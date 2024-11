Supremex annonce des résultats pour le T3 2024 et son intention de procéder à la cession-bail de deux propriétés en plus d’augmenter le dividende trimestriel de 25 %

MONTRÉAL, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024. La Société tiendra un appel conférence pour discuter de ses résultats, demain à 8 h 30 (heure de l’Est).

Faits saillants du rendement financier du troisième trimestre et évènements récents

Ventes totales atteignant 69,4 millions $, en ligne avec les ventes de 69,8 millions $ enregistrées au troisième trimestre de 2023.

Ventes tirées du secteur des enveloppes atteignant 47,5 millions $, en baisse de 3,7 % comparativement aux ventes de 49,3 millions $ enregistrées au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Ventes tirées du secteur des emballages et des produits spécialisés atteignant 21,9 millions $, en hausse de 6,7 % comparativement aux ventes de 20,5 millions $ enregistrées au cours de la même période de l'exercice précédent.

Dépréciation des actifs sans effet sur la trésorerie de 23,3 millions $, principalement pour le goodwill du secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés.

Perte nette de 23,0 millions $, comparativement au résultat net de 5,0 millions $ enregistré au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Perte nette par action de 0,92 $, comparativement au résultat net par action de 0,19 $ enregistré au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent.

BAIIA ajusté 1 de 7,9 millions $, soit 11,4 % des ventes, comparativement au BAIIA ajusté de 11,7 millions $, soit 16,8 % des ventes, enregistré au troisième trimestre de l'exercice précédent. Sur cet écart de 3,8 $ millions, 1,5 $ million est imputable à l’évaluation trimestrielle des UAD/UAR.

de 7,9 millions $, soit 11,4 % des ventes, comparativement au BAIIA ajusté de 11,7 millions $, soit 16,8 % des ventes, enregistré au troisième trimestre de l'exercice précédent. Sur cet écart de 3,8 $ millions, 1,5 $ million est imputable à l’évaluation trimestrielle des UAD/UAR. Flux de trésorerie disponibles 1 demeure solide à 7,4 millions $, comparativement à 11,6 millions $ au troisième trimestre de l'exercice précédent.

demeure solide à 7,4 millions $, comparativement à 11,6 millions $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. La Société annonce son intention de procéder à une opération de cession-bail portant sur deux propriétés avec une valeur comptable de 9 $ millions et d'une valeur estimée de 57 $ millions.

Le 6 novembre 2024, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, ce qui représente une augmentation de 25 % comparativement au montant versé précédemment, payable le 20 décembre 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2024.

Périodes de trois mois

closes le 30 septembre Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre 2024 2023 2024 2023 États des résultats Ventes 69 355 69 798 211 960 229 886 (Perte) résultat d’exploitation (22 569 ) 8 164 (12 901 ) 27 006 BAIIA ajusté(1) 7 933 11 730 27 414 40 133 Marge de BAIIA ajusté(1) 11,4 % 16,8 % 12,9 % 17,5 % (Perte nette) résultat net (23 038 ) 5 001 (17 562 ) 16 610 (Perte nette) résultat net de base et dilué(e) par action (0,92 ) 0,19 (0,70 ) 0,64 Résultat net ajusté(1) 1 044 4 049 6 663 16 099 Résultat net ajusté par action(1) 0,04 0,16 0,27 0,62 Flux de trésorerie Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 7 568 11 538 22 886 29 085 Flux de trésorerie disponibles(1) 7 369 11 646 23 022 24 857





(1) Mesures ou ratios financiers non conformes aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités. Se reporter à la section sur les mesures financières non conformes aux IFRS pour les définitions et les rapprochements.

