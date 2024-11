Bitget רושמת את Swell (SWELL) ב-Launchpool, Poolx ו-Spot עם 23,440,000 אסימונים כפרסים

ויקטוריה, סיישל, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , ורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על הרישום של אסימוני SWELL בפלטפורמה שלה המכסים מגוון מוצרים כגון Launchpool, Poolx ומסחר ב-Spot. מהלך זה מספק למשתמשים זכאים לזכות בפרסים ממאגר כולל של 23,440,000 אסימוני SWELL. היוזמה הראשונה היא קמפיין ב-Launchpool המאפשר למשתמשים לנעול את BGB ו-USDT לשיתוף במאגר של 19,500,000 אסימוני SWELL. אירוע בלעדי זה יהיה זמין מ-7 בנובמבר 2024, בשעה 10:00 UTC, עד 14 בנובמבר 2024, בשעה 10:00 UTC, מה שיאפשר למשתמשים להשתתף באקו סיסטם ההולך וצומח של ה-Ethereum באמצעות פרוטוקולי ההימור המתקדמים של Swell.

באירוע ה-Poolx של SWELL יוקצו 1,800,000 אסימונים, והמשתמשים יוכלו להמר על האסימונים שלהם כדי לכרות יותר. בנוסף, מאורגן קידום ב-Candybomb שבו 2,000,000 אסימוני SWELL יחולקו למשתמשים בהתאם לפעילויות המסחר שלהם.

Swell, שתוכנן כשכבת תשואה מחדש עבור Ethereum, מציג מגוון של אפשרויות החזקה גמישות ועיבוד מחדש שמותאמות למימון מבוזר (DeFi). כראשון לספק יכולת למהלכי רולאפ בשילוב של Layer 2 באופן ורטיקאלי, Swell שואף לשפר את ההחזר למשתמשים ואת יעילות ההימור ברשת Ethereum. במרץ 2022, Swell Network גייסה 3.75 מיליון דולר בסבב הראשוני בהובלת Framework Ventures, עם תמיכה מ-IOSG Ventures ו-Maven 11 Capital.

Swell חשפה את כלכלת האסימון המקורי שלה, SWELL, ב-9 באוקטובר 2024. ההיצע הכולל של SWELL יהיה 10 מיליארד אסימונים, כאשר 8.5% הוקצו לקהילה. האסימון SWELL ישרת שלוש מטרות עיקריות: יכולת משילות עבור Swell DAO, עיבוד מחדש עבור אבטחת יישומי ותשתית Swell L2 ותשלום עמלות הגז ברשת.

אם נחזור ל-Launchpool, הוא מציע שני מאגרים נפרדים ונעולים. המאגר הראשי, עם הקצאה כוללת של 16,000,000 SWELL, פתוח למשתמשים שנועלים BGB, האסימון המקורי של Bitget. מענקים יחולקו מדי שעה על סמך הכמות הנעולה של כל משתתף, מה שמבטיח שהמשתמשים יקבלו תגמולים בהתאם למחויבות שלהם במאגר. המאגר המשני, שמיועד במיוחד עבור משתמשים חדשים שהצטרפו לאחר ה-5 בנובמבר 2024, מציע נתח של 3,500,000 SWELL עבור אלו שנועלים את ה-USDT שלהם. עם מגבלת נעילה מרבית של 2.000 USDT ודרישה מזערית ל-5 USDT,מאגר זה מספק נקודת כניסה נגישה למצטרפים חדשים לפלטפורמה.

פלטפורמת Launchpool של Bitget משתמשת במערכת מענקים יעילה, ומפיצה אסימונים מדי שעה למשתמשים המשתתפים. גישה זו מאפשרת למשתתפים לראות במהירות תשואות מהנכסים הנעולים שלהם, בעוד ששווקי Poolx ו-Spot מיועדים יותר לסוחרים מקצועיים, והם מסייעים להרוויח תגמולים עבור אסימונים קיימים.

כדי לדעת יותר על אסימוני SWELL, בקרו ב- Launchpool של Bitget ו- לקידום ב-Poolx/Spot בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים האולימפיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (lkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.





למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי.

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6fc066f-9306-4055-928b-d1ef1f47d69d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.