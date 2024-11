坐落于荷兰村的新加坡锦禧服务式公寓，带领宾客深入体验时尚都市生活方式和地道狮城魅力风情

精心设计的双卧室豪华公寓起居室 可供宾客畅游健身的屋顶泳池

SINGAPORE, SINGAPORE, November 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- 远东酒店集团隆重推出其首家隶属于锦禧品牌的服务式公寓 — 新加坡锦禧服务式公寓。该服务式公寓于 2024 年 10 月 1 日盛大开幕,坐拥市中心的便利设施和便捷交通,是全球旅客体验地道狮城生活方式的理想下榻之选。

锦禧品牌以打造久经考验的卓越体验而享负盛名。锦禧视每一位宾客为与众不同的独立个体,尊重每一个人的独特需求、喜好和癖习。品牌以超越期望为服务理念,致力于为不拘一格的旅客精心 策划个性化体验 , 为其提供一个深度交流 、展示自我的场所 — 这体现了 "Be Yourself At Quincy" 在锦禧成就真正的自己”的品牌核心。

锦禧服务式公寓坐落于荷兰村这个高端社区,距离市中心仅有十分钟车程之遥。它毗邻多个商务中心,如以高科技和创新著称的 one-north(纬壹科技城)和 Buona Vista 波娜维斯达,交通十分便捷。

锦禧服务式公寓毗连鳞次栉比的本土食肆、高级餐厅、时尚精品店以及多元化娱乐场所,可谓是外来旅客和当地居民的绝佳下榻场所。

据远东酒店集团观察,独自出行的商务旅客越来越趋向于长期住宿,在 2022 年 8 月至 2024 年 7 月期间,超过六天的住宿预订量同比增长了 12%。为了迎合这一市场趋向,锦禧服务式公寓推出了设施齐全且配有独立浴室的豪华公寓。这是集团首次在服务式公寓里作此尝试,旨在满足都市专业人士的需求。旅客将能够以实惠的价格入住这类豪华公寓,尽享舒适与便利,同时体验卓越的设施设备和优越的地理位置。

锦禧服务式公寓设有一系列空间宽敞的单卧室豪华公寓、双卧室高级公寓和双卧室豪华公寓,并提供宠物友好房型选择。

每一间公寓都兼备最大限度的舒适性和空间感,配有精心布置的起居区和高雅实用的家具,能够满足单身人士、夫妻情侣或外派雇员及其家人的独特需求。这些公寓可提供充裕的私人空间和共享区域,旨在为宾客打造舒适而时尚的住宿体验。

旅客在抵达前便可通过电子邮件或 WhatsApp 联系 Quincy Qurator,轻松收获个性化宾客体验。博闻强识的Quincy Qurator 能够提供各种内幕贴士和专属体验,以帮助旅客定制个性化住宿行程,亦可提前了解其个人喜好或特殊要求。

抵达锦禧服务式公寓二楼接待 The Living Room “大厅” 后,宾客可品尝不同口味的锦禧迎宾果汁和领取一份 Quincy Qurate 邻里指南。这份指南提供了三条相辅相成的游览路线,分别是Chill “悠闲自得” 、 Style “独具一格” 和 Wow “奇艳锦程”,旨在满足不同个性和喜好。无论是探索文化还是品味生活,亦或是体验刺激,锦禧服务式公寓致力于满足每一位宾客的不同需求。

Quincy Qurate “邻里指南” 由 Quincy Qurators 精心策划而成,旨在带领宾客窥探荷兰村这个活力社区的地道狮城生活方式,同时提供一系列合作商家专属折扣优惠。此外,宾客在办理入住时可享拍立得礼遇,将自己在锦禧服务式公寓的美好瞬间定格下来。

宾客可获赠一个 See You at Quincy Kit “相约锦禧礼盒”,内含一副可折叠锦禧墨镜、一个可折叠水瓶以及一个多功能网袋,轻松前去发掘新加坡的无限魅力。此外,宾客额外支付 200 新元还可得到一个精心准备的 Adventure Day Kit “探索无忧礼袋”,内含一份指南和一个拍立得相机和相纸。

锦禧服务式公寓旨在促进互动联系和社区氛围,全力打造迎合不同宾客独特个性的时尚社交空间。宾客可在露天座席区、景观露台以及其他精心设计的区域尽情放松或与志同道合者谈天论地。无论是安静独处还是交朋会友,锦禧服务式公寓都可提供理想场地,助力宾客 “在锦禧成就真正 的自己”。

宾客可随心探索Quincy Connect “乐聚锦禧” 社交场所,其中包括商务休闲皆可、独处欢聚咸宜的 The Living Room “大厅” 和兼备社交驿站功能的 The Laundry Room “助洗衣房”。

20 米 Rooftop Pool “屋顶泳池” 和 Barbecue Pavilion “露天烧烤台” 是宾客在结束忙碌的一天 后尽享夜间派对或休闲活动的理想场地。为了迎合专业人士和活力家庭的繁忙行程,锦禧服务式公寓配有一系列 24 小时设施与服务,例如 Munchies Bar “零食吧”、The Fitness Room “健身房” 以及 Guest Services “宾客服务台” 等。免费的 Grab-and-Go Breakfast “平日外带早餐” 服务则备受商务及休闲旅客的喜爱。

锦禧服务式公寓将现代奢华与荷兰村的波西米亚风情融为一体,旨在与周围的城市环境无缝相接,与荷兰村的低层店屋自然结合,同时提供迷人的高层景观。可持续性也是该服务式公寓的一大设计焦点,其环保特色包括所有房间均提供过滤水、节水型配件以及有利于降低城市热岛效应的大面积绿化。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.