« La performance opérationnelle de Supremex au troisième trimestre a été stimulée par l'augmentation du volume des enveloppes et l'amélioration des marchés de l'emballage, et bien que la rentabilité ait été affectée par environ 1,9 $ millions d’éléments non opérationnels, elle demeure inférieure à son véritable potentiel », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Comme prévu, les volumes d'enveloppes continuent de s’améliorer par rapport aux creux de 2023, et les carnets de commandes sont plus solides. Cependant, le marché continue de restituer une partie des gains de prix réalisés en 2022 et la rentabilité a également été affectée par l'effet temporaire de notre consolidation dans la région du Grand Toronto, qui devrait produire d'importants avantages à l'avenir. Dans le secteur de l'emballage, les ventes pour l'exécution des commandes en ligne sont restées solides et les canaux soumis à la demande discrétionnaire des consommateurs se sont améliorés, tandis que l'augmentation de la rentabilité a reflété une plus grande efficacité grâce aux récentes initiatives de réduction des coûts et de productivité, ainsi que les avantages d'une meilleure absorption. De plus, avec un nouveau dirigeant à la tête de nos activités de carton pliant, nous sommes confiants dans notre capacité à tirer le meilleur parti de nos actifs de haute qualité, de notre clientèle de premier ordre et de nos employés dévoués. Sur la base d'un marché en amélioration progressive, de gains d'efficacité et de productivité, et de l'attente d'un gain substantiel sur l’opération de cession-bail, le conseil d’administration a décidé d’augmenter son dividende. »

Sommaire de la période de trois mois close le 30 septembre 2024

Ventes

Les ventes totales pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024 se sont établies à 69,4 millions $, ce qui représente une baisse de 0,4 million $, ou 0,6 %, comparativement aux ventes totales enregistrées au même trimestre de 2023.

Secteur Enveloppes

Les ventes d'enveloppes se sont établies à 47,5 millions $, ce qui représente une baisse de 1,8 million $, ou 3,7 %, comparativement aux ventes de 49,3 millions $ enregistrées au troisième trimestre de 2023. Cette variation reflète une baisse de 9,7 % des prix de vente moyens, comparativement au troisième trimestre de l'exercice précédent, qui est principalement attribuable à un portefeuille de produits et à une composition de la clientèle moins favorables pour les activités américaines. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de 6,6 % du nombre d'unités vendues, cette hausse étant le reflet d'une plus grande pénétration du marché américain, de l'apport généré par l'acquisition des actifs de Forest Envelope Group (« Forest Envelope ») et d'un effet de change favorable. Les ventes d'enveloppes représentaient 68,5 % des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 70,6 % pour la même période de l’exercice précédent.

Secteur Emballages et produits spécialisés

Les ventes d'emballages et de produits spécialisés se sont établies à 21,9 millions $, une augmentation de 6,7 % comparativement aux ventes de 20,5 millions $ enregistrées au même trimestre de 2023. Cette hausse est attribuable à une augmentation de la demande d'emballages destinés au commerce électronique, alors que la demande dans certains secteurs d'activité, plus étroitement reliée aux conditions économiques, s'est stabilisée comparativement à l'exercice précédent. Les ventes d'emballages et de produits spécialisés représentaient 31,5 % des ventes de la Société pour le trimestre, comparativement à 29,4 % pour la même période de l’exercice précédent.

BAIIA2 et BAIIA ajusté2

Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024, la Société a enregistré un BAIIA négatif de 17,5 millions $, comparativement à un BAIIA de 13,0 millions $ au troisième trimestre de 2023, principalement en raison de la charge de dépréciation des actifs décrite ci-dessous. Le BAIIA ajusté s’est établi à 7,9 millions $, comparativement à 11,7 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Cette diminution reflète la hausse des charges d'exploitation et des frais de vente et d'administration, dont environ 1,0 million $ correspond à des variations de la valeur de l’UAD et de l’UAR, ainsi qu’à une perte de conversion de devises. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 11,4 % des ventes, comparativement à 16,8 % pour le même trimestre de 2023.

