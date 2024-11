VIVRI CELEBRA EN 5 PAÍSES DE EUROPA CON SUS 250 TOP LIVs

Una experiencia inolvidable a bordo del MSC Preziosa Un viaje extraordinario que combinó cultura, bienestar y diversión Los LIVs™ exploraron ciudades fascinantes: Hamburgo, Alemania; Ámsterdam, Holanda; Brujas, Bélgica; París, Francia; y Londres, Reino Unido

Más de 250 Líderes VIVRI (LIVs™) vivieron una experiencia inolvidable a bordo del MSC Preziosa, explorando cinco icónicas ciudades europeas.

Tener un sin número de experiencias inolvidables en varios de los mejores destinos el mundo es particularmente gratificante por ser resultado de impactar positivamente la vida de los demás.” — Daniel Chávez Saúl, Fundador y CEO de VIVRI®

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- VIVRI®, empresa líder mundial de nutrición esencial originaria de Estados Unidos, y con presencia en múltiples países, celebró con éxito su más reciente viaje grupal, VIVRI Cruise 2024 Europe Edition, un lujoso crucero por el norte de Europa. Más de 250 de sus mejores Líderes Independientes (LIVs™) provenientes de todo el mundo, disfrutaron de un viaje extraordinario que combinó cultura, bienestar y diversión a bordo del MSC Preziosa, uno de los mejores barcos de Europa.

Un recorrido por los destinos más emblemáticos de Europa

Durante esta experiencia única, los LIVs™ exploraron ciudades fascinantes en varios de los países más importantes del continente: Hamburgo, Alemania; Ámsterdam, Holanda; Brujas, Bélgica; París, Francia; y Londres, Reino Unido. Y tuvieron la oportunidad de participar en sesiones exclusivas de crecimiento personal y profesional de la mano de Luis de la Torre, Presidente Ejecutivo VIVRI, y de Valeria Pineda, Presidente Ejecutivo Machē Beauty (línea de belleza exclusiva de la familia VIVRI).

Los LIVs™ vivieron momentos inolvidables con sus seres queridos. Mariana Quintana, una de las TOP Líderes de VIVRI, compartió su emoción por haber llevado a su familia completa a este espectacular evento VIVRI Cruise 2024:

“Gracias a VIVRI pude cumplir el sueño de llevar a mi esposo, a mis hijos y a mis papás en esta gran aventura por Europa. Vivimos momentos especiales que jamás olvidaremos. Este viaje es la prueba de cómo el poder individual de una mujer normal como yo, se vuelve extraordinario cuando viene acompañado de una gran comunidad sustentada en una plataforma maravillosa de estilo de vida saludable y un compromiso absoluto por mejorar la vida de los demás. Me siento profundamente agradecida con VIVRI y con todo mi equipo por hacer esto posible.”

La historia de Mariana refleja el espíritu transformador de la comunidad VIVRI: empoderar a las personas para alcanzar sus sueños mientras generan un impacto positivo en su entorno.

Celebración del éxito y del liderazgo

“Este viaje fue una manera de agradecer a nuestros LIVs™ destacados por su gran dedicación. Fue una celebración de su esfuerzo y una oportunidad para disfrutar juntos del estilo de vida que promovemos,” comentó Luis de la Torre, Presidente Ejecutivo VIVRI®.

Los Viajes Internacionales son característicos de VIVRI®

En sus primeros 9 años de vida VIVRI ha realizado viajes grupales para miles de Líderes alrededor del mundo, incluyendo viajes icónicos en formato de expedición de lujo a Europa, Asía, Norte y Sudamérica, realizando actividades exclusivas en países como Francia, Inglaterra, Italia, España, Turquía, Japón, Qatar, Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Adicional a estos viajes, VIVRI® ha realizado múltiples Cruceros de lujo en el Caribe, Mar Mediterraneo, y Mar del Norte en Europa.

“La oportunidad de tener visitas privadas, con las puertas abiertas solo para VIVRI®, en lugares majestuosos como los Museos del Vaticano en Roma, las Joyas de la Corona en Londres, el Museo del Prado en España, así como tener experiencias inolvidables —juntos— como volar en globos aerostáticos en Cappadocia, navegar en lanchas de alta velocidad en el Río Támesis, asistir a partidos del mundial en Qatar, a partidos del US Open de Tenis en Nueva York, por mencionar algunos, y el tener un sin número de experiencias inolvidables en varios de los mejores destinos el mundo es particularmente gratificante por ser resultado de impactar positivamente la vida de los demás” comentó Daniel Chávez Saúl, Fundador y CEO de VIVRI®.

Acerca de VIVRI®

Fundada en Estados Unidos por Daniel Chávez Saúl, egresado de Stanford University y ex ejecutivo en empresas como McKinsey & Co y Goldman Sachs, VIVRI® combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Su misión es empoderar a las personas para disfrutar su mejor versión mediante tres líneas exclusivas de Nutrición y Bienestar —VIVRI, Vintari y Machē— impulsadas por una constante innovación que se materializa en productos que cambian vidas. Con una comunidad vibrante de LIVs™ alrededor del mundo, VIVRI ha establecido un modelo de bienestar y éxito personal que transforma vidas, una persona a la vez.

Contacto de prensa:

VIVRI® – Relaciones Públicas

Email: press@vivri.com

#VIVRICrucero2024 | #LiderazgoVIVRI

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.