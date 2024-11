Alcatel-Lucent Enterprise unterstützt Kunden mit OmniPCX Enterprise Purple bei Einhaltung von NIS 2

KORNWESTHEIM, GERMANY, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , führender Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen, die es Organisationen und Branchen ermöglichen, ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, führt Neuerungen für seine OmniPCXEnterprise Purple-Lösung ein, die für mehr Cybersicherheit sorgen.Die Lösung orientiert sich an der im vergangenen Monat in Kraft getretenen Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS 2). NIS 2 zielt darauf ab, ein einheitliches und verbessertes Niveau der Cybersicherheit in den Ländern der Europäischen Union zu schaffen. Allerdings verzögert sich das Umsetzungsgesetz hierzulande wohl noch bis ins erste Quartal 2025 .Die NIS-2-Richtlinie gilt sowohl für private als auch für öffentliche Organisationen mit kritischen Infrastrukturen in Bereichen wie der öffentlichen Hand, Verkehr, Energiewesen, Gesundheit und Banken. Darüber hinaus unterliegt jedes Unternehmen, das Waren oder einen Teil einer IT-Lieferkette liefert, ebenfalls der neuen Verordnung, da viele Unternehmen aufgrund von Sicherheitslücken in ihrer Lieferkette Opfer von Cyberangriffen werden.Das Marktforschungsunternehmen Forrester prognostiziert, dass die Kosten der Cyberkriminalität bis 2025 rund 12 Billionen US-Dollar (derzeit ca. 11,01 Billionen Euro) erreichen werden. Mit dem Aufkommen verschiedener Arbeitsmodelle greifen Mitarbeiter heute von einer Vielzahl von Geräten und manchmal von Netzzugängen aus auf Daten und Kommunikationsdienste zu, die nicht vollständig kontrolliert und geschützt sind. Dies stellt ein großes Sicherheitsrisiko für das gesamte Unternehmen dar.OmniPCX Enterprise Purple (OXE Purple) von Alcatel-Lucent Enterprise verfügt über eine integrierte native Verschlüsselung, um für alle Gespräche über das Netzwerk (privates und öffentliches Internet) einen vollständigen Ende-zu-Ende-Schutz zu bieten. Diese Funktion wurde nun verstärkt und auf den Schutz von ALE SIP-Telefonie ausgeweitet, sodass Anwender sicher sein können, dass die Vertraulichkeit ihres Gesprächs gewahrt ist.„Wir freuen uns, diese verbesserte Version der nativen Verschlüsselungsfunktion mit dem neuesten OXE Purple-Release auf den Markt zu bringen. Sie bietet das höchste Schutzniveau und erfüllt damit die Empfehlungen der internationalen Sicherheitsbehörden für eine Plattform für die Unternehmenskommunikation“, sagt Vincent Lomba, Chief Technology Security Officer bei Alcatel-Lucent Enterprise.„Unternehmen sind einer erhöhten Gefahr von Cyberangriffen ausgesetzt. Neben Sicherheitsaudits und Risikoanalysen ist es unerlässlich geworden, alle Datenströme zu verschlüsseln, damit die Daten selbst bei einem Datenleck nicht ausgelesen werden können. Unternehmen - nicht nur besonders wichtige Einrichtungen - die nicht alle Geräte und Telefone mit vertraulichen Daten schützen, laufen Gefahr, zum ´schwächeren Glied´ zu werden, wodurch sich das Risiko eines Angriffs erhöht.“Die OXE Purple-Lösung bietet Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Kommunikationsinfrastruktur sicher ist. Regelmäßige Sicherheitsupdates, die im Rahmen eines Supportvertrags über OXE Purple-Softwareversionen bereitgestellt werden, tragen ebenfalls dazu bei, sie vor immer raffinierteren Angriffen auf digitale Vermögenswerte zu schützen.Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen der Lösung gehören:1. Sichere Konnektivität zwischen dem lokalen ALE-Kommunikationssystem (IP-PBX und Telefone) und der von ALE betriebenen Cloud-Infrastruktur mit gegenseitiger Authentifizierung, Verschlüsselung und Session Border Controller zur Sicherung des öffentlichen Netzwerkzugangs und der mit SIP-Clients und -Geräten ausgestatteten Remote-Mitarbeiter.2. Nahtlose Verbindung innerhalb und außerhalb der Organisation. Die zugrunde liegende Kommunikationsinfrastruktur verbindet hybride Mitarbeiter mit Back-Office- und Vertriebs-Mitarbeitern, unabhängig vom verwendeten Gerät, über eine Vielzahl von Standardtechnologien wie PSTN, TDM, IP, SIP, VoWiFi und DECT und stellt der IT-Abteilung Messwerte zur Überwachung der Dienstgüte (Quality of Service, QoS) zur Verfügung.3. Hohe Verfügbarkeit von 99,999% im Jahr mit geografisch verteilten redundanten Architekturen, die beim Kunden vor Ort bereitgestellt oder in einer privaten Cloud gehostet werden. Sie sind 100 % softwarebasiert und vollständig virtualisiert, mit Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen (DoS) sowie integrierter Sicherheit mit gehärteten Geräten und Betriebssystemen.4. Datenschutz und -sicherheit mit rollenbasierter Zugriffskontrolle und Verschlüsselung gespeicherter Daten. Dadurch wird sichergestellt, dass alle wichtigen Daten, die in einem wachsenden Geschäftsumfeld anfallen, vollständig geschützt und kontrolliert werden.5. Vertraulichkeit der Kommunikation mit starken Verschlüsselungsmechanismen, die auf Branchenstandards basieren und nativ in die Lösung implementiert sind. Sie haben keine negativen Auswirkungen auf die Sprachqualität und liefern vielmehr das von Kunden und Mitarbeitern erwartete Erlebnis.Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht.Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.com