Secteur Enveloppe

Le BAIIA ajusté s’est établi à 7,9 millions $, comparativement à 9,5 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. Cette baisse reflète principalement une diminution des prix de vente moyens en raison d'un portefeuille de produits et d'une composition de la clientèle moins favorables pour les activités américaines. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté, provenant du secteur des enveloppes, a atteint 16,7 %, comparativement à 19,3 % pour la même période de 2023.

Secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés

Le BAIIA ajusté s’est établi à 2,5 millions $, comparativement à 1,7 million $ pour le troisième trimestre de 2023. Cette augmentation s’explique principalement par les avantages obtenus découlant de la mise en œuvre des mesures d’optimisation annoncées en octobre 2023. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 11,3 %, comparativement à 8,4 % pour la même période de 2023.

Charges corporatives, recouvrements et autres charges non allouées

Les charges corporatives et autres charges non allouées se sont élevées à 2,5 millions $ au troisième trimestre de 2024, comparativement à un recouvrement de 0,5 million $ pour le troisième trimestre de 2023. Cette variation est principalement attribuable à un ajustement défavorable lié aux UAD et aux UAR enregistré au troisième trimestre de 2024, en raison des différentes fluctuations du cours des actions durant le trimestre comparativement à l'exercice précédent.

(Perte nette) résultat net, résultat net ajusté3, (perte nette) résultat net par action et résultat net ajusté par action3

La perte nette pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024 a atteint 23,0 millions $, soit une perte nette par action de 0,92 $, comparativement à un résultat net de 5,0 millions $, soit un résultat net par action de 0,19 $, pour le même trimestre de 2023.

Le résultat net ajusté pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024 a atteint 1,0 million $, soit un résultat net ajusté par action de 0,05 $, comparativement au résultat net ajusté de 4,0 millions $, soit un résultat net ajusté par action de 0,16 $, enregistré au même trimestre de l'exercice précédent.

Sommaire de la période de neuf mois close le 30 septembre 2024

Ventes

Les ventes totales pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 se sont établies à 212,0 millions $, ce qui représente une baisse de 17,9 millions $, ou 7,8 %, comparativement aux ventes totales enregistrées au même trimestre de 2023.

Secteur Enveloppe

Les ventes d'enveloppes se sont établies à 150,4 millions $, soit une baisse de 12,6 millions $, ou 7,7 %, comparativement aux ventes de 163,0 millions $ enregistrées pour la même période de 2023. Cette diminution est attribuable à une baisse de 5,9 % des prix de vente moyens comparativement à l'exercice précédent, qui reflète principalement un portefeuille de produits et une composition de la clientèle moins favorables pour les activités américaines, et à une diminution de 1,9 % du nombre d'unités vendues. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'apport généré par les actifs de Forest Envelope et par un effet de change favorable. Les ventes d'enveloppes représentaient 70,9 % des ventes de la Société pour les périodes de neuf mois closes le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2023.

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Les ventes d'emballages et de produits spécialisés se sont établies à 61,6 millions $, soit une baisse de 7,9 % comparativement aux ventes de 66,9 millions $ enregistrées pour la même période de 2023. Cette diminution, qui reflète une baisse de la demande dans certains secteurs d'activité, plus étroitement reliée aux conditions économiques, a été atténuée en partie par une hausse de la demande d'emballages destinés au commerce électronique. Les ventes d'emballages et de produits spécialisés représentaient 29,1 % des ventes de la Société pour les périodes de neuf mois closes le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2023.

BAIIA4 et BAIIA ajusté4

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, le BAIIA s’est établi à 1,8 million $, comparativement au BAIIA de 40,8 millions $ enregistré pour la même période de 2023, cette baisse résultant en partie d'une charge de dépréciation des actifs. Le BAIIA ajusté s’est établi à 27,4 millions $, soit une diminution comparativement au BAIIA ajusté de 40,1 millions $ enregistré pour la même période de l'exercice précédent. Cette baisse reflète une diminution des ventes et une augmentation des frais de vente et d'administration, ces facteurs ayant été contrebalancés en partie par une baisse des charges d'exploitation. La marge de BAIIA ajusté s'est établie à 12,9 % des ventes pour les neuf premiers mois de 2024, comparativement à 17,5 % pour la même période de 2023.

