El KFSHRC implanta una tecnología avanzada para el examen de tejidos cancerosos en un solo paso

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) de Madinah ha implantado con éxito una novedosa tecnología: el procesamiento de tejidos de gran formato (Supa Mega Block). Esta tecnología acelera el examen de los tejidos cancerosos tras la extirpación, lo que garantiza la escisión completa de todas las zonas afectadas en un solo paso. Este proceso permite ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar la experiencia del paciente, lo que convierte al KFSHRC-Madinah en el primer centro médico de Arabia Saudí en adoptar esta avanzada tecnología.

Esta tecnología permite a los patólogos escanear exhaustivamente los tejidos extirpados para evaluar el patrón y la cantidad de cáncer, identificando con precisión los límites de las zonas afectadas por el cáncer y asegurándose de que los márgenes del tejido están libres de células cancerosas. Esto confirma el éxito del procedimiento médico, eliminando la necesidad de intervenciones adicionales.

Además, la tecnología agiliza el proceso de cotejo de las imágenes radiológicas con las muestras anatómicas, que anteriormente implicaba múltiples etapas y numerosos portaobjetos de laboratorio debido al pequeño tamaño del tejido examinado por los métodos tradicionales. Sin embargo, el procesamiento de tejidos de gran formato permite a los especialistas examinar cuatro veces más cantidad de tejido en una sola prueba, lo que mejora significativamente la precisión y la eficacia del diagnóstico.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de World’s Best Smart Hospitals para 2025.

Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b332d6a3-3ce1-426d-a89b-149bf0dce514

