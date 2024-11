Fast fashion pierde terreno ante la creciente popularidad de la ropa de segunda mano

Fast fashion Moda sostenible

Según datos de GoTrendier, para 2025 el 73% de los consumidores optará por prendas de segunda mano antes que fast fashion.

MEXICO CITY, MEXICO, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- El cambio climático ha puesto bajo el escrutinio público a la industria de la moda , en especial la del fast fashion, debido a la gran cantidad de contaminantes que emite al medio ambiente. Sin embargo, los mexicanos han apostado por una forma de consumo sostenible mediante la adquisición de prendas de segunda mano.De acuerdo con Cecilia Ollero, Country Manager de GoTrendier , app líder en ventas de ropa de segunda mano en México, hay dos datos que evidencian que a los consumidores les importa la sostenibilidad a la hora de comprar ropa: una investigación de la Universidad Iberoamericana detalló que el 65% de los encuestados está preocupado por el impacto ambiental del fast fashion, mientras que un estudio de Greenpeace revela que el 70% de los consumidores en el país está dispuesto a pagar más por prendas producidas de manera ética y sostenible.Esta forma de consumo se puede ver reflejada en los cambios de compra. Por ejemplo, en lo que va del 2024 GoTrendier ha detectado un aumento del 4% en la cantidad de transacciones, en comparación con el año anterior (al cierre de octubre, pasando de 900K a 1M en ventas), lo que refleja una mayor aceptación y popularidad de la moda sostenible entre los mexicanos. “En el último año hemos notado un cambio en la preferencia de los consumidores, muchos están optando por marcas que promueven prácticas sostenibles, evidenciando un descontento general con el modelo comercial del fast fashion,”, explica Ollero.Y para 2025 el panorama en la industria de la moda sostenible luce mejor. La experta indica que la compra y venta de ropa de segunda mano en GoTrendier se duplicará en comparación con el 2024, con proyecciones que sugieren que el 73% de los consumidores consideran como primera opción adquirir este tipo de prendas, impulsados por una mayor conciencia sobre el impacto ambiental y la búsqueda de opciones más sostenibles.Además, datos arrojados por el informe de McKinsey sobre la industria de la moda indican que el mercado de ropa de segunda mano en 2025 reportaría una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27%. “Esto sugiere que este sector podría representar hasta el 20% del mercado de moda total en ese año”, detalla la Country Manager de GoTrendier.Para Ollero, es probable que en los próximos años veamos un aumento en la popularidad de la ropa de segunda mano, “especialmente si las marcas de fast fashion no adoptan prácticas hacia modelos más sostenibles”.----Acerca de GoTrendierGoTrendier es la plataforma líder de compra y venta de segunda mano en Latinoamérica. Nace en 2016 en México y en 2017 en Colombia, y actualmente hay más de 11 millones de mujeres registradas y 32 millones de prendas publicadas. En Colombia, 3 millones de colombianas ya hacen parte de el clóset infinito.