Secteur Enveloppe

Le BAIIA ajusté s’est établi à 26,8 millions $, soit une baisse comparativement au BAIIA ajusté de 36,4 millions $ enregistré pour les neuf premiers mois de 2023. Cette baisse reflète une diminution des ventes liée à une baisse des prix de vente moyens ainsi que l'effet d'un plus faible volume de ventes sur l'absorption des frais fixes. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des enveloppes a atteint 17,9 %, comparativement à 22,4 % pour la même période de 2023.

Secteur Emballage et Produits spécialisés

Le BAIIA ajusté s’est établi à 6,4 millions $, comparativement à 7,2 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023. Cette diminution résulte d'une baisse de la demande dans certains secteurs d'activité, plus étroitement reliée aux conditions économiques, durant la première moitié de l'exercice. Cette baisse a eu une incidence sur l'absorption des frais fixes, mais elle a été contrebalancée en partie par les avantages obtenus découlant de la mise en œuvre des mesures d'optimisation annoncées en octobre 2023. Exprimé en pourcentage des ventes sectorielles, le BAIIA ajusté provenant du secteur des emballages et des produits spécialisés a atteint 10,4 %, comparativement à 10,8 % pour la même période de 2023.

Charges corporatives et autres charges non allouées

Les charges corporatives et les charges non allouées se sont élevées à 5,8 millions $, comparativement à 3,5 millions $ pour les neuf premiers mois de 2023. Cette augmentation reflète principalement un ajustement défavorable lié aux UAD et aux UAR, en raison des différentes fluctuations du cours des actions en 2024 comparativement à l'exercice précédent.

(Perte nette) résultat net, résultat net ajusté4, (perte nette) résultat net par action et résultat net ajusté par action4

La perte nette pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 a atteint 17,6 millions $, soit une perte nette par action de 0,70 $, comparativement à un résultat net de 16,6 millions $, soit un résultat net par action de 0,64 $, pour la même période de 2023.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, le résultat net ajusté a atteint 6,7 millions $, soit un résultat net ajusté par action de 0,27 $, comparativement à 16,1 millions $, soit un résultat net ajusté par action de 0,62 $, pour la même période de 2023.

Trésorerie et sources de financement

Flux de trésorerie

Des flux de trésorerie nets de 7,6 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2024, comparativement à 11,5 millions $ pour la même période de 2023. Cette diminution est attribuable à une baisse de la rentabilité au troisième trimestre comparativement à la même période de 2023, mais elle a été contrebalancée en partie par la génération de flux de trésorerie plus élevés par le fonds de roulement.

Des flux de trésorerie nets de 22,9 millions $ ont été générés par les activités d’exploitation au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, comparativement à 29,1 millions $ pour la même période de 2023. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse de la rentabilité, mais elle a été contrebalancée en partie par la génération de flux de trésorerie plus élevés par le fonds de roulement, par opposition aux besoins en fonds de roulement lors de l'exercice précédent.

Pour le troisième trimestre de 2024, les flux de trésorerie disponibles totalisaient 7,4 millions $, comparativement à 11,6 millions $ pour la même période de l'exercice précédent. Cette diminution correspond essentiellement à la variation des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie disponibles5 totalisaient 23,0 millions $, comparativement à 24,9 millions $ pour la même période de 2023. Cette diminution, qui est principalement attribuable à une diminution des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, a été atténuée en partie par la cession nette d'immobilisations corporelles en 2024, contrairement à un ajout net d'immobilisations corporelles lors de l'exercice précédent.

