 12% 12% $ 256 $ 318 (19%) (19%) Food & Industrial Ingredients - LATAM 131 104 26% 27% 362 327 11% 9% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 99 79 25% 25% 291 251 16% 16% All Other (4 ) (1 ) N/M N/M (18 ) (6 ) N/M N/M Corporate (40 ) (49 ) 18% 18% (123 ) (124 ) 1% 1% Sub-total 282 219 29% 29% 768 766 —% —% Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (12 ) — Other matters – 4 (9 ) (1 ) Impairment charges (8 ) (10 ) (26 ) (10 ) Total Operating Income $ 268 $ 213 26% 26% $ 721 $ 755 (5%) (5%)

(a) 2024년 3분기와 2023년 3분기 부문 간 순매출 1100만 달러와 2600만 달러, 2024년과 2023년 9월 30일까지 연간 누계 4200만 달러와 8400만 달러.

(b) 2024년 3분기와 2023년 3분기에 1300만달러와 700만달러, 2024년과 2023년 9월 30일까지 연간 누계 3300만달러와 2600만달러의 부문 간 매출 순액.

(c) 2024년 3분기와 2023년 3분기 부문 간 매출 순액은 1900만달러와 2200만달러, 2024년과 2023년 9월 30일까지 연간 누계 매출 순액은 7000만달러와 7200만달러

(d) 2024년 3분기와 2023년 3분기에 400만 달러와 100만 달러, 2024년과 2023년 9월 30일까지 연간 누계 1100만 달러와 800만 달러의 세그먼트 간 매출 순액

II. 비일반회계기준 정보

미국 일반회계원칙(“GAAP”)에 따라 작성된 연결 재무 실적을 보완하기 위해 구조조정 및 재분할 비용, 사업 매각 순이익, 손상차손, 멕시코 세금 항목 및 기타 특정 항목 등 특정 GAAP 항목이 제외된 비GAAP 과거 재무 지표가 사용된다. 이러한 비일반회계기준 재무 척도를 언급할 때는 일반적으로 '조정'이라는 용어를 사용한다.

경영진은 전략적 의사 결정, 미래 결과 예측 및 현재 성과 평가를 위해 내부적으로 비일반회계기준 재무 지표를 사용한다. 경영진은 비일반회계기준 재무지표를 공개함으로써 투자자들에게 제시된 기간 동안의 회사 운영 실적과 추세를 보다 의미 있고 일관성 있게 비교할 수 있는 정보를 제공하고자 한다. 이러한 비일반회계기준 재무 척도는 일반회계기준에 따라 제시된 결과와 함께 사용되며, 일반회계기준 결과와 함께 볼 때 비즈니스에 영향을 미치는 요인과 추세를 보다 완벽하게 이해할 수 있는 회사 운영의 측면을 추가로 반영하게 된다. 예상 재무 척도는 시기, 효과 및/또는 중요성을 알 수 없기 때문에 본질적으로 예측 및 추정하기 어려운 특정 미래 비용, 비용 및/또는 이익을 반영하지 않을 수 있다. 일반적으로 비일반회계기준 조정은 조정된 재무 측정치에 대해 이루어지며, 이는 조정된 재무 측정치를 예측하는 능력에 대한 경영진의 신뢰도를 GAAP 재무 측정치를 예측하는 능력보다 높이게 된다. 비일반회계기준 예상치를 포함한 이러한 비일반회계기준 측정치는 GAAP에 따라 계산된 해당 측정치를 대체하거나 우월한 것이 아니라 이를 보완하는 것으로 간주해야 한다.

비일반회계기준 재무지표는 GAAP에 따라 작성되지 않았기에, 회사의 비일반회계기준 정보는 다른 회사에서 제시하는 유사한 제목의 지표와 반드시 비교할 수 있는 것은 아니다. 각 비일반회계기준 재무지표와 가장 비교 가능한 일반회계기준 재무지표의 조정은 아래 표에 나와 있다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2024 Three Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 158 $ 2.36 $ 552 $ 8.29 $ 512 $ 7.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 — — 9 0.14 — — Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) — — (86 ) (1.29 ) — — Other matters (iii) — — (3 ) (0.05 ) 7 0.11 1 0.01 Impairment charges (iv) 6 0.08 7 0.10 28 0.41 7 0.10 Tax item - Mexico (v) 8 0.12 (1 ) (0.01 ) 12 0.18 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) 10 0.15 (5 ) (0.07 ) 12 0.18 (5 ) (0.07 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 156 $ 2.33 $ 534 $ 8.02 $ 500 $ 7.45

순이익과 EPS는 반올림으로 인해 합산 또는 재계산되지 않을 수 있다.

주석

(i) 2024년 9월 30일로 끝나는 3분기 및 9개월 동안에 걸쳐 주로 조직 구조조정 활동 및 2024년 1월 1일부로 시행된 사업 재분할과 관련된 세전 구조조정 비용 600만 달러와 1200만 달러가 발생하였다.

