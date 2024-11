Galileo Financial Technologies inaugura nuevas oficinas en Buenos Aires

En el marco de la presentación del Finnovista Fintech Radar Argentina 2024, Galileo Financial Technologies reafirma su compromiso con el país

BUENOS AIRES, ARGENTINA, November 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Los líderes de Galileo Financial Technologies organizaron un evento para conmemorar la apertura de sus nuevas oficinas en la Torre BBVA, que incluyó una ceremonia de inauguración y corte de cinta. El evento también destacó la presentación exclusiva del Finnovista Fintech Radar Argentina 2024 Gerardo Aguzzi, VP de Delivery & Customer Success de Galileo para Latinoamérica, subrayó que esta relocalización es un elemento clave en la estrategia de la compañía para fortalecer las relaciones locales y posicionar a Argentina como un hub de innovación y entrega para la región.Destacando la relevancia del evento, Derek White, CEO Global de Galileo Financial Technologies, participó en la ceremonia, subrayando el compromiso a largo plazo de la empresa “Nuestra nueva oficina es un símbolo de nuestra dedicación al mercado argentino y a toda la región. Estamos aquí para quedarnos, apoyando a nuestros clientes y socios con tecnología innovadora y un equipo talentoso y experimentado.”Durante la inauguración, Aguzzi también presentó al equipo de Finnovista, expresando su entusiasmo por el futuro del sector financiero en la región “Este informe anual emblemático es un punto de referencia para toda la industria financiera. Estamos orgullosos de patrocinar este estudio y optimistas ante la prometedora evolución del fintech y la banca en Argentina.”El Finnovista Fintech Radar Argentina 2024, patrocinado conjuntamente por Galileo y Mastercard, presentó análisis sobre el ecosistema fintech, destacando áreas clave de crecimiento en pagos digitales, soluciones de crédito y tecnologías blockchain que respaldan al sector bancario. Andrés Fontao, CEO de Finnovista, enfatizó la creciente importancia de Argentina como un hub fintech regional y pronosticó una mayor integración entre instituciones financieras y empresas tecnológicas.White reforzó este punto “Este cambio de oficina es un mensaje al mercado: estamos aquí para quedarnos y seguiremos apoyando a nuestros socios mediante la innovación y la colaboración.”El evento también subrayó el éxito de la integración entre Technisys y Galileo, una fusión fundamental que ha estado en vigor durante casi dos años. Esta unión posiciona a la compañía para ofrecer soporte integral tanto a fintechs como a bancos tradicionales e incluso a organizaciones no financieras.Aguzzi agregó “Estamos en una posición única para ofrecer apoyo humano y tecnológico, permitiendo a las empresas satisfacer las demandas de consumidores cada vez más digitales.” Los líderes destacaron que una proporción de las nuevas posiciones estará basada en Argentina, reflejando la importancia del país en los planes estratégicos de Galileo y aprovechando el talento local altamente calificado.Para cerrar, Derek White concluyó “Nuestra inversión en esta oficina va más allá de abrir un espacio físico: es una inversión en el futuro de las finanzas. Argentina juega un papel clave en ese futuro.”Sobre Galileo Financial Technologies Galileo Financial Technologies, LLC y algunas de sus afiliadas comprenden colectivamente una empresa de tecnología financiera propiedad de SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) y operada de forma independiente por ella, que permite a fintechs, instituciones financieras y marcas emergentes y establecidas crear soluciones financieras diferenciadas que ofrecen servicios excepcionales y centrados en el cliente. experiencias. A través de API modernas y abiertas, la plataforma flexible, segura, escalable y totalmente integrada de Galileo impulsa la innovación en los pagos y los servicios financieros. Galileo, que cuenta con la confianza de los pesos pesados de la banca digital, los innovadores en etapa inicial y los clientes empresariales, admite la emisión de tarjetas de pago físicas y virtuales, el aprovisionamiento push móvil, productos financieros personalizados y diferenciados y más, en todas las industrias y geografías.