Dette et effet de levier

La dette totale de la Société a diminué à 49,6 millions $ au 30 septembre 2024, comparativement à 56,8 millions $ au 31 décembre 2023. La variation est essentiellement attribuable au remboursement de la dette résultant de la génération de flux de trésorerie disponibles.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPR »)

Au cours des périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2024, la Société a racheté 295 000 et 1 106 400 actions ordinaires aux fins d’annulation dans le cours normal des activités de l’OPR pour une contrepartie de 1,2 million $ et 4,5 millions $, respectivement.

Déclaration d’un dividende

Le 6 novembre 2024, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, ce qui représente une augmentation de 25 % comparativement au montant versé précédemment, payable le 20 décembre 2024, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 5 décembre 2024. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Perspectives

La demande pour les produits de l'entreprise revient graduellement à ses niveaux historiques, bien que la reprise du marché prenne plus de temps que prévu. Alors que la Société poursuit son expansion sur le vaste marché fragmenté des enveloppes aux États-Unis, Supremex sera de plus en plus soumise aux pressions concurrentielles, mais elle comptera sur sa solide réputation et sa portée géographique pour stimuler les ventes, tout en s’efforçant d’exercer un contrôle proactif de ses dépenses.

La Société continue de se concentrer sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, de la productivité et de l'utilisation de la capacité dans l'ensemble de son réseau, ainsi que sur l'exploitation de toutes les synergies de ventes et de coûts provenant des récentes acquisitions d'entreprises. À cet égard, les initiatives annoncées en juillet 2024 pour le secteur de l'enveloppe devraient se traduire par des économies annuelles de plus de 2,0 millions $, une fois que toutes ces mesures auront été mises en place, tandis que les initiatives annoncées en octobre 2023 pour le secteur de l'emballage et des produits spécialisés devraient se traduire par des économies annuelles d'environ 1,5 million $ une fois que toutes ces mesures auront été mises en œuvre.

En ce qui concerne le déploiement de capitaux, Supremex continuera de rechercher des acquisitions stratégiques, principalement dans le secteur des produits d'emballage et des produits spécialisés, tout en continuant de remettre sélectivement du capital à ses actionnaires.

Le 7 novembre 2024 – Téléconférence pour discuter des résultats du troisième trimestre :

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats de la Société pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024 aura lieu le jeudi 7 novembre 2024, à 8 h 30 heures (heure de l’Est).

La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais. Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct, veuillez appeler les numéros suivants. Nous suggérons aux participants d'appeler au moins 5 minutes avant l'heure de début prévue.

Participants locaux (Vancouver) et participants internationaux :

Participants de l’Amérique du Nord : 647 484-8814 1 844 763-8274

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société dans la section Investisseurs sous Webdiffusion Pour écouter un enregistrement de la conférence téléphonique, veuillez composer sans frais le 1 855-669-9658 ou 412-317-0088 et composer le code 9000033. L’enregistrement sera disponible jusqu’au jeudi 14 novembre 2024.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Les mesures financières non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés et ne doivent pas être considérées comme des alternatives aux mesures de la performance financière préparées conformément aux IFRS. La direction considère ces indicateurs comme des informations pouvant aider les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Société et permettre une meilleure comparabilité des résultats d’une période à l’autre.

Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies comme suit :

Mesure non conforme aux IFRS Définition BAIIA Le BAIIA représente le résultat avant frais de financement nets, impôt sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre de droits d’utilisation et des immobilisations incorporelles.



La Société utilise le BAIIA pour évaluer son rendement. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société. BAIIA ajusté Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA qu'on a ajusté pour en retirer les éléments significatifs qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. Ces éléments significatifs incluent le cas échéant, mais sans s’y limiter, la charge de dépréciation des actifs, les dépenses de restructuration, l’ajustement de valeur des stocks acquis et les frais liés à l'acquisition d'entreprises.



