Alcatel-Lucent Enterprise renforce la cybersécurité d'OXE Purple pour aider ses clients à se conformer à NIS 2

PARIS, FRANCE, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau et de communication sécurisées permettant aux organisations de tout secteur d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, annonce un renforcement de la cybersécurité de sa solution visant à apporter une protection accrue contre les cyberattaques.La solution pour les communications professionnelles d’ALE est conforme à la directive “Network and Information Security” version 2 (NIS 2), entrée en vigueur le mois dernier, qui uniformise et renforce le niveau de cybersécurité dans les pays de l’Union Européenne. NIS 2 s’applique aussi bien aux organisations privées que publiques des secteurs critiques tels que l’administration, les transports, l’énergie, la santé et la banque. Sont aussi concernées toutes les entreprises fournissant des biens ou faisant partie de la chaîne d’approvisionnement afin d'éviter toute propagation de cyberattaques en raison de failles de sécurité dans cet écosystème informatique.Forrester prédit que le coût de la cybercriminalité atteindra 12 000 milliards de dollars d’ici 2025 . Avec la diversification des modes de travail, les employés accèdent aujourd’hui aux données et aux services de communication depuis divers appareils et parfois via des réseaux qui ne sont pas entièrement contrôlés ni sécurisés, ce qui représente une menace majeure pour la sécurité des entreprises.OmniPCX Enterprise Purple (OXE Purple) d'ALE est doté d'un système de chiffrement natif intégré qui assure une protection complète de bout en bout des communications sur le réseau privé et public. Cette protection a été renforcée et étendue pour les téléphones professionnels SIP d’ALE, offrant aux utilisateurs une confiance totale dans la confidentialité de leurs conversations.“Nous sommes fiers de proposer dans la dernière version d’OXE Purple un chiffrement natif amélioré qui offre le plus haut niveau de protection. Alcatel-Lucent Enterprise suit ainsi les recommandations des agences de sécurité internationales concernant les plateformes de communication d’entreprise” commente Vincent Lomba, Chief Technology Security Officer chez Alcatel-Lucent Enterprise.“Les organisations font face aujourd’hui à une menace accrue de cyberattaques. Outre les audits de sécurité et l’analyse des risques, il est devenu essentiel de sécuriser tous les flux de données grâce à la technologie de chiffrement, rendant impossible leur décryptage même dans le cas d’une intrusion malveillante sur le réseau. Toute organisation (et pas seulement les entités essentielles ou importantes) qui ne protège pas tous les appareils et téléphones véhiculant des données confidentielles risque de devenir un “maillon faible”, augmentant ainsi son risque d’attaque.” conclut-il.La solution OXE Purple permet aux entreprises de poursuivre leurs activités en toute confiance grâce à une infrastructure de communication sécurisée. Un contrat de support actif permet de mettre à niveau régulièrement la version du logiciel, contribuant ainsi à réduire le risque d’une cyberattaque.Fonctionnalités clés de la solution :1. Connectivité sécurisée entre le système de communication sur site (IP-PBX et téléphones) et l’infrastructure cloud exploitée par ALE, avec authentification mutuelle, chiffrement et élément de sécurité en bordure (SBC) afin de sécuriser l’accès au réseau public.2. Connexion transparente au sein de l’entreprise et à l'extérieur L'infrastructure de communication sous-jacente connecte les employés à distance avec ceux qui travaillent dans les bureaux et les locaux, quel que soit leur appareil, assurant la compatibilité avec les technologies standards telles que l’analogique, le numérique, IP, SIP, la voix à travers le WIFI, DECT. Tout en fournissant à l’équipe informatique des données pour surveiller la qualité de service (QoS).3. Haute disponibilité atteignant 5x9 avec des architectures redondantes, déployées sur le site du client ou hébergées dans un cloud privé, 100 % logiciel et entièrement virtualisé, avec une protection contre les attaques par déni de service (DoS), et des fonctions natives de sécurité au niveau des équipements physiques et des systèmes d’exploitation.4. Confidentialité et protection des données avec un contrôle d’accès basé sur les rôles et le chiffrement des données stockées. Cela permet de garantir que toutes les données cruciales sont entièrement protégées de bout en bout et sous votre contrôle.5. Confidentialité des communications : mécanismes de chiffrement puissants, respectant les normes du secteur, mis en œuvre de façon native dans la solution, sans aucun impact sur la qualité et les performances voix, garantissant l’expérience attendue par les clients et les employés.A propos Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise fournit des solutions de réseau, de communications et de collaborations sécurisées, permettant aux entreprises de tout secteur d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions ALE sont conçues pour offrir un niveau optimal de sécurité intégrée. Elles sont conformes aux exigences nationales et internationales de protection des données des entreprises et des personnes.L'engagement d'Alcatel-Lucent Enterprise s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, Responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs. Ainsi les solutions ALE sont développées pour limiter leur impact environnemental.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde.Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3 400 partenaires dans le monde, permettant ainsi une meilleure proximité.Contacts presseAlcatel-Lucent EnterpriseDirectrice Régionale Marketing & Com – FranceKaterina Cernykaterina.cerny@al-enterprise.com