(ii) 2024년 9월 30일로 끝나는 3개월과 9개월 동안 한국 사업 매각으로 800만 달러와 9000만 달러의 세전 이익이 발생했다.

(iii) 2024년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안 미국 창고에서 발생한 토네이도 피해로 인해 세전 900만 달러의 비용이 발생했다. 2023년 9월 30일 마감된 9개월 동안에는 주로 미국 기반 작업 중단의 영향과 관련된 세전 비용 500만 달러가 발생했으며, 이는 2023년 9월 30일 마감된 3개월 동안 기록된 400만 달러의 보험금 회수액으로 부분적으로 상쇄되었다.

(iv) 2024년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안 세전 손상 비용 2600만 달러를 기록했으며, 여기에는 2024년 9월 30일로 끝나는 3개월 동안 영국 내 제조 운영과 관련된 자산, 플랜트 및 장비에 대한 세전 손상 비용 800만 달러와 2024년 2분기 주로 지분법 투자에 대한 세전 손상 비용 1800만 달러가 포함되었다. 2023년 9월 30일로 끝나는 3개월 및 9개월 동안 지분법 투자에 대한 세전 손상차손 1,000만 달러가 발생했다.

(v) 2024년 9월 30일로 끝나는 3분기와 9개월 동안 800만 달러와 1200만 달러의 세금 충당금과 2023년 9월 30일로 끝나는 3분기와 9개월 동안 100만 달러와 1500만 달러의 세금 혜택은 미국 달러 대비 멕시코 페소화의 움직임과 해당 기간 동안 멕시코 재무제표의 재측정에 미치는 영향으로 인해 기록되었다.

(vi) 2024년 9월 30일로 끝나는 3개월 동안, 당사는 위의 비일반회계기준 조정으로 인한 전년도 세금 항목에서의 우발적 상황과 세금의 영향을 공식적으로 인식하고 이를 반영하였다. 이는 과세 대상인 특정 브라질 현지 인센티브에 대해 이전에 인식한 세금 혜택에 대한 이자 및 미국 세금 환수액의 환입으로 부분적으로 상쇄되었다. 2024년 9월 30일로 끝나는 9개월 동안, 당사는 전년도 세금 우발 상황, 미국 세금 환수로 인한 영향 및 상기 비일반회계기준 조정의 세금 영향을 인식하였으며, 이는 과세 대상이었던 특정 브라질 현지 인센티브에 대해 이전에 인식한 세금 혜택에 대한 이자와 부분적으로 상쇄되었다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 268 $ 213 $ 721 $ 755 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 — 12 — Other matters (iii) — (4 ) 9 1 Impairment charges (iv) 8 10 26 10 Non-GAAP adjusted operating income $ 282 $ 219 $ 768 $ 766

Ingredion에 귀속되는 GAAP 순이익 및 희석주당순이익과 Ingredion에 귀속되는 비GAAP 조정 순이익 및 조정 희석주당순이익의 조정에 포함된 주석 (i) ~ (iv)를 참조하면 된다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8 % $ 779 $ 222 28.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Other matters (iii) — — 9 2 Impairment charges (iv) 8 2 26 (2 ) Tax item - Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9 % $ 736 $ 197 26.8 %





Three Months Ended September 30, 2023 Nine Months Ended September 30, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Adjustments: Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Impairment charges (iv) 10 3 10 3 Tax item - Mexico (v) — 1 — 15 Other tax matters (vi) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

주석 (i)부터 (vi)까지는 Ingredion에 귀속되는 GAAP 순이익 및 희석주당순이익과 Ingredion에 귀속되는 비GAAP 조정 순이익 및 조정 희석주당순이익의 조정에 포함된 주석 (i)부터 (vi)를 참조하면 된다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.60 $ 10.90 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.15 0.15 Net gain on sale of business (ii) (1.29 ) (1.29 ) Other matters (iii) 0.12 0.12 Impairment charges (iv) 0.41 0.41 Tax item - Mexico (v) 0.18 0.18 Other tax matters (vi) 0.18 0.18 Adjusted EPS $ 10.35 $ 10.65

주석 (i)부터 (vi)까지는 Ingredion에 귀속되는 GAAP 순이익 및 희석주당순이익과 Ingredion에 귀속되는 비GAAP 조정 순이익 및 조정 희석주당순이익의 조정에 포함된 주석 (i)부터 (vi)를 참조하면 된다.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited) Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 28.0 % 29.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 2.2 % 2.2 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (1.3 %) (1.3 %) Other tax matters (vi) (1.3 %) (1.3 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

주석 (i)부터 (vi)까지는 Ingredion에 귀속되는 GAAP 순이익 및 희석주당순이익과 Ingredion에 귀속되는 비GAAP 조정 순이익 및 조정 희석주당순이익의 조정에 포함된 주석 (i)부터 (vi)를 참조하면 된다.