La Société utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses activités, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats d’exploitation de la Société et qu'elle augmente la transparence et la clarté des principaux résultats de la Société. Cette mesure permet aussi aux utilisateurs de mieux évaluer la rentabilité opérationnelle de la Société comparativement aux exercices précédents. Marge du BAIIA ajusté La marge du BAIIA ajusté est un ratio exprimé en pourcentage et calculé en divisant le BAIIA ajusté par les ventes.



La Société utilise la marge du BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société. La direction estime que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et les tendances connexes. Résultat net ajusté Le résultat net ajusté correspond au résultat net dont les éléments significatifs énumérés dans la définition susmentionnée du BAIIA ajusté ont été retirés, net d'impôts.



La Société utilise le résultat net ajusté pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, et/ou ne reflètent pas les dépenses d’exploitation de la Société et ne sont pas indicatifs de la performance opérationnelle de base de la Société, net d'impôts. La direction croit que cette mesure non conforme aux IFRS fournit aux utilisateurs une autre façon d'évaluer les résultats de la Société, sans l'effet des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités ou qui ne reflètent pas la performance opérationnelle, ce qui est très utile pour évaluer les activités courantes et les tendances actuelles du rendement de la Société. La direction croit également que cette mesure non conforme aux IFRS permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats de la Société et d'en améliorer la comparabilité d'une période à l'autre. Résultat net ajusté par action Le résultat net ajusté par action représente le résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période concernée.



La Société utilise le résultat net ajusté par action pour évaluer le rendement et la rentabilité de la Société, à l'exclusion des éléments qui ne font pas partie du cours normal des activités, net d’impôts, sur une base par action. Flux de trésorerie disponibles Cette mesure correspond aux flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation selon les états consolidés des flux de trésorerie, desquels ont été déduits les ajouts d'immobilisations corporelles et incorporelles, nets de cessions.



La direction considère que les flux de trésorerie disponibles sont un bon indicateur de la santé financière et du rendement opérationnel de la Société, parce qu'ils indiquent le montant des liquidités disponibles pour gérer la croissance, pour rembourser la dette et pour réinvestir dans la Société. La direction considère que cette mesure utile offre aux investisseurs une perspective sur la capacité de la Société à générer des liquidités, après avoir effectué les dépenses en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités de la Société et la création de valeur à long terme. Dette nette La dette nette représente la dette totale de la Société, déduction faite des frais de financement reportés et de la trésorerie.

La Société utilise la dette nette comme un indicateur du niveau d'endettement et du levier financier de la Société, puisqu'elle représente le montant de la dette qui n'est pas couvert par les liquidités disponibles. La direction pense que les investisseurs pourraient tirer parti de l’utilisation de la dette nette pour déterminer le levier financier d'une entreprise. Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté représente la dette nette divisée par le BAIIA ajusté des douze derniers mois (« DDM »).

La direction utilise ce ratio pour surveiller le levier financier de la Société et elle estime que certains investisseurs se servent de ce ratio comme une mesure du levier financier.





Les tableaux suivants présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS :

Rapprochement (de la perte nette) du résultat net au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars, à l’exception des marges) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre 2024 2023 2024 2023 (Perte nette) résultat net (23 038 ) 5 001 (17 562 ) 16 610 Impôt sur le résultat (801 ) 1 815 983 6 070 Frais de financement nets 1 270 1 348 3 678 4 326 Amortissement des immobilisations corporelles 1 755 1 839 5 118 5 108 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 1 575 1 361 4 407 4 087 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 777 1 666 5 202 4 636 BAIIA (17 462 ) 13 030 1 826 40 837 Subventions liées à la COVID — (1 456 ) — (1 456 ) Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise (6 ) 9 105 272 Dépréciation des actifs 23 337 — 23 412 — Dépenses de restructuration 2 064 147 2 125 402 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais d’une

acquisition d’entreprise — — (54 ) 78 BAIIA ajusté 7 933 11 730 27 414 40 133 Marge de BAIIA ajusté (%) 11,4 % 16,8 % 12,9 % 17,5 %





Rapprochement (de la perte nette) du résultat net au résultat net ajusté et (de la perte nette) du résultat net par action au résultat net ajusté par action

(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre 2024 2023 2024 2023 (Perte nette) résultat net (23 038 ) 5 001 (17 562 ) 16 610 Ajustements, net d’impôt Subventions liées à la COVID — (1 068 ) — (1 068 ) Frais d’acquisition liés aux acquisitions d’entreprise (5 ) 7 77 201 Dépréciation des actifs 22 560 — 22 616 — Dépenses de restructuration 1 527 109 1 572 297 Ajustement de valeur sur stocks acquis par le biais

d’une acquisition d’entreprise — — (40 ) 59 Résultat net ajusté 1 044 4 049 6 663 16 099 (Perte nette) résultat net par action (0,92 ) 0,19 (0,70 ) 0,64 Ajustements, net d’impôt, par action 0,97 (0,03 ) 0,97 (0,02 ) Résultat net ajusté par action 0,05 0,16 0,27 0,62





Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation aux flux de trésorerie disponibles

(en milliers de dollars) Périodes de trois mois

closes le 30 septembre Périodes de neuf mois

closes le 30 septembre 2024 2023 2024 2023 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 7 568 11 538 22 886 29 085 Acquisitions d’immobilisations corporelles (nettes des cessions) (189 ) 212 212 (4 085 ) Acquisitions d’immobilisations incorporelles (10 ) (104 ) (76 ) (143 ) Flux de trésorerie disponibles 7 369 11 646 23 022 24 857





Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les flux de trésorerie disponibles, la dette nette, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté6, les dépenses en immobilisations, les versements de dividendes et le rendement futur de Supremex ainsi que des énoncés ou des informations semblables sur les circonstances, les attentes, le rendement et les résultats futurs prévus. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l’intention de, s’attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs ou au rendement futur et reflètent les hypothèses, les attentes et les estimations actuelles de la direction à propos de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives et des occasions futures de l’entreprise, de la conjoncture économique canadienne et de la capacité de l’entreprise d’attirer et de conserver des clients. L’information prospective est fondée sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction ainsi que sur l’information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué de presse. Ces hypothèses, attentes et estimations sont abordées tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et dans la notice annuelle de la Société en date du 28 mars 2024. Supremex prévient que de telles hypothèses pourraient ne pas se réaliser et que les conditions économiques telles qu’une inflation accrue et des hausses importantes des taux d’intérêt des banques centrales, des ralentissements économiques ou des récessions pourraient rendre ces hypothèses, bien que jugées raisonnables au moment où elles ont été faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la diminution de la consommation d’enveloppes, la stratégie de croissance et de diversification, le personnel clé, la pénurie de main d’œuvre, les contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés, la cybersécurité et la protection des données, l’augmentation du coût des matières premières, la perturbations des activités, la dépendance et perte de relations avec les clients, l’augmentation de la concurrence, les cycles économiques, la fluctuation des taux de change, la fluctuation des taux d’intérêt, les risques de crédit liés aux créances clients, la disponibilité des capitaux, les inquiétudes concernant la protection de l’environnement, le risque éventuel de litige, l'absence de garantie de verser des dividendes et d’autres risques externes tels que les crises sanitaires mondiales et pandémies et l’inflation. Ces risques et ces incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et, dans la notice annuelle de la Société en date du 28 mars 2024, en particulier dans les "Facteurs de risque". Par conséquent, la Société ne peut garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indument à ces informations prospectives, sauf s’ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie plus de 900 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .

Personne -ressource : Stewart Emerson Martin Goulet, M.Sc., CFA Président & Chef de la direction MBC Capital Markets Advisors investors@supremex.com mgoulet@maisonbrison.com 514 595-0555, poste 2316 514 731-0000, poste 229

__________________